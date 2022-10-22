https://ukraina.ru/20221022/1040015692.html

Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка

Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка - 22.10.2022 Украина.ру

Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка

Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T09:06

2022-10-22T09:06

2022-10-22T09:06

спецоперация

украина

россия

херсон

херсонская область

новая каховка

гэс

водохранилище

наводнение

теракт

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Каховская ГЭС в городе Новая Каховка – шестая и последняя перед морем станция днепровского каскада. Её основная задача – обеспечение орошения и навигации в нижнем течении Днепра. Мощность ГЭС наименьшая в каскаде – 335 МВт (максимальная у Днепрогэса – 1600 МВт, минимальная у Днепродзержинской/Среднеднепровской ГЭС – 388 МВт).Решение о строительстве Каховской ГЭС было принято в 1950 году. Турбогенераторы были введены в работу в 1955-56 годах. Таким образом, это вторая по времени постройки станция каскада после Днепрогэса. Следующей, в 1960 году, была запущена Кременчугская ГЭС. Строительство станции относилось к "Великим стройкам коммунизма". Новая Каховка – специально построенный город энергетиков.В состав гидроузла входит водосливная плотина длиной 447 метров и высотой 16 метров, состоящая из 28 затворов размером 12 на 9 метров, а также земляной дамбы общей длиной от 3,3 до 3,85 км. по разным данным.Строительство ГЭС привело к формированию водохранилища объёмом 18,2 куб. км. с зеркалом 2,2 тыс. кв. км. и глубинами до 21 м. При этом, объём водохранилища самый большой в каскаде – он больше суммарного объёма двух других крупнейших водохранилищ – Кременчугского и Киевского. По площади же лишь немного уступает Кременчугскому."Каховское море" питает Северо-Крымский, Каховский, Верхнерогачинский каналы, канал Днепр – Кривой Рог, а также системы водоснабжения рудников, предприятий, городов и посёлков Никополь-Марганцевского промышленного узла. Общий отбор воды из водохранилища только для крупных каналов составляет 900 м³/с. Так же водохранилище обеспечивало поливное земледелие в обширных районах Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей (после распада СССР значительная часть водозаборных сетей была заброшена и демонтирована).Возможность прорыва плотины анализировалась ещё в советское время. Тогда специалисты "Гидропроекта" пришли к выводу, что в случае разрушения дамбы вода в отдельных районах Херсона поднимется до 4,8 метров на срок более трёх суток. Это, правда, при наихудшем сценарии, вероятно предполагающем одномоментное разрушение всей плотины целиком (в результате, например, ядерного удара), а не её фрагментов, что более вероятно в результате поражения ракетами или минами.Также будет разрушено множество населённых пунктов в нижнем течении Днепра, вплоть до Голой Пристани включительно.Сейчас на Каховской ГЭС сбрасывают воду. Но и выше по течению украинская сторона активно спускает сейчас воду с Киевского и Каневского водохранилищ, объясняя это тем, что расположенным там гидроэлектростанциям приходится работать активнее, чтобы обеспечить работу энергосистемы. Вообще из-за малого объёма поступающей воды ГЭС включаются, обычно, только в часы пик (это сразу видно по реке – появляется ощутимое течение, которое, как правило, практически незаметно). Сейчас, видимо, ГЭС компенсируют потери генерации, вызванные российскими ударами или, что более вероятно, увеличивают наполнение Каховского водохранилища под этим предлогом.В случае прорыва плотины возникнут существенные проблемы у населённых пунктов, находящихся выше по течению – вода отступит далеко от нынешних берегов, пристани и водозаборы окажутся на суше. Придётся полностью реконструировать систему водозаборов – не только продлевать трубы, но и увеличивать мощность насосов. При этом понизится и уровень грунтовых вод, что создаст проблемы для эксплуатации скважинных заборов.Насколько можно понять, непосредственной угрозы Запорожской АЭС не возникнет – все три контура системы охлаждения станции работают изолировано, с Днепром они прямо не связаны, хотя возможность запуска днепровской воды в брызгальные бассейны конструктивно предусмотрена (но вообще они находятся выше уровня реки – так что её туда надо поднимать насосами).

https://ukraina.ru/20220912/1038648144.html

https://ukraina.ru/20221022/1040007644.html

https://ukraina.ru/20221007/1039477565.html

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спецоперация, украина, россия, херсон, херсонская область, новая каховка, гэс, водохранилище, наводнение, теракт, эксклюзив