https://ukraina.ru/20221022/1040035858.html

"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель

"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель - 22.10.2022 Украина.ру

"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель

Зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев

2022-10-22T15:16

2022-10-22T15:16

2022-10-22T15:16

новости

киев

теплоснабжение

украина

отключение электричества

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На Украине возникли проблемы с отопительным сезоном. Основной приоритет киевских властей - фронт, однако зимой жители украинской столицы могут остаться без тепла на несколько дней или недель. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель главы администрации Киевской городской администрации Петр Пантелеев. Пантелеев сообщил о нехватке финансов, дефиците электроэнергии, экономии газа, износе сетей и коррозии труб. При таком наборе проблем в сфере ЖКХ отключения, по словам Пантелеева, могут быть вызваны ударами по объектам критической инфраструктуры Украины.

https://ukraina.ru/20221022/1040033283.html

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новости, киев, теплоснабжение, украина, отключение электричества