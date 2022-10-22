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Кнутов ответил, зайдут ли войска РФ на Украину из Белоруссии

Кнутов ответил, зайдут ли войска РФ на Украину из Белоруссии - 22.10.2022 Украина.ру

Кнутов ответил, зайдут ли войска РФ на Украину из Белоруссии

Девяти тысяч российских военнослужащих, прибывающих в Белоруссию после обращения Минска о военной помощи, явно недостаточно для наступления вглубь территории Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-22T06:15

2022-10-22T06:15

2022-10-22T06:15

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юрий кнутов

спецоперация

белоруссия

территориальная самооборона

вс рф

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Он объяснил, что киевский режим отвёл от границы с Белоруссией своих пограничников и разместил там 15 тысяч военнослужащих из войск территориальной обороны, которые начали устраивать провокации, открывая огонь "над головой белорусских пограничников". Также ими были установлены минные поля.Задача размещаемых на территории Белоруссии российских военнослужащих заключается в оказании помощи в обороне страны в случае, если киевский режим решит осуществить вторжение.Однако он не исключил нанесение "упреждающего удара" в случае обнаружения на границе колонн войск киевского режима, готовых ко вторжению, а также контрударов по территории Украины в случае провокаций.

https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html

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2022

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новости, юрий кнутов, спецоперация, белоруссия, территориальная самооборона, вс рф