Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович - 22.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221022/1040024219.html
Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович
Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович - 22.10.2022 Украина.ру
Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович
Украина.ру, 22.10.2022
2022-10-22T08:37
2022-10-22T08:38
украина
фейк
пропаганда
сво
разведка
буча
сми
информационная война
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1039994946_104:2:864:429_1920x0_80_0_0_a6f3fec20781c1b7f97999d73fa18236.jpg
С февраля 2022 года Лига безопасного интернета выявила около 17 млн антироссийских фейков о спецоперации на Украине. Центр информационно-психологических операций поставляет пользователям 5 фейковых сюжетов в минуту.Почему Россия не пришла на информационную войну с украинскими фейками рассказывает ведущий эксперт по конкурентной разведке, президент Консорциума "Инфорус", автор YouTube-канала "КиберДед" Андрей Масалович.— Андрей Игоревич, как нам кажется, у украинцев жестко и качественно налажена информационная пропаганда. Вспомним инсценировку в Буче, "утку" о коллекции золотых коронок у сельского стоматолога как доказательства пыток со стороны российских военных и другие их подобные фейковые акции. Получается в России умеют работать на поле боя, а в информационном пространстве – нет?— Давайте идти сверху вниз. Возьмём европейскую прессу. Например, какую-нибудь центральную французскую газету, представим заголовок. Вот реальный заголовок одного французского СМИ: "Россия выигрывает информационную войну". Вы скажете, что это не соответствует картинке, но вчитавшись поймете, что это правда — Россия выигрывает "в чистую" войну, но не в Украине, а в Мали.В тех местах, где действительно политическая, информационная и военная составляющие собраны в один кулак, мы гоним европейцев по всем фронтам. Например, президент России дал установку развивать отношения с Африкой в 2012 году. И вот - большая часть Африки не хочет видеть Францию, американцев ненавидит, китайцев боится, ходит в майках "Путин". Там, где Россия участвует в информационной войне, она это сражение выигрывает.Почему это не получается в Украине? Потому что Россия на эту войну не пришла. Напомню предысторию. Информационная война началась не с путча 2022 года, а в ноябре 1853-го. Тогда, напомню, было Синопское сражение, и русские "в чистую" выиграли у турецкого флота, заодно разгромив его. Французы и англичане этого никак не ожидали – в их планы не входило, что влияние России резко расширится на эту часть Средиземноморья, Черноморья и вообще Европы. Великобритании и Франции нужно было ввязаться в войну на стороне Турции против России, политически это было очень трудно объяснить населению, и тогда получилась первая "Буча". Заметьте, в 1853-м интернет, факс, телетайп были гораздо слабее, чем сейчас. Журналисты прибыли на место спустя неделю и начали писать об ужасах: плавающих трупах, резне мирных жителей в Синопе, разрушениях города и так далее – в общем выставили русских как зверей. Тогда появилось слово резня — massacre. В русскоязычных источниках пишется "Битва в Синопе", "Битва при Синопе", а в англоязычных - Sinop massacre (резня в Синопе). И, оказалось, европейцы на это повелись, получили моральное одобрение власти и ввязались в боевые действия на стороне Турции.И вот с той поры пошла такая практика: мы побеждаем на поле боя в реальности, а они пытаются победить в виртуальном пространстве. Реальность за нами – виртуальное пространство за ними.При этом теперь давайте откатимся в 2004 год, когда образовались первые силы информационно-психологической операции в Украине – Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Тогда это была просто мода: создали войска киберопераций, которые 10 лет ничего не делали. В 2014 году их переформатировали, прислали британских и американских инструкторов, а в этом году в феврале в крайне неудачное время и место был организован Центр № 72 в Севастополе. А через 2-3 мес Севастополь присоединился к России, и они перебрались в Бровары под Киев. Всего есть четыре отделения ЦИПcО в городах: Бровары, Львов, Житомир, Одесса. В 2014 в эти центры были приглашены инструкторы из Великобритании и США, они привезли с собой методички [специализированные материалы для ведения пропаганды]. Это был правильный ход. Однако эти методички 10 лет не менялись, а сейчас устаревают, поэтому им нетрудно противодействовать: каждый раз понятно, по какому сценарию и что враг будет делать.Еще один промах ЦИПсО был в том, что для внедрения пропаганды пригласили украинских исполнителей – очень далекий от компьютеров народ. Именно поэтому в начале 2015 года хакеры "Берегини" взломали один за другим аккаунты администраторов и выложили для внимания общественности документы из ЦИПсО. Выяснилось, что народец там сидит недалекий и прижимистый. Тогда появился термин "бабки из ЦИПсО" – оказалось, что, возможно, с целью сэкономить или набить карманы, сотрудники центра платили деньги надомницам. Это были женщины средних лет, которые вместо штатных специалистов из своих квартир рассылали провокационные Интернет-сообщения из серии "сама-то я крымчанка, дочь офицера, помните…" А на самом деле вместо крымчанки был конкретный мужик-украинец, полковник ЦИПсО. Последнее время по ним успешно "бьют", и у них резко падает производительность.– Почему украинские вбросы всё-таки будоражат народ?— Чисто исторически, Россия выбрала путь, как побеждать в реальном мире. Посмотрите, что происходило в прессе накануне Первой и Второй мировой войны – там психологические вбросы были сильнее, но мы же провели революцию, создали СССР, выиграли войну и даже запустили Спутник. Мы просто ближе к реальности, которая побеждает на длинной дистанции. Если вы, условно говоря, у себя в стране сделаете торжество демократии, народ начнёт верить тому, что читает в газетах. Тогда представьте себе: выходите на аэродроме на лётное поле, там стоит два самолёта. В одном – профессиональный экипаж, но его все "гнобят" за то, что они белые, русские, с хорошей зарплатой, обучены. А за другим сидит одноногая темнокожая лесбиянка, больная СПИДом и без высшего образования из нищей семьи. Вот, по-честному, в какой самолёт вы сядете?— В первый.— В первый! Вот это и есть реальность, которая победит. А тот, кто сядет в другой, пока он будет падать, успеет соприкоснуться с реальностью и понять, что виртуальный мир сам по себе не побеждает. Задача психологической информационной спецоперации заставить вас прямо сейчас сделать неправильное действие. Первое – привлечь ваше внимание чем-то. Второе – вызвать неконтролируемую эмоцию на это. Третье — заставить вас сделать неконтролируемое действие, которое минуту назад вы делать не хотели, или изменить взгляд, настроение, отношение. И, четвертое – вызвать у вас желание поделиться тем, что привлекло ваше внимание: "Посмотрите, какую дрянь они распространяют".Это предикативное мышление с опорой на яркий внешний признак. Пример из рекламы – "Все успешные люди покупают этот шампунь". Ведь всем понятно: успешные люди покупают разные шампуни и не обязательно этот или приобретают средство по рецепту врача, а не по рекламе. Успешность людей зависит не от шампуня. Тебя уже "развели" – ты на деньги сейчас попадешь. А раз товар без рекламы не продается – товар соответствующий. Но ведь люди покупают.А еще есть основы математической логики. Например, мы знаем, что все мусульмане не едят свинину. Махмуд – мусульманин. Значит, он не ест свинину. Это логическое высказывание. По аналогии с этим человек должен мыслить так. Все официальные украинские издания врут. Передо мной украинское издание, значит оно врет. Я не буду его читать и смотреть.К сожалению, у более чем 80 % пользователей сейчас мышление предикативное: увидел картинку, эмоционально вовлекся, доверился первой реакции и пошел делать какое-то запрограммированное действие – как зомби в чужих руках. Поэтому украинские фейки сейчас имеют такой успех.Есть еще один фактор в пользу украинцев, о котором я сказал: Россия на информационную войну не пришла. Давайте вспомним ситуацию в Дагестане, когда в двух военкоматах произошло два инцидента, и они попали на камеру. По сути темы для публичных выступлений там не было, были просто два "косяка" двух сельских военкомов. Вся история "стоила" двух жалоб, и проблема была исправлена за один день. Но это не показали. Из этого сделали вселенскую бучу – посмотрите, что творится по всему Дагестану – показывали две "честные" недоделанные картинки. Народ повелся и пошел на улицы. Как так? Украинцами было задействовано для этого более 100 Интернет-каналов, которые существовали почти полгода до этого.— На создание и поддержание таких ресурсов, наверное, много денег нужно? Сколько украинские информационщики тратят на пропаганду?— На то, чтобы облучить нам мозги, Украина, точнее ее спонсоры американцы, тратят сейчас 10 млн долларов в месяц. И это только на телеграм. Мозги у нас крепкие, не все ведутся, поэтому Украина планирует увеличить "фейковый" бюджет до 30 млн долларов в месяц, что составит 1 млн американской валюты в день! Это капля в море для США, чей военный бюджет – один триллион долларов.Следующей стадией, к сожалению, может стать массовый террор, который по затратам дешевле (3 млн "зеленых"). США начнут применять в России зенитные ракетные комплексы и сбивать самолеты. К этой последней стадии агонии Штаты перейдут, когда политические, военные и психологические операции не будут действовать. Так было в Сирии и Афганистане, откуда они в итоге ушли ни с чем.— Что России нужно сделать, чтобы победить в информационной войне?— Победить здесь элементарно. Во-первых, нужно провести мобилизацию мозга и не читать вражеские издания, не воспринимать их эмоционально, не тратить время, чтобы разобраться правда это или нет. Просто: увидел чужое – выключил. Во-вторых, нужно нормальное финансирование. Партизаны войн не выигрывают, особенно в медиапространстве со 100 тысячами против 10 миллионов. Тем более, что на нашей стороне играют хорошие девчонки – хакеры-украинки из группы "Берегиня". С 2015 года они доставляют нам документы о том, как устроен ЦИПсО изнутри, какие у них планы и методички. В- третьих, если мы хотим победить в долгосрочной перспективе, нам нужно учить молодое поколение военной и культурной пропаганде, патриотизму и математической логике.— Российские организации подвергаются постоянным кибератакам, в Интернете открыт доступ к Википедии, которая дает искаженную лживую информацию о СВО на Украине, называет наших людей, которые поддерживают Россию на Украине, коллаборантами, Россию характеризуют словами "вторжение", "нападение", "оккупация". В таком свете выглядит Россия для всего мира. Почему до сих пор не закрывают доступ к таким источникам, которые, кстати, читают дети и взрослые? Нет ресурсов? Почему нельзя свой Рунет сделать, о котором давно идет речь?— Я могу четко сказать, по своему опыту, что старшее поколение, которому 30-40 лет, мы потеряли. Эти люди взрослели во времена, когда не было детской, культурной, военной пропаганды, не воспитывали патриотизм, не обучали математической логике. Это поколение верит в то, что пишет Википедия и говорят CNN. Что касается детей, которым сейчас 17 лет, у них есть свое независимое мнение – "я сам разберусь". Мы должны помогать детям, людям. Например, как Китай сделал. Первое – отключить всю пропаганду. Пока что у нас этому препятствует фактор того, что из политических и культурных структур не удалена вражеская прослойка. В Китае убрали – и все стало хорошо.— Многие молодые люди, профессионалы бегут из России, потому что не видят причины воевать за свою Родину. Что вы думаете о таком поведении?- Когда меня спрашивают, "куда валить", я предлагаю зайти на мой сайт: я много путешествую по миру и у меня есть разные фото из разных стран. Так вот я предлагаю зайти на страничку про Танзанию, где есть фото, на котором несется стадо антилоп. Я говорю, смотрите, все что вам нужно – не надо соваться в середину такого стада. Хочешь подумать – поезжай в Чечню. В России есть регионы, где нет и не будет мобилизации: военкоматы не работают, потому что план мобилизации перекрыт и стоят очереди из добровольцев. Или не хочешь воевать, но хочешь помочь стране и себе – езжай в ЛНР, поработай волонтером. Там я не видел ни одного военкомата, там повестку не вручат. И все держится не на передовой и не на политиках из Москвы, а на этих самых волонтерах. Ну, а кто хочет "валить" за границу, пусть уезжает, но понимает, что родной страны за спиной не окажется.— Сейчас Киев обвиняет Россию в терроризме, говоря о разрушении энергетических объектов Украины, и о том, что люди сидят без света, тепла и воды. Как объяснить людям, что это антироссийская пропаганда?- Начинать надо не со слов, а с дела. Например, китайцы создали свой интернет – WeChat и не тратят время на изучение чужих фейков. Сделали минимально работающую версию включили разработку технологии в пятилетний план, нашли специалистов и деньги. Никаких проблем с фейками у них нет. Механизм перед глазами, он работает.А еще я много путешествовал по Китаю и увидел любопытный факт – в магазине продаются русские конфеты, а над прилавком написано "Каждая купленная конфета – это пуля в сердце украинского нациста" и фото висит украинского флага со свастикой. Хочешь помочь России – покупай русские конфеты, а не фейки читай.Мир выглядит, не так как показывает картинка, мир реально за нас, просто США лепят картинки, потому что им не нужно, чтобы мы сейчас начали задавать вопросы и возвращаться в реальность. Я думаю, если мы до 8 ноября не прогнемся, до выборов в Палату представителей США, там придут к власти республиканцы и им будет не до нас. Я путешествую по Азии, Африке, Латинской Америке, и уверен, что если сейчас объявить голосование по ситуации, то 6 из 7 млрд чел выйдет в майках с фото и надписью "Путин" просто потому, что президент России не побоялся "бить морду" американцам. Мир то реально за нас.
https://ukraina.ru/20221021/1039992654.html
https://ukraina.ru/20221021/1039980420.html
https://ukraina.ru/20221021/1039973956.html
https://ukraina.ru/20221021/1039995859.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1039994946_161:0:796:476_1920x0_80_0_0_1658803b6bef323c1d736c2c7c5402ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, фейк, пропаганда, сво, разведка, буча, сми, информационная война, киев, россия, владимир путин, сша, интернет, кибератаки, кибербезопасность, украинцы
Украина, фейк, пропаганда, СВО, разведка, Буча, СМИ, информационная война, Киев, Россия, Владимир Путин, США, интернет, кибератаки, кибербезопасность, украинцы

Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович

08:37 22.10.2022 (обновлено: 08:38 22.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей МасаловичАндрей Масалович интервью
Андрей Масалович интервью - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Масалович
Читать в
С февраля 2022 года Лига безопасного интернета выявила около 17 млн антироссийских фейков о спецоперации на Украине. Центр информационно-психологических операций поставляет пользователям 5 фейковых сюжетов в минуту.
Почему Россия не пришла на информационную войну с украинскими фейками рассказывает ведущий эксперт по конкурентной разведке, президент Консорциума "Инфорус", автор YouTube-канала "КиберДед" Андрей Масалович.
— Андрей Игоревич, как нам кажется, у украинцев жестко и качественно налажена информационная пропаганда. Вспомним инсценировку в Буче, "утку" о коллекции золотых коронок у сельского стоматолога как доказательства пыток со стороны российских военных и другие их подобные фейковые акции. Получается в России умеют работать на поле боя, а в информационном пространстве – нет?
— Давайте идти сверху вниз. Возьмём европейскую прессу. Например, какую-нибудь центральную французскую газету, представим заголовок. Вот реальный заголовок одного французского СМИ: "Россия выигрывает информационную войну". Вы скажете, что это не соответствует картинке, но вчитавшись поймете, что это правда — Россия выигрывает "в чистую" войну, но не в Украине, а в Мали.
В тех местах, где действительно политическая, информационная и военная составляющие собраны в один кулак, мы гоним европейцев по всем фронтам. Например, президент России дал установку развивать отношения с Африкой в 2012 году. И вот - большая часть Африки не хочет видеть Францию, американцев ненавидит, китайцев боится, ходит в майках "Путин". Там, где Россия участвует в информационной войне, она это сражение выигрывает.
Андрей Масалович - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:37
Андрей Масалович: кто онПрезидент Консорциума "Инфорус", ведущий эксперт по конкурентной разведке, автор YouTube-канала "КиберДед"
Почему это не получается в Украине? Потому что Россия на эту войну не пришла.
Напомню предысторию. Информационная война началась не с путча 2022 года, а в ноябре 1853-го. Тогда, напомню, было Синопское сражение, и русские "в чистую" выиграли у турецкого флота, заодно разгромив его. Французы и англичане этого никак не ожидали – в их планы не входило, что влияние России резко расширится на эту часть Средиземноморья, Черноморья и вообще Европы. Великобритании и Франции нужно было ввязаться в войну на стороне Турции против России, политически это было очень трудно объяснить населению, и тогда получилась первая "Буча".
Заметьте, в 1853-м интернет, факс, телетайп были гораздо слабее, чем сейчас. Журналисты прибыли на место спустя неделю и начали писать об ужасах: плавающих трупах, резне мирных жителей в Синопе, разрушениях города и так далее – в общем выставили русских как зверей. Тогда появилось слово резня — massacre. В русскоязычных источниках пишется "Битва в Синопе", "Битва при Синопе", а в англоязычных - Sinop massacre (резня в Синопе). И, оказалось, европейцы на это повелись, получили моральное одобрение власти и ввязались в боевые действия на стороне Турции.
И вот с той поры пошла такая практика: мы побеждаем на поле боя в реальности, а они пытаются победить в виртуальном пространстве. Реальность за нами – виртуальное пространство за ними.
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:32
Проигрывая, побеждаем. Как майданные технологии разрушают их родителей
При этом теперь давайте откатимся в 2004 год, когда образовались первые силы информационно-психологической операции в Украине – Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Тогда это была просто мода: создали войска киберопераций, которые 10 лет ничего не делали. В 2014 году их переформатировали, прислали британских и американских инструкторов, а в этом году в феврале в крайне неудачное время и место был организован Центр № 72 в Севастополе. А через 2-3 мес Севастополь присоединился к России, и они перебрались в Бровары под Киев.
Всего есть четыре отделения ЦИПcО в городах: Бровары, Львов, Житомир, Одесса. В 2014 в эти центры были приглашены инструкторы из Великобритании и США, они привезли с собой методички [специализированные материалы для ведения пропаганды]. Это был правильный ход. Однако эти методички 10 лет не менялись, а сейчас устаревают, поэтому им нетрудно противодействовать: каждый раз понятно, по какому сценарию и что враг будет делать.
Еще один промах ЦИПсО был в том, что для внедрения пропаганды пригласили украинских исполнителей – очень далекий от компьютеров народ. Именно поэтому в начале 2015 года хакеры "Берегини" взломали один за другим аккаунты администраторов и выложили для внимания общественности документы из ЦИПсО. Выяснилось, что народец там сидит недалекий и прижимистый. Тогда появился термин "бабки из ЦИПсО" – оказалось, что, возможно, с целью сэкономить или набить карманы, сотрудники центра платили деньги надомницам. Это были женщины средних лет, которые вместо штатных специалистов из своих квартир рассылали провокационные Интернет-сообщения из серии "сама-то я крымчанка, дочь офицера, помните…" А на самом деле вместо крымчанки был конкретный мужик-украинец, полковник ЦИПсО. Последнее время по ним успешно "бьют", и у них резко падает производительность.
– Почему украинские вбросы всё-таки будоражат народ?
— Чисто исторически, Россия выбрала путь, как побеждать в реальном мире. Посмотрите, что происходило в прессе накануне Первой и Второй мировой войны – там психологические вбросы были сильнее, но мы же провели революцию, создали СССР, выиграли войну и даже запустили Спутник.
Мы просто ближе к реальности, которая побеждает на длинной дистанции.
Если вы, условно говоря, у себя в стране сделаете торжество демократии, народ начнёт верить тому, что читает в газетах. Тогда представьте себе: выходите на аэродроме на лётное поле, там стоит два самолёта. В одном – профессиональный экипаж, но его все "гнобят" за то, что они белые, русские, с хорошей зарплатой, обучены. А за другим сидит одноногая темнокожая лесбиянка, больная СПИДом и без высшего образования из нищей семьи. Вот, по-честному, в какой самолёт вы сядете?
— В первый.
— В первый! Вот это и есть реальность, которая победит. А тот, кто сядет в другой, пока он будет падать, успеет соприкоснуться с реальностью и понять, что виртуальный мир сам по себе не побеждает.
Задача психологической информационной спецоперации заставить вас прямо сейчас сделать неправильное действие.
Первое – привлечь ваше внимание чем-то. Второе – вызвать неконтролируемую эмоцию на это. Третье — заставить вас сделать неконтролируемое действие, которое минуту назад вы делать не хотели, или изменить взгляд, настроение, отношение. И, четвертое – вызвать у вас желание поделиться тем, что привлекло ваше внимание: "Посмотрите, какую дрянь они распространяют".
Это предикативное мышление с опорой на яркий внешний признак. Пример из рекламы – "Все успешные люди покупают этот шампунь". Ведь всем понятно: успешные люди покупают разные шампуни и не обязательно этот или приобретают средство по рецепту врача, а не по рекламе. Успешность людей зависит не от шампуня. Тебя уже "развели" – ты на деньги сейчас попадешь. А раз товар без рекламы не продается – товар соответствующий. Но ведь люди покупают.
А еще есть основы математической логики. Например, мы знаем, что все мусульмане не едят свинину. Махмуд – мусульманин. Значит, он не ест свинину. Это логическое высказывание. По аналогии с этим человек должен мыслить так. Все официальные украинские издания врут. Передо мной украинское издание, значит оно врет. Я не буду его читать и смотреть.
К сожалению, у более чем 80 % пользователей сейчас мышление предикативное: увидел картинку, эмоционально вовлекся, доверился первой реакции и пошел делать какое-то запрограммированное действие – как зомби в чужих руках. Поэтому украинские фейки сейчас имеют такой успех.
Марат Баширов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:34
Марат Баширов о русских в информвойсках ВСУ и о "вынужденных патриотах" в IT-отрасли
Есть еще один фактор в пользу украинцев, о котором я сказал: Россия на информационную войну не пришла. Давайте вспомним ситуацию в Дагестане, когда в двух военкоматах произошло два инцидента, и они попали на камеру. По сути темы для публичных выступлений там не было, были просто два "косяка" двух сельских военкомов. Вся история "стоила" двух жалоб, и проблема была исправлена за один день. Но это не показали. Из этого сделали вселенскую бучу – посмотрите, что творится по всему Дагестану – показывали две "честные" недоделанные картинки. Народ повелся и пошел на улицы. Как так? Украинцами было задействовано для этого более 100 Интернет-каналов, которые существовали почти полгода до этого.
— На создание и поддержание таких ресурсов, наверное, много денег нужно? Сколько украинские информационщики тратят на пропаганду?
— На то, чтобы облучить нам мозги, Украина, точнее ее спонсоры американцы, тратят сейчас 10 млн долларов в месяц. И это только на телеграм. Мозги у нас крепкие, не все ведутся, поэтому Украина планирует увеличить "фейковый" бюджет до 30 млн долларов в месяц, что составит 1 млн американской валюты в день! Это капля в море для США, чей военный бюджет – один триллион долларов.
Следующей стадией, к сожалению, может стать массовый террор, который по затратам дешевле (3 млн "зеленых"). США начнут применять в России зенитные ракетные комплексы и сбивать самолеты. К этой последней стадии агонии Штаты перейдут, когда политические, военные и психологические операции не будут действовать. Так было в Сирии и Афганистане, откуда они в итоге ушли ни с чем.
— Что России нужно сделать, чтобы победить в информационной войне?
— Победить здесь элементарно. Во-первых, нужно провести мобилизацию мозга и не читать вражеские издания, не воспринимать их эмоционально, не тратить время, чтобы разобраться правда это или нет. Просто: увидел чужое – выключил. Во-вторых, нужно нормальное финансирование. Партизаны войн не выигрывают, особенно в медиапространстве со 100 тысячами против 10 миллионов. Тем более, что на нашей стороне играют хорошие девчонки – хакеры-украинки из группы "Берегиня". С 2015 года они доставляют нам документы о том, как устроен ЦИПсО изнутри, какие у них планы и методички. В- третьих, если мы хотим победить в долгосрочной перспективе, нам нужно учить молодое поколение военной и культурной пропаганде, патриотизму и математической логике.
Вчера, 11:46
Суздальцев: Запад мечтал подловить русскую акулу, но она оказалась очень зубастойМожет ли получится так, что из-за ослабления США Россия займет освободившуюся нишу и создаст новые правила игры в мире? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Андрей Суздальцев
— Российские организации подвергаются постоянным кибератакам, в Интернете открыт доступ к Википедии, которая дает искаженную лживую информацию о СВО на Украине, называет наших людей, которые поддерживают Россию на Украине, коллаборантами, Россию характеризуют словами "вторжение", "нападение", "оккупация". В таком свете выглядит Россия для всего мира. Почему до сих пор не закрывают доступ к таким источникам, которые, кстати, читают дети и взрослые? Нет ресурсов? Почему нельзя свой Рунет сделать, о котором давно идет речь?
— Я могу четко сказать, по своему опыту, что старшее поколение, которому 30-40 лет, мы потеряли. Эти люди взрослели во времена, когда не было детской, культурной, военной пропаганды, не воспитывали патриотизм, не обучали математической логике. Это поколение верит в то, что пишет Википедия и говорят CNN. Что касается детей, которым сейчас 17 лет, у них есть свое независимое мнение – "я сам разберусь". Мы должны помогать детям, людям. Например, как Китай сделал. Первое – отключить всю пропаганду. Пока что у нас этому препятствует фактор того, что из политических и культурных структур не удалена вражеская прослойка. В Китае убрали – и все стало хорошо.
— Многие молодые люди, профессионалы бегут из России, потому что не видят причины воевать за свою Родину. Что вы думаете о таком поведении?
- Когда меня спрашивают, "куда валить", я предлагаю зайти на мой сайт: я много путешествую по миру и у меня есть разные фото из разных стран. Так вот я предлагаю зайти на страничку про Танзанию, где есть фото, на котором несется стадо антилоп. Я говорю, смотрите, все что вам нужно – не надо соваться в середину такого стада. Хочешь подумать – поезжай в Чечню. В России есть регионы, где нет и не будет мобилизации: военкоматы не работают, потому что план мобилизации перекрыт и стоят очереди из добровольцев. Или не хочешь воевать, но хочешь помочь стране и себе – езжай в ЛНР, поработай волонтером. Там я не видел ни одного военкомата, там повестку не вручат. И все держится не на передовой и не на политиках из Москвы, а на этих самых волонтерах. Ну, а кто хочет "валить" за границу, пусть уезжает, но понимает, что родной страны за спиной не окажется.
— Сейчас Киев обвиняет Россию в терроризме, говоря о разрушении энергетических объектов Украины, и о том, что люди сидят без света, тепла и воды. Как объяснить людям, что это антироссийская пропаганда?
- Начинать надо не со слов, а с дела. Например, китайцы создали свой интернет – WeChat и не тратят время на изучение чужих фейков. Сделали минимально работающую версию включили разработку технологии в пятилетний план, нашли специалистов и деньги. Никаких проблем с фейками у них нет. Механизм перед глазами, он работает.
А еще я много путешествовал по Китаю и увидел любопытный факт – в магазине продаются русские конфеты, а над прилавком написано "Каждая купленная конфета – это пуля в сердце украинского нациста" и фото висит украинского флага со свастикой. Хочешь помочь России – покупай русские конфеты, а не фейки читай.
Мир выглядит, не так как показывает картинка, мир реально за нас, просто США лепят картинки, потому что им не нужно, чтобы мы сейчас начали задавать вопросы и возвращаться в реальность. Я думаю, если мы до 8 ноября не прогнемся, до выборов в Палату представителей США, там придут к власти республиканцы и им будет не до нас. Я путешествую по Азии, Африке, Латинской Америке, и уверен, что если сейчас объявить голосование по ситуации, то 6 из 7 млрд чел выйдет в майках с фото и надписью "Путин" просто потому, что президент России не побоялся "бить морду" американцам. Мир то реально за нас.
 
УкраинафейкпропагандаСВОразведкаБучаСМИинформационная войнаКиевРоссияВладимир ПутинСШАинтернеткибератакикибербезопасностьукраинцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51Гаспарян: у дьявола был план угробить мир - и он придумал Украину
10:41Россия никогда не угрожала Германии эскалацией на Украине - Шольц
10:35Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву
10:21"Хватит усиливать Москву": в Австралии призвали отказаться от антироссийских санкций
10:09Новый украинец, американские десантники, наступление на Херсон. Главное на Украине на утро 22 октября
10:05В России расширили санкции против резидентов Украины
09:54Премьер Шотландии разуверилась в силе и стабильности Великобритании и захотела независимости
09:50"Укрэнерго" ограничивает энергоснабжение в четырех областях Украины
09:40В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
09:28Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС
09:24Танки из Словении и Македонии были уничтожены ВДВ РФ на Криворожском направлении
09:08"Погибнут тысячи": Небензя рассказал о новой чудовищной провокации киевского режима
09:06Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка
09:04Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию
08:59Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен
08:45Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам
08:37Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович
08:30Все структуры ООН должны незамедлительно отреагировать на ракетный удар по журналистам в Херсоне - МИД РФ
08:15"Украина замерзнет насмерть": американский разведчик рассказал о надвигающейся катастрофе
08:11Мир "Великого кольца": Ефремов и гендерная лингвистика
Лента новостейМолния