Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город - 22.10.2022 Украина.ру
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Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город
Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город - 22.10.2022 Украина.ру
Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город
Власти Херсонской области организовали культурное мероприятие для жителей Херсона, которые остались в городе. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации региона
2022-10-22T15:32
2022-10-22T15:32
новости
херсон
переезд
вечер
культура
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Жителей Херсона приглашают на вечер русской литературы, музыки и живописи. Для гостей будет играть духовой оркестр, откроется выставка скульптуры и живописи Вячеслава Громыхина, прозвучат отрывки из романа Марины Цветаевой "Мой Пушкин". Мероприятие рассчитано на тех горожан, кто по разным причинам не уехал из Херсона, и старается жить мирной жизнью, объяснили в администрации Херсонской области. Власти Херсонской области призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город 22 октября. Это связано с напряженной обстановкой на фронте.
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новости, херсон, переезд, вечер, культура
Новости, Херсон, переезд, вечер, культура

Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город

15:32 22.10.2022
 
© скриншотЖители Херсона у переправы на левый берег Днепра 22 октября
Жители Херсона у переправы на левый берег Днепра 22 октября
© скриншот
Читать в
Власти Херсонской области организовали культурное мероприятие для жителей Херсона, которые остались в городе. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации региона
Жителей Херсона приглашают на вечер русской литературы, музыки и живописи. Для гостей будет играть духовой оркестр, откроется выставка скульптуры и живописи Вячеслава Громыхина, прозвучат отрывки из романа Марины Цветаевой "Мой Пушкин". Мероприятие рассчитано на тех горожан, кто по разным причинам не уехал из Херсона, и старается жить мирной жизнью, объяснили в администрации Херсонской области.
"Несмотря на угрозы Херсону от киевского режима, жители города, которые по каким-то причинам не могут выехать на левый берег, стараются жить мирной жизнью. В это сложное время они ищут успокоения в русских музыкальных, литературных и художественных произведениях", - объяснили в администрации.
Власти Херсонской области призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город 22 октября. Это связано с напряженной обстановкой на фронте.
граница Херсонской области
14:01
Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть городЖители Херсона должны незамедлительно покинуть город из-за напряженной обстановки на фронте, заявили 22 октября в администрации Херсонской области
 
НовостиХерсонпереездвечеркультура
 
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