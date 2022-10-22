Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек - 22.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221022/1040036960.html
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек - 22.10.2022 Украина.ру
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
На Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
2022-10-22T15:57
2022-10-22T15:57
новости
укрэнерго
электроснабжение
свет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_159:501:2807:1991_1920x0_80_0_0_077f34073b8625d09805dba0c76c7ae7.jpg.webp
На Украине отключили электроснабжение 1 451 603 абонентов, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, отключения связаны с ударами по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях. От электроснабжения отключили: Ранее в энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях в семи регионах Украины.
https://ukraina.ru/20221022/1040033283.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037933838_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea25a8fbcb90414a9a14d952f8be0a2b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, укрэнерго, электроснабжение, свет
Новости, Укрэнерго, электроснабжение, свет

Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек

15:57 22.10.2022
 
© CC0, FreepikКиев Украина
Киев Украина
© CC0, Freepik
Читать в
На Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
На Украине отключили электроснабжение 1 451 603 абонентов, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, отключения связаны с ударами по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.
От электроснабжения отключили:
  • В Хмельницкой области - 672 тысячи абонентов,
  • Николаевской - 188 400,
  • Волынской - 102 000,
  • Черкасской - 242 000,
  • Ровенской - 174 790,
  • Кировоградской - 61 913,
  • Одесской - 10 500.
Ранее в энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях в семи регионах Украины.
Львов без электричества
12:24
"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме УкраиныВ "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины, сообщили в пресс-службе компании 22 октября
 
НовостиУкрэнергоэлектроснабжениесвет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октября
16:04В Крыму запретили фотографировать железные дороги
15:57Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
15:39Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
15:38Ху вывели. Завершился исторический съезд Компартии Китая
15:32Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город
15:16"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель
15:01До 30% жителей Германии не поддерживают санкции против РФ и поставки оружия на Украину
14:55Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье
14:43Губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух человек из-за обстрела Шебекино
14:37Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети
14:24Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ
14:11Ищенко рассказал, что будет с Херсоном
14:01Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город
13:19"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
13:05"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России
12:47Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
12:36Неугодные певицы и песни культурного подполья. Чем живет украинская популярная музыка?
12:24"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины
12:05Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты
Лента новостейМолния