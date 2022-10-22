На Украине зафиксировали перебои с Интернетом - 22.10.2022 Украина.ру
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На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
На Украине зафиксировали перебои с Интернетом - 22.10.2022 Украина.ру
На Украине зафиксировали перебои с Интернетом
В некоторых областях Украины зафиксировали сбои в работе Интернета. Об этом 22 октября сообщили в международной некоммерческой организации NetBlocks
2022-10-22T20:09
2022-10-22T20:09
новости
украина
интернет
перебои
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В восьми областях Украины зафиксировали перебои с Интернетом, сообщили исследователи международной некоммерческой организации NetBlocks. Проблемы зафиксировали в Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской и Черкасской областях, а также в городах Волынь, Житомир, Ровно и Одесса.
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новости, украина, интернет, перебои
Новости, Украина, интернет, перебои

На Украине зафиксировали перебои с Интернетом

20:09 22.10.2022
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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В некоторых областях Украины зафиксировали сбои в работе Интернета. Об этом 22 октября сообщили в международной некоммерческой организации NetBlocks
В восьми областях Украины зафиксировали перебои с Интернетом, сообщили исследователи международной некоммерческой организации NetBlocks.
"Оперативные сетевые данные показывают перебои с интернетом на Украине , что соответствует новым ракетным атакам России сегодня утром, нацеленным на критически важную инфраструктуру", - заявили в организации.
Проблемы зафиксировали в Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской и Черкасской областях, а также в городах Волынь, Житомир, Ровно и Одесса.
Киев Украина
15:57
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человекНа Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
 
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