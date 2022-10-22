https://ukraina.ru/20221022/1040030687.html

"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций

"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций - 22.10.2022 Украина.ру

"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций

Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, говорится в статье, опубликованной в австралийском издание The Conversation

2022-10-22T10:21

2022-10-22T10:21

2022-10-22T10:21

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Как отмечается в публикации, Россия без труда находит желающих покупать у нее энерогоносители и критически важное сырьё, а введенные экономические ограничения приводят лишь к росту цен на мировых рынках и скачкам инфляции.«Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает издание.Санкции против России бьют энергетическим рынкам, ограничивает торговлю критически важными металлами и минералами, вызывает дефицит не только традиционной, но и зеленой энергии, а также разгоняет инфляцию, отмечает издание.Все это в самое ближайшее время может привести к крупнейшему в мировой истории экономическому кризису, который ударит по всем, констатирует The Conversation.

https://ukraina.ru/20221020/1039897334.html

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новости, россия, австралия, энергетика, кризис