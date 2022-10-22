https://ukraina.ru/20221022/1040036960.html
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек - 22.10.2022 Украина.ру
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
На Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
2022-10-22T15:57
2022-10-22T15:57
2022-10-22T15:57
новости
укрэнерго
электроснабжение
свет
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На Украине отключили электроснабжение 1 451 603 абонентов, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, отключения связаны с ударами по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях. От электроснабжения отключили: Ранее в энергетической компании "Укрэнерго" сообщили об аварийных отключениях в семи регионах Украины.
https://ukraina.ru/20221022/1040033283.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, укрэнерго, электроснабжение, свет
Новости, Укрэнерго, электроснабжение, свет
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
На Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале