https://ukraina.ru/20221022/1040037245.html

В Крыму запретили фотографировать железные дороги

В Крыму запретили фотографировать железные дороги - 22.10.2022 Украина.ру

В Крыму запретили фотографировать железные дороги

В Крыму запретили фото- и видеосъемку инфраструктуры железных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги"

2022-10-22T16:04

2022-10-22T16:04

2022-10-22T16:04

новости

железная дорога

крым

запрет

крымская железная дорога

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В Крыму запретили фото- и видеосъемку инфраструктуры железных дорог. Запрет связан с введенным режимом среднего уровня реагирования в регионе. "Запрещается проведение съёмок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств", - уточнили в "Крымской железной дороге".Публикация фото и видео железных дорог региона в соцсетях может негативно повлиять на транспортную деятельность, предупредили в "КЖД".

https://ukraina.ru/20221019/1039918823.html

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новости, железная дорога, крым, запрет, крымская железная дорога