https://ukraina.ru/20221022/1040024219.html

Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович

Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович - 22.10.2022 Украина.ру

Миллион долларов в день тратит Украина на войну в телеграме. Что делать России – Андрей Масалович

Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T08:37

2022-10-22T08:37

2022-10-22T08:38

украина

фейк

пропаганда

сво

разведка

буча

сми

информационная война

киев

россия

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С февраля 2022 года Лига безопасного интернета выявила около 17 млн антироссийских фейков о спецоперации на Украине. Центр информационно-психологических операций поставляет пользователям 5 фейковых сюжетов в минуту.Почему Россия не пришла на информационную войну с украинскими фейками рассказывает ведущий эксперт по конкурентной разведке, президент Консорциума "Инфорус", автор YouTube-канала "КиберДед" Андрей Масалович.— Андрей Игоревич, как нам кажется, у украинцев жестко и качественно налажена информационная пропаганда. Вспомним инсценировку в Буче, "утку" о коллекции золотых коронок у сельского стоматолога как доказательства пыток со стороны российских военных и другие их подобные фейковые акции. Получается в России умеют работать на поле боя, а в информационном пространстве – нет?— Давайте идти сверху вниз. Возьмём европейскую прессу. Например, какую-нибудь центральную французскую газету, представим заголовок. Вот реальный заголовок одного французского СМИ: "Россия выигрывает информационную войну". Вы скажете, что это не соответствует картинке, но вчитавшись поймете, что это правда — Россия выигрывает "в чистую" войну, но не в Украине, а в Мали.В тех местах, где действительно политическая, информационная и военная составляющие собраны в один кулак, мы гоним европейцев по всем фронтам. Например, президент России дал установку развивать отношения с Африкой в 2012 году. И вот - большая часть Африки не хочет видеть Францию, американцев ненавидит, китайцев боится, ходит в майках "Путин". Там, где Россия участвует в информационной войне, она это сражение выигрывает.Почему это не получается в Украине? Потому что Россия на эту войну не пришла. Напомню предысторию. Информационная война началась не с путча 2022 года, а в ноябре 1853-го. Тогда, напомню, было Синопское сражение, и русские "в чистую" выиграли у турецкого флота, заодно разгромив его. Французы и англичане этого никак не ожидали – в их планы не входило, что влияние России резко расширится на эту часть Средиземноморья, Черноморья и вообще Европы. Великобритании и Франции нужно было ввязаться в войну на стороне Турции против России, политически это было очень трудно объяснить населению, и тогда получилась первая "Буча". Заметьте, в 1853-м интернет, факс, телетайп были гораздо слабее, чем сейчас. Журналисты прибыли на место спустя неделю и начали писать об ужасах: плавающих трупах, резне мирных жителей в Синопе, разрушениях города и так далее – в общем выставили русских как зверей. Тогда появилось слово резня — massacre. В русскоязычных источниках пишется "Битва в Синопе", "Битва при Синопе", а в англоязычных - Sinop massacre (резня в Синопе). И, оказалось, европейцы на это повелись, получили моральное одобрение власти и ввязались в боевые действия на стороне Турции.И вот с той поры пошла такая практика: мы побеждаем на поле боя в реальности, а они пытаются победить в виртуальном пространстве. Реальность за нами – виртуальное пространство за ними.При этом теперь давайте откатимся в 2004 год, когда образовались первые силы информационно-психологической операции в Украине – Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Тогда это была просто мода: создали войска киберопераций, которые 10 лет ничего не делали. В 2014 году их переформатировали, прислали британских и американских инструкторов, а в этом году в феврале в крайне неудачное время и место был организован Центр № 72 в Севастополе. А через 2-3 мес Севастополь присоединился к России, и они перебрались в Бровары под Киев. Всего есть четыре отделения ЦИПcО в городах: Бровары, Львов, Житомир, Одесса. В 2014 в эти центры были приглашены инструкторы из Великобритании и США, они привезли с собой методички [специализированные материалы для ведения пропаганды]. Это был правильный ход. Однако эти методички 10 лет не менялись, а сейчас устаревают, поэтому им нетрудно противодействовать: каждый раз понятно, по какому сценарию и что враг будет делать.Еще один промах ЦИПсО был в том, что для внедрения пропаганды пригласили украинских исполнителей – очень далекий от компьютеров народ. Именно поэтому в начале 2015 года хакеры "Берегини" взломали один за другим аккаунты администраторов и выложили для внимания общественности документы из ЦИПсО. Выяснилось, что народец там сидит недалекий и прижимистый. Тогда появился термин "бабки из ЦИПсО" – оказалось, что, возможно, с целью сэкономить или набить карманы, сотрудники центра платили деньги надомницам. Это были женщины средних лет, которые вместо штатных специалистов из своих квартир рассылали провокационные Интернет-сообщения из серии "сама-то я крымчанка, дочь офицера, помните…" А на самом деле вместо крымчанки был конкретный мужик-украинец, полковник ЦИПсО. Последнее время по ним успешно "бьют", и у них резко падает производительность.– Почему украинские вбросы всё-таки будоражат народ?— Чисто исторически, Россия выбрала путь, как побеждать в реальном мире. Посмотрите, что происходило в прессе накануне Первой и Второй мировой войны – там психологические вбросы были сильнее, но мы же провели революцию, создали СССР, выиграли войну и даже запустили Спутник. Мы просто ближе к реальности, которая побеждает на длинной дистанции. Если вы, условно говоря, у себя в стране сделаете торжество демократии, народ начнёт верить тому, что читает в газетах. Тогда представьте себе: выходите на аэродроме на лётное поле, там стоит два самолёта. В одном – профессиональный экипаж, но его все "гнобят" за то, что они белые, русские, с хорошей зарплатой, обучены. А за другим сидит одноногая темнокожая лесбиянка, больная СПИДом и без высшего образования из нищей семьи. Вот, по-честному, в какой самолёт вы сядете?— В первый.— В первый! Вот это и есть реальность, которая победит. А тот, кто сядет в другой, пока он будет падать, успеет соприкоснуться с реальностью и понять, что виртуальный мир сам по себе не побеждает. Задача психологической информационной спецоперации заставить вас прямо сейчас сделать неправильное действие. Первое – привлечь ваше внимание чем-то. Второе – вызвать неконтролируемую эмоцию на это. Третье — заставить вас сделать неконтролируемое действие, которое минуту назад вы делать не хотели, или изменить взгляд, настроение, отношение. И, четвертое – вызвать у вас желание поделиться тем, что привлекло ваше внимание: "Посмотрите, какую дрянь они распространяют".Это предикативное мышление с опорой на яркий внешний признак. Пример из рекламы – "Все успешные люди покупают этот шампунь". Ведь всем понятно: успешные люди покупают разные шампуни и не обязательно этот или приобретают средство по рецепту врача, а не по рекламе. Успешность людей зависит не от шампуня. Тебя уже "развели" – ты на деньги сейчас попадешь. А раз товар без рекламы не продается – товар соответствующий. Но ведь люди покупают.А еще есть основы математической логики. Например, мы знаем, что все мусульмане не едят свинину. Махмуд – мусульманин. Значит, он не ест свинину. Это логическое высказывание. По аналогии с этим человек должен мыслить так. Все официальные украинские издания врут. Передо мной украинское издание, значит оно врет. Я не буду его читать и смотреть.К сожалению, у более чем 80 % пользователей сейчас мышление предикативное: увидел картинку, эмоционально вовлекся, доверился первой реакции и пошел делать какое-то запрограммированное действие – как зомби в чужих руках. Поэтому украинские фейки сейчас имеют такой успех.Есть еще один фактор в пользу украинцев, о котором я сказал: Россия на информационную войну не пришла. Давайте вспомним ситуацию в Дагестане, когда в двух военкоматах произошло два инцидента, и они попали на камеру. По сути темы для публичных выступлений там не было, были просто два "косяка" двух сельских военкомов. Вся история "стоила" двух жалоб, и проблема была исправлена за один день. Но это не показали. Из этого сделали вселенскую бучу – посмотрите, что творится по всему Дагестану – показывали две "честные" недоделанные картинки. Народ повелся и пошел на улицы. Как так? Украинцами было задействовано для этого более 100 Интернет-каналов, которые существовали почти полгода до этого.— На создание и поддержание таких ресурсов, наверное, много денег нужно? Сколько украинские информационщики тратят на пропаганду?— На то, чтобы облучить нам мозги, Украина, точнее ее спонсоры американцы, тратят сейчас 10 млн долларов в месяц. И это только на телеграм. Мозги у нас крепкие, не все ведутся, поэтому Украина планирует увеличить "фейковый" бюджет до 30 млн долларов в месяц, что составит 1 млн американской валюты в день! Это капля в море для США, чей военный бюджет – один триллион долларов.Следующей стадией, к сожалению, может стать массовый террор, который по затратам дешевле (3 млн "зеленых"). США начнут применять в России зенитные ракетные комплексы и сбивать самолеты. К этой последней стадии агонии Штаты перейдут, когда политические, военные и психологические операции не будут действовать. Так было в Сирии и Афганистане, откуда они в итоге ушли ни с чем.— Что России нужно сделать, чтобы победить в информационной войне?— Победить здесь элементарно. Во-первых, нужно провести мобилизацию мозга и не читать вражеские издания, не воспринимать их эмоционально, не тратить время, чтобы разобраться правда это или нет. Просто: увидел чужое – выключил. Во-вторых, нужно нормальное финансирование. Партизаны войн не выигрывают, особенно в медиапространстве со 100 тысячами против 10 миллионов. Тем более, что на нашей стороне играют хорошие девчонки – хакеры-украинки из группы "Берегиня". С 2015 года они доставляют нам документы о том, как устроен ЦИПсО изнутри, какие у них планы и методички. В- третьих, если мы хотим победить в долгосрочной перспективе, нам нужно учить молодое поколение военной и культурной пропаганде, патриотизму и математической логике.— Российские организации подвергаются постоянным кибератакам, в Интернете открыт доступ к Википедии, которая дает искаженную лживую информацию о СВО на Украине, называет наших людей, которые поддерживают Россию на Украине, коллаборантами, Россию характеризуют словами "вторжение", "нападение", "оккупация". В таком свете выглядит Россия для всего мира. Почему до сих пор не закрывают доступ к таким источникам, которые, кстати, читают дети и взрослые? Нет ресурсов? Почему нельзя свой Рунет сделать, о котором давно идет речь?— Я могу четко сказать, по своему опыту, что старшее поколение, которому 30-40 лет, мы потеряли. Эти люди взрослели во времена, когда не было детской, культурной, военной пропаганды, не воспитывали патриотизм, не обучали математической логике. Это поколение верит в то, что пишет Википедия и говорят CNN. Что касается детей, которым сейчас 17 лет, у них есть свое независимое мнение – "я сам разберусь". Мы должны помогать детям, людям. Например, как Китай сделал. Первое – отключить всю пропаганду. Пока что у нас этому препятствует фактор того, что из политических и культурных структур не удалена вражеская прослойка. В Китае убрали – и все стало хорошо.— Многие молодые люди, профессионалы бегут из России, потому что не видят причины воевать за свою Родину. Что вы думаете о таком поведении?- Когда меня спрашивают, "куда валить", я предлагаю зайти на мой сайт: я много путешествую по миру и у меня есть разные фото из разных стран. Так вот я предлагаю зайти на страничку про Танзанию, где есть фото, на котором несется стадо антилоп. Я говорю, смотрите, все что вам нужно – не надо соваться в середину такого стада. Хочешь подумать – поезжай в Чечню. В России есть регионы, где нет и не будет мобилизации: военкоматы не работают, потому что план мобилизации перекрыт и стоят очереди из добровольцев. Или не хочешь воевать, но хочешь помочь стране и себе – езжай в ЛНР, поработай волонтером. Там я не видел ни одного военкомата, там повестку не вручат. И все держится не на передовой и не на политиках из Москвы, а на этих самых волонтерах. Ну, а кто хочет "валить" за границу, пусть уезжает, но понимает, что родной страны за спиной не окажется.— Сейчас Киев обвиняет Россию в терроризме, говоря о разрушении энергетических объектов Украины, и о том, что люди сидят без света, тепла и воды. Как объяснить людям, что это антироссийская пропаганда?- Начинать надо не со слов, а с дела. Например, китайцы создали свой интернет – WeChat и не тратят время на изучение чужих фейков. Сделали минимально работающую версию включили разработку технологии в пятилетний план, нашли специалистов и деньги. Никаких проблем с фейками у них нет. Механизм перед глазами, он работает.А еще я много путешествовал по Китаю и увидел любопытный факт – в магазине продаются русские конфеты, а над прилавком написано "Каждая купленная конфета – это пуля в сердце украинского нациста" и фото висит украинского флага со свастикой. Хочешь помочь России – покупай русские конфеты, а не фейки читай.Мир выглядит, не так как показывает картинка, мир реально за нас, просто США лепят картинки, потому что им не нужно, чтобы мы сейчас начали задавать вопросы и возвращаться в реальность. Я думаю, если мы до 8 ноября не прогнемся, до выборов в Палату представителей США, там придут к власти республиканцы и им будет не до нас. Я путешествую по Азии, Африке, Латинской Америке, и уверен, что если сейчас объявить голосование по ситуации, то 6 из 7 млрд чел выйдет в майках с фото и надписью "Путин" просто потому, что президент России не побоялся "бить морду" американцам. Мир то реально за нас.

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