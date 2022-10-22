"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель - 22.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221022/1040035858.html
"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель
"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель - 22.10.2022 Украина.ру
"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель
Зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев
2022-10-22T15:16
2022-10-22T15:16
новости
киев
теплоснабжение
украина
отключение электричества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/16/1022181642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfc2de3082397dbf4337a9c9bc89d13a.jpg
На Украине возникли проблемы с отопительным сезоном. Основной приоритет киевских властей - фронт, однако зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев. Пантелеев сообщил о нехватке финансов, дефиците электроэнергии, экономии газа, износе сетей и коррозии труб. При таком наборе проблем в сфере ЖКХ отключения, по словам Пантелеева, могут быть вызваны ударами по объектам критической инфраструктуры Украины.
https://ukraina.ru/20221022/1040033283.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/16/1022181642_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_c71168cf2571ca115fd872e20cc8ff6c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, теплоснабжение, украина, отключение электричества
Новости, Киев, теплоснабжение, Украина, отключение электричества

"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель

15:16 22.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев
На Украине возникли проблемы с отопительным сезоном. Основной приоритет киевских властей - фронт, однако зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев.
"Основной приоритет – фронт. Более тысячи человек из коммунальной системы взяли оружие и ушли защищать страну. К сожалению, есть потери. Тем не менее, был аккумулирован определенный ресурс, позволивший нам провести минимальные мероприятия", - сказал он.
Пантелеев сообщил о нехватке финансов, дефиците электроэнергии, экономии газа, износе сетей и коррозии труб. При таком наборе проблем в сфере ЖКХ отключения, по словам Пантелеева, могут быть вызваны ударами по объектам критической инфраструктуры Украины.
Львов без электричества
12:24
"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме УкраиныВ "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины, сообщили в пресс-службе компании 22 октября
 
НовостиКиевтеплоснабжениеУкраинаотключение электричества
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октября
16:04В Крыму запретили фотографировать железные дороги
15:57Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
15:39Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
15:38Ху вывели. Завершился исторический съезд Компартии Китая
15:32Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город
15:16"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель
15:01До 30% жителей Германии не поддерживают санкции против РФ и поставки оружия на Украину
14:55Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье
14:43Губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух человек из-за обстрела Шебекино
14:37Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети
14:24Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ
14:11Ищенко рассказал, что будет с Херсоном
14:01Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город
13:19"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
13:05"Европейцы действуют деструктивно". Тегеран отверг обвинения в поставках беспилотников России
12:47Шольц предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией из-за угрозы мировой войны
12:36Неугодные певицы и песни культурного подполья. Чем живет украинская популярная музыка?
12:24"Сильнее, чем полторы недели назад". В "Укрэнерго" оценили масштабы ударов по энергосистеме Украины
12:05Премьер Украины попросил у властей Евросоюза 9 млрд евро на зарплаты
Лента новостейМолния