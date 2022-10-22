Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город
© скриншотЖители Херсона у переправы на левый берег Днепра 22 октября
© скриншот
Власти Херсонской области организовали культурное мероприятие для жителей Херсона, которые остались в городе. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации региона
Жителей Херсона приглашают на вечер русской литературы, музыки и живописи. Для гостей будет играть духовой оркестр, откроется выставка скульптуры и живописи Вячеслава Громыхина, прозвучат отрывки из романа Марины Цветаевой "Мой Пушкин". Мероприятие рассчитано на тех горожан, кто по разным причинам не уехал из Херсона, и старается жить мирной жизнью, объяснили в администрации Херсонской области.
"Несмотря на угрозы Херсону от киевского режима, жители города, которые по каким-то причинам не могут выехать на левый берег, стараются жить мирной жизнью. В это сложное время они ищут успокоения в русских музыкальных, литературных и художественных произведениях", - объяснили в администрации.
Власти Херсонской области призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город 22 октября. Это связано с напряженной обстановкой на фронте.