На Украине зафиксировали перебои с Интернетом

Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек На Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале