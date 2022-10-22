https://ukraina.ru/20221022/1040038021.html
На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
На Украине зафиксировали перебои с Интернетом - 22.10.2022 Украина.ру
На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
В некоторых областях Украины зафиксировали сбои в работе Интернета. Об этом 22 октября сообщили в международной некоммерческой организации NetBlocks
2022-10-22T20:09
2022-10-22T20:09
2022-10-22T20:09
новости
украина
интернет
перебои
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В восьми областях Украины зафиксировали перебои с Интернетом, сообщили исследователи международной некоммерческой организации NetBlocks. Проблемы зафиксировали в Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской и Черкасской областях, а также в городах Волынь, Житомир, Ровно и Одесса.
https://ukraina.ru/20221022/1040036960.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, интернет, перебои
Новости, Украина, интернет, перебои
На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
В некоторых областях Украины зафиксировали сбои в работе Интернета. Об этом 22 октября сообщили в международной некоммерческой организации NetBlocks