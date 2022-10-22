"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев
На Украине возникли проблемы с отопительным сезоном. Основной приоритет киевских властей - фронт, однако зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев.
"Основной приоритет – фронт. Более тысячи человек из коммунальной системы взяли оружие и ушли защищать страну. К сожалению, есть потери. Тем не менее, был аккумулирован определенный ресурс, позволивший нам провести минимальные мероприятия", - сказал он.
Пантелеев сообщил о нехватке финансов, дефиците электроэнергии, экономии газа, износе сетей и коррозии труб. При таком наборе проблем в сфере ЖКХ отключения, по словам Пантелеева, могут быть вызваны ударами по объектам критической инфраструктуры Украины.