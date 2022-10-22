https://ukraina.ru/20221022/1040035352.html

Ху вывели. Завершился исторический съезд Компартии Китая

Ху вывели. Завершился исторический съезд Компартии Китая - 22.10.2022 Украина.ру

Ху вывели. Завершился исторический съезд Компартии Китая

Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T15:38

2022-10-22T15:38

2022-10-22T16:07

кнр (китай)

си цзиньпин

пекин

сша

съезд

эксклюзив

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В Пекине завершил свою работу ХХ съезд Коммунистической партии Китая, который заранее называли историческим. При этом, главное собрание самой большой в мире партии изначально проходило согласно заранее утвержденному плану, тщательно подготовленному командой организаторов, продумавших все моменты до мелочей.Никто не ждал от происходящего никаких сюрпризов. Всем было заранее очевидно, что ХХ съезд КПК станет очередным политическим триумфом Си Цзиньпина, которого в третий раз избрали на пост председателя Коммунистической партии Китая и главы Центрального военного совета. Несмотря на то, что его предшественники уходили в отставку после двух сроков.Тем не менее, неожиданное событие все же случилось. В последний день съезда, перед торжественным заключительным словом Си Цзиньпина, референты вывели из зала Ху Цзиньтао, который возглавлял Китай с 2003 по 2013 год. Это произошло рядом с товарищем Си, который выглядел даже благодушнее и спокойнее, чем обычно. Как видно на видеозаписи, Ху обратился к нему с каким-то вопросом, получил краткий ответ, и покинул зал.Это происшествие оживленно комментируют сегодня во всем мире – как правило, с точки зрения двух полярных позиций. Значительная часть экспертов склоняются к тому, что в последний день съезда случайный и незначительный инцидент, а Ху Цзиньтао удалили в силу рекомендаций лечащих врачей, которые беспокоились о том, как скажется на его здоровье многодневная нагрузка очень насыщенного событиями мероприятия.Многочисленные иностранные журналисты еще в первый день съезда отметили, что 79-летний Ху выглядит не так хорошо, как в прежние годы. Очевидно, потому, что годы и болезни все же берут свое. А молодые референты все время водили его на съезде, поддерживая за руку и за плечо. Согласно мнению сторонников наиболее логичной и простой версии, у Си Цзиньпина не было никаких причин специально удалять Ху из зала. Тем более, после того, как он чинно просидел с ним бок о бок практически все время съезда, не создавая намека на какие-то неприятности.Даже если между двумя политиками были в прошлом какие-то значимые разногласия, они никогда не выливались в открытое противостояние. А на сегодня отставной ветеран однозначно не представляет для своего преемника никакой политической угрозы. К моменту инцидента съезд уже фактически состоялся, а его кадровые решения максимально укрепили позиции команды Си, заодно показав всему миру единство рядов партии.Да и само присутствие Ху Цзиньтао рядом с действующим руководителем партии символически указывало на сохранение преемственности во власти – именно для этого их и посадили рядом в президиуме.Информационные скандалы на съезде в принципе не в интересах лидера КПК. К тому же, на записи видно, что Ху уговаривали выйти из зала не только референты. Им помогал со своего места Ван Хунин – главный идеолог китайской Компартии, который отвечал за организацию съезда и держал руку на пульсе происходящих на нем событий.Вполне возможно, что отвечающие за здоровье Ху Цзиньтао врачи действительно рекомендовали ему отдохнуть, после наблюдений за бывшим партийным лидером. По решению медицинских специалистов в Поднебесной сегодня легко и быстро закрывают на карантин города с многомиллионным населением. Их мнение нередко является сегодня решающим, и партийные руководители обычно к нему прислушиваются.Однако другой пул экспертов – в основном из западных стран – рассматривает вывод Ху под совершенно иной идеологической призмой.Согласно их точке зрения, Ху Цзиньтао якобы входит в число партийной оппозиции, которая недовольна усилением Си Цзиньпина и не одобряет его переизбрания на третий срок. Как полагают на Западе, случай на съезде являлся расправой над противником, чем-то вроде предупреждения инакомыслящим. Хотя эти утверждения не подтверждаются фактами, и не соотносятся с привычной логикой китайского политического процесса.Конспирологи указывают, что уходящий из зала Ху хлопнул по плечу Ли Кэцяна – премьера Государственного совета КНР, который не был избран в состав Центрального комитета КПК, и, как ожидается, покинет свой премьерский пост в марте.Однако такая аналитика напоминает рассуждения американских кремленологов времен Холодной войны, которые судили о противоречиях советской политики по поведению членов Политбюро, собиравшихся на трибуне Мавзолея во время военных парадов – наблюдая за тем, кто с кем поцелуется и обнимется.Впрочем, удаление Ху действительно стало символом изменений в правящей партии Китая, которые произошли по итогам только что завершившегося съезда."Китайские блогеры утверждают, что 79-летний Ху очень плохо себя чувствовал в последние дни, другие же говорят, что это публичное унижение и окончательное "выведение" из политики человека, при котором в 2003-2013 г. шел двухзначный рост ВВП, намечалась некоторая либерализация, но процветала коррупция и клановость. Не важно даже, что это на самом деле – но выглядит символично: прилюдная смена парадигмы", – указывает на это известный востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.Какими же были наиболее важные результаты высшего партийного форума КПК?Прежде всего, он завершил формирование новой властной вертикали, на которую будет опираться во время своего третьего срока переизбранный Си Цзиньпин. Проведенная ротация кадров действительно выглядит довольно серьёзной. Достаточно сказать, что помимо Ли Кэцяна в новый состав партийного руководства не вошли первый вице-премьер Хань Чжэн, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян.Скорее всего, они тоже покинут свои государственные посты в марте, а на смену этим политикам, согласно плану, придут новые руководители. В основном, это те, кто проявил себя в борьбе с коррупцией и пандемией коронавируса, а также успешно выполнял еще одну главную установку Си Цзиньпина, настаивающего на всестороннем укреплении оборонной мощи Китая.О фракционных схватках под коврами ЦК речь сегодня в принципе не идет. Наоборот, считается, что партия должна ответить на грозящие ей вызовы максимальным сплочением и единством."Итак, это не только омоложение кадров, но это очевидное обновление политики. Она становится более национально направленной, идеологизированной. И нет никакой якобы существующей и столь излюбленной некоторыми экспертами борьбы между "комсомольцами" и "принцами". Размежевание идет по линии интенсивности внутренних экономических реформ, усиления идеологического нарратива, форматов взаимодействия/раскола с США и ЕС, ну и, конечно же, форм решения Тайваньского вопроса. Пока побеждают "хардлайнеры", – говорит об этом Алексей Маслов.Среди упомянутых "хардлайнеров" – то есть, сторонников жесткого и принципиального подхода, называют уже упомянутого Ван Хунина, который помогает Си Цзиньпину в укреплении идеологической линии.Важно отменить, что интеллектуал Ван считается признанным знатоком Соединенных Штатов Америки. В свое время он объездил эту страну вдоль и поперек, активно общаясь с ее жителями – от бизнесменов до простых фермеров. После этого визита Ван Хунин опубликовал книгу "Америка против Америки", которая стала в Китае настоящим политическим бестселлером. Его позицию отличала завидная объективность. Восхищаясь экономическим могуществом США, китайский коммунист, в то же время, видел слабости этой системы, которые заключались в индивидуализме, неравенстве, безудержной погоне за прибылью и успехом.Еще в 1991 году, когда США безоговорочно управляли всем миром, он предсказал, что в XXI веке Америка столкнется с серьезными вызовами на международной арене, потому что ее гегемонию оспорит множество конкурентов. И такие руководители, конечно, нужны современному Китаю, чтобы сдерживать нарастающее давление со стороны Вашингтона – особенно, в тайваньском вопросе.Делегаты ХХ съезда официально внесли в устав партии положение о необходимости пресекать попытки отделить Тайвань от Китая. Это кажется для внешних наблюдателей формальностью, но имеет серьезное значение для самих китайцев. Потому что борьба с тайваньским сепаратизмом является отныне не только военной, но и партийной задачей."Не решить тайваньский вопрос будет означать провал партийной политики, а этого новое руководство не допустит. Мягкий период закончился", – считает востоковед Маслов.Очевидно, это является главным впечатлением от прошедшего съезда.

https://ukraina.ru/20221014/1039737883.html

https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

кнр (китай), си цзиньпин, пекин, сша, съезд, эксклюзив