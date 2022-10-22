https://ukraina.ru/20221022/1040030687.html
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций - 22.10.2022 Украина.ру
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, говорится в статье, опубликованной в австралийском издание The Conversation
2022-10-22T10:21
2022-10-22T10:21
2022-10-22T10:21
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Как отмечается в публикации, Россия без труда находит желающих покупать у нее энерогоносители и критически важное сырьё, а введенные экономические ограничения приводят лишь к росту цен на мировых рынках и скачкам инфляции.«Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает издание.Санкции против России бьют энергетическим рынкам, ограничивает торговлю критически важными металлами и минералами, вызывает дефицит не только традиционной, но и зеленой энергии, а также разгоняет инфляцию, отмечает издание.Все это в самое ближайшее время может привести к крупнейшему в мировой истории экономическому кризису, который ударит по всем, констатирует The Conversation.
https://ukraina.ru/20221020/1039897334.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, австралия, энергетика, кризис
"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, говорится в статье, опубликованной в австралийском издание The Conversation
Как отмечается в публикации, Россия без труда находит желающих покупать у нее энерогоносители и критически важное сырьё, а введенные экономические ограничения приводят лишь к росту цен на мировых рынках и скачкам инфляции.
«Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает издание.
Санкции против России бьют энергетическим рынкам, ограничивает торговлю критически важными металлами и минералами, вызывает дефицит не только традиционной, но и зеленой энергии, а также разгоняет инфляцию, отмечает издание.
Все это в самое ближайшее время может привести к крупнейшему в мировой истории экономическому кризису, который ударит по всем, констатирует The Conversation.