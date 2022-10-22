https://ukraina.ru/20221022/1040036960.html

Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек

Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек - 22.10.2022 Украина.ру

Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек

На Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале

2022-10-22T15:57

2022-10-22T15:57

2022-10-22T15:57

новости

укрэнерго

электроснабжение

свет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_159:501:2807:1991_1920x0_80_0_0_077f34073b8625d09805dba0c76c7ae7.jpg.webp

На Украине отключили электроснабжение 1 451 603 абонентов, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, отключения связаны с ударами по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях. От электроснабжения отключили: Ранее в энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях в семи регионах Украины.

https://ukraina.ru/20221022/1040033283.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, укрэнерго, электроснабжение, свет