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Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией - 22.10.2022 Украина.ру
Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
Группа депутатов внесла в Верховную Раду Украины проект заявления о признании Белоруссии временно оккупированной Россией. Об этом 22 октября сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко
2022-10-22T15:39
2022-10-22T15:39
2022-10-22T15:39
белоруссия
новости
украина
верховная рада
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Верховной Раде Украины предложили признать Белоруссию "временно оккупированной Россией". Законопроект подготовила и внесла в парламент группа депутатов во главе с Алексеем Гончаренко. Гончаренко предложил обратиться с просьбой признать Белоруссию оккупированной к международному сообществу, лишить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко правосубъектности, исключить государство из ООН, МВФ и других структур. Украинские депутаты требуют синхронизировать санкции против России и Белоруссии, устранить возможность обходить ограничения.
https://ukraina.ru/20221018/1039862290.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белоруссия, новости, украина, верховная рада
Белоруссия, Новости, Украина, Верховная Рада
Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
Группа депутатов внесла в Верховную Раду Украины проект заявления о признании Белоруссии временно оккупированной Россией. Об этом 22 октября сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко