https://ukraina.ru/20221022/1040037596.html

Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октября

Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октября - 22.10.2022 Украина.ру

Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октября

Херсонские власти призвали жителей незамедлительно покинуть город. ВСУ нанесли новый удар по Щебекино, погибли два человека

2022-10-22T16:10

2022-10-22T16:10

2022-10-22T16:10

хроники

эксклюзив

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Призыв властей был размещён в том числе и в телеграм-канале администрации Херсонской области."Из-за напряжённой ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду", – говорится в сообщении.Власти региона также подчеркивают, что это касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации.Уехать на левый берег Днепра можно из "Речпорта", который находится по адресу Одесская площадь, 4, отметили в администрации. Оттуда отправляются речные катера до города Алешки. По всем вопросам о перемещении на левый берег власти призвали звонить по телефону горячей линии: +7 800 301 99 99.Ранее радио Sputnik сообщило, что власти Херсонской области приняли решение переместить жителей ряда муниципалитетов на левый берег Днепра.Также глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо за три до этого заявил о закрытии на въезд правобережной части региона."В связи с напряжённой ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсон, принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней", - заявил Сальдо.Он заявил, что это вызвано опасениями удара Украины по плотине Каховской ГЭС."Напоминаю, что по информации командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО, имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. В связи с этим существует непосредственная опасность затопления территорий Херсонской области и массовых разрушений гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Сальдо.В субботу, 22 октября, глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что Украина применяет все имеющееся в распоряжении украинских вооруженных формирований ракеты применялись и применяются при обстрелах Каховской ГЭС."Всё возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооружённых сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС", - рассказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что ГЭС и Новая Каховка практически ежедневно подвергается ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, которыми украинские формирования обстреливают ГЭС и город в сутки достигает 120 единиц, сказал Леонтьев. По его словам, что российская ПВО научилась бороться с ракетными обстрелами и перехватывает значительную часть ракет противника. При этом ГЭС продолжает работать, несмотря на постоянные обстрелы.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что Херсон критически важен для России."Если я в марте писал, что из Херсона отходить нельзя, это опасно для страны во всех смыслах, то теперь я лишь добавлю, что уход из Херсона в текущей ситуации опасен вдвойне. Да, там есть явные проблемы с логистикой, там есть трудности со снабжением группировки на правом берегу. И потому, эвакуация гражданского населения, я надеюсь, связана с тем, что Херсон и область намерены превращать в единый укрепрайон", - указал Медведев.Он отметил, что дело не только в том, что Херсон — это столица субъекта Российской Федерации."Дело-то ведь не столько в том, что Херсон теперь это русский город, это столица субъекта. Стратегически и тактически правобережный плацдарм терять крайне нежелательно. Потому что в итоге он все равно будет нужен. Зачем его тогда сейчас оставлять. Собственно, сложные решения, о которых говорил Суровикин, это не обязательно отход из Херсона. Превращение мирового города в укрепрайон и вывоз мирных жителей, это тоже, прямо сказать, решение не из разряда популярных. Потому что понятно, что город в итоге придётся строить заново", - указал вице-спикер Мосгордумы.Он также указал, что "по большому счёту, существует ровно два варианта сложных решений в нынешней ситуации: город-крепость или отход с правого берега"."Я, конечно, не знаю планы военного командования. Однако, даже если будут приняты решения о полном выходе с правобережья, то, надеюсь, все последствия этого шага будут прочитаны заранее на годы вперёд. Как военные, так и внутриполитические. Придётся очень подробно и многократно объяснять русским людям, мотивы решения. Территории можно вернуть. Доверие людей возвращать сложнее", - указал он.Медведев также отметил, что спасти группировку и гражданских важно и правильно, однако "вопрос в том, во что потом встанет возвращение столицы российского региона" и какие потери придётся понести для этого.Террор БелгородщиныДва человека погибли при обстреле города Шебекино Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков."По подтверждённым данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей", — сообщил он.Кроме того, после попадания снарядов без электричества остались почти 15 тысяч жителей. По словам Гладкова, на устранение последствий потребуется пять-шесть часов.За несколько часов до этого Гладков опубликовал у себя в канале фотографии из другого обстрелянного украинцами населённого пункта Белгородской области — Мурома."Был в Муроме. Вместе с главой округа Владимиром Ждановым обсудили вопросы, связанные с восстановлением разрушенных социальных объектов. Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - написал он тогда.А после стало известно о гибели двух человек.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.Днём ранее сообщалось о попадании снаряда в здание промышленного предприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала одна женщина. Снаряд также угодил в подстанцию, из-за чего в течение часа были перебои с энергоснабжением. Кроме того, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.Российский журналист Александр Коц описал обстановку в регионе."Вчера снова Муром под Белгородом обстреливали. Сегодня - Шебекино, центр города, погибли люди. Я выехал сюда из ЛНР на пару дней. Странное ощущение – как будто и не покидал Донбасс, где война идет уже 8,5 лет. Но линия фронта сегодня пролегает прямо по государственной границе России – на стыке Белгородской и Харьковской областей. За фронтовыми сводками и репортажами из-под Лимана, Донецка, Херсона и Энергодара, Белгородчина остается на периферии информационного внимания. Хотя жители именно этой области одними из самых первых осознали, что началось 24 февраля. И стали перестраиваться под новые реалии", - написал Коц в своём телеграм-канале.Там же он выложил небольшой фильм о происходящем сейчас в Белгородщине, которая, по его словам, из прифронтовой зоны давно уже превратилась в зону фронтовую.

https://ukraina.ru/20221022/1040032343.html

https://ukraina.ru/20221022/1040030350.html

https://ukraina.ru/20221021/1040023268.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив