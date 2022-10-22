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Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город

Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город - 22.10.2022 Украина.ру

Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город

Власти Херсонской области организовали культурное мероприятие для жителей Херсона, которые остались в городе. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации региона

2022-10-22T15:32

2022-10-22T15:32

2022-10-22T15:32

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Жителей Херсона приглашают на вечер русской литературы, музыки и живописи. Для гостей будет играть духовой оркестр, откроется выставка скульптуры и живописи Вячеслава Громыхина, прозвучат отрывки из романа Марины Цветаевой "Мой Пушкин". Мероприятие рассчитано на тех горожан, кто по разным причинам не уехал из Херсона, и старается жить мирной жизнью, объяснили в администрации Херсонской области. Власти Херсонской области призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город 22 октября. Это связано с напряженной обстановкой на фронте.

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новости, херсон, переезд, вечер, культура