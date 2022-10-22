Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией - 22.10.2022 Украина.ру
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Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией - 22.10.2022 Украина.ру
Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
Группа депутатов внесла в Верховную Раду Украины проект заявления о признании Белоруссии временно оккупированной Россией. Об этом 22 октября сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко
2022-10-22T15:39
2022-10-22T15:39
белоруссия
новости
украина
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Верховной Раде Украины предложили признать Белоруссию "временно оккупированной Россией". Законопроект подготовила и внесла в парламент группа депутатов во главе с Алексеем Гончаренко. Гончаренко предложил обратиться с просьбой признать Белоруссию оккупированной к международному сообществу, лишить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко правосубъектности, исключить государство из ООН, МВФ и других структур. Украинские депутаты требуют синхронизировать санкции против России и Белоруссии, устранить возможность обходить ограничения.
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белоруссия, новости, украина, верховная рада
Белоруссия, Новости, Украина, Верховная Рада

Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией

15:39 22.10.2022
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
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Группа депутатов внесла в Верховную Раду Украины проект заявления о признании Белоруссии временно оккупированной Россией. Об этом 22 октября сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко
Верховной Раде Украины предложили признать Белоруссию "временно оккупированной Россией". Законопроект подготовила и внесла в парламент группа депутатов во главе с Алексеем Гончаренко.
Гончаренко предложил обратиться с просьбой признать Белоруссию оккупированной к международному сообществу, лишить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко правосубъектности, исключить государство из ООН, МВФ и других структур.
Украинские депутаты требуют синхронизировать санкции против России и Белоруссии, устранить возможность обходить ограничения.
18 октября, 14:16
Верховная Рада обвинила Россию в оккупации Чеченской РеспубликиДепутаты украинского парламента приняли поставновление о признании суверенитета террористической "Ичкерии"*. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк 18 октября
 
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