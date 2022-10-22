Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США - 22.10.2022 Украина.ру
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Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США
Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США
В новой редакции концепции безопасности США Россия и Китай — это угрозы. Россия – угроза сегодняшнего дня, с которой надо справляться, Китай – потенциальная угроза, которую надо учитывать. Иными словами, Москва и Вашингтон – враги, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T06:30
2022-10-22T06:30
новости
мир
россия
китай
сша
андрей суздальцев
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Это значит, пояснил он, что американцы поставили перед собой задачу "проломить Россию", а потом заниматься отдельно Китаем.Он добавил, что Вашингтон не приемлет никакого международного пространства, где интересы США не на первом месте, однако новое пространство будет базироваться на национальных интересах, которые придется учитывать.То же самое придется сделать и Европе, ведь сейчас ЕС проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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новости, мир, россия, китай, сша, андрей суздальцев
Новости, мир, Россия, Китай, США, Андрей Суздальцев

Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США

06:30 22.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В новой редакции концепции безопасности США Россия и Китай — это угрозы. Россия – угроза сегодняшнего дня, с которой надо справляться, Китай – потенциальная угроза, которую надо учитывать. Иными словами, Москва и Вашингтон – враги, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Это значит, пояснил он, что американцы поставили перед собой задачу "проломить Россию", а потом заниматься отдельно Китаем.
"Китайцы это понимают, в общем-то и их устраивало, что Россия была союзником, считают, что так и должно. На Западе тоже долго была дискуссия, что делать с Россией, потому что, если Россия будет с Западом, Китай рискует остаться один наедине с Западом и проиграет. Это как на весах, если Китай будет с Россией, то Китай не доступен и западный мир рушится. Мы думали, что за нас будет некий торг, но на самом деле нас просто хотят уничтожить", - сказал эксперт.
Он добавил, что Вашингтон не приемлет никакого международного пространства, где интересы США не на первом месте, однако новое пространство будет базироваться на национальных интересах, которые придется учитывать.
То же самое придется сделать и Европе, ведь сейчас ЕС проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
 
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