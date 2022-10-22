В Крыму запретили фотографировать железные дороги - 22.10.2022 Украина.ру
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В Крыму запретили фотографировать железные дороги
В Крыму запретили фотографировать железные дороги - 22.10.2022 Украина.ру
В Крыму запретили фотографировать железные дороги
В Крыму запретили фото- и видеосъемку инфраструктуры железных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги"
2022-10-22T16:04
2022-10-22T16:04
новости
железная дорога
крым
запрет
крымская железная дорога
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В Крыму запретили фото- и видеосъемку инфраструктуры железных дорог. Запрет связан с введенным режимом среднего уровня реагирования в регионе. "Запрещается проведение съёмок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств", - уточнили в "Крымской железной дороге".Публикация фото и видео железных дорог региона в соцсетях может негативно повлиять на транспортную деятельность, предупредили в "КЖД".
https://ukraina.ru/20221019/1039918823.html
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новости, железная дорога, крым, запрет, крымская железная дорога
Новости, железная дорога, Крым, запрет, Крымская железная дорога

В Крыму запретили фотографировать железные дороги

16:04 22.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Крыму запретили фото- и видеосъемку инфраструктуры железных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымской железной дороги"
В Крыму запретили фото- и видеосъемку инфраструктуры железных дорог. Запрет связан с введенным режимом среднего уровня реагирования в регионе.
"Запрещается проведение съёмок транспортных средств, инженерных сооружений (мостов, тоннелей), железнодорожных путей, объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств", - уточнили в "Крымской железной дороге".
Публикация фото и видео железных дорог региона в соцсетях может негативно повлиять на транспортную деятельность, предупредили в "КЖД".
Заседание Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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