"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций - 22.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221022/1040030687.html
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций - 22.10.2022 Украина.ру
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, говорится в статье, опубликованной в австралийском издание The Conversation
2022-10-22T10:21
2022-10-22T10:21
новости
россия
австралия
энергетика
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662982_0:312:2921:1955_1920x0_80_0_0_503a7df7ea87535be1933441ab642008.jpg
Как отмечается в публикации, Россия без труда находит желающих покупать у нее энерогоносители и критически важное сырьё, а введенные экономические ограничения приводят лишь к росту цен на мировых рынках и скачкам инфляции.«Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает издание.Санкции против России бьют энергетическим рынкам, ограничивает торговлю критически важными металлами и минералами, вызывает дефицит не только традиционной, но и зеленой энергии, а также разгоняет инфляцию, отмечает издание.Все это в самое ближайшее время может привести к крупнейшему в мировой истории экономическому кризису, который ударит по всем, констатирует The Conversation.
https://ukraina.ru/20221020/1039897334.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662982_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_eb676b422b7cb3558543ab9153b7ecf5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, австралия, энергетика, кризис
Новости, Россия, Австралия, энергетика, кризис

"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций

10:21 22.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, говорится в статье, опубликованной в австралийском издание The Conversation
Как отмечается в публикации, Россия без труда находит желающих покупать у нее энерогоносители и критически важное сырьё, а введенные экономические ограничения приводят лишь к росту цен на мировых рынках и скачкам инфляции.
«Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает издание.
Санкции против России бьют энергетическим рынкам, ограничивает торговлю критически важными металлами и минералами, вызывает дефицит не только традиционной, но и зеленой энергии, а также разгоняет инфляцию, отмечает издание.
Все это в самое ближайшее время может привести к крупнейшему в мировой истории экономическому кризису, который ударит по всем, констатирует The Conversation.
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 07:33
"Турецкий поток — 2" — новый прорыв в энергетике и политике России или новый конфликт с США и ЕС
 
НовостиРоссияАвстралияэнергетикакризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину
10:41Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц
10:35Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву
10:21"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
10:09Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября
10:05В России расширили санкции против резидентов Украины
09:54Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости
09:50"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины
09:40В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
09:28Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС
09:24Танки из Словении и Македонии были уничтожены ВДВ РФ на Криворожском направлении
09:08"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима
09:06Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка
09:04Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию
08:59Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен
08:45Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам
08:37Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович
08:30Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ
08:15"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе
08:11Мир "Великого кольца": Ефремов и гендерная лингвистика
Лента новостейМолния