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Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией

Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией - 22.10.2022 Украина.ру

Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией

Группа депутатов внесла в Верховную Раду Украины проект заявления о признании Белоруссии временно оккупированной Россией. Об этом 22 октября сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко

2022-10-22T15:39

2022-10-22T15:39

2022-10-22T15:39

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Верховной Раде Украины предложили признать Белоруссию "временно оккупированной Россией". Законопроект подготовила и внесла в парламент группа депутатов во главе с Алексеем Гончаренко. Гончаренко предложил обратиться с просьбой признать Белоруссию оккупированной к международному сообществу, лишить президента Республики Беларусь Александра Лукашенко правосубъектности, исключить государство из ООН, МВФ и других структур. Украинские депутаты требуют синхронизировать санкции против России и Белоруссии, устранить возможность обходить ограничения.

https://ukraina.ru/20221018/1039862290.html

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белоруссия, новости, украина, верховная рада