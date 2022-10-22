https://ukraina.ru/20221022/1039990087.html

Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США

Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США - 22.10.2022 Украина.ру

Суздальцев: новый мир формируется на политических весах, где Россия и Китай мешают США

В новой редакции концепции безопасности США Россия и Китай — это угрозы. Россия – угроза сегодняшнего дня, с которой надо справляться, Китай – потенциальная угроза, которую надо учитывать. Иными словами, Москва и Вашингтон – враги, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2022-10-22T06:30

2022-10-22T06:30

2022-10-22T06:30

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Это значит, пояснил он, что американцы поставили перед собой задачу "проломить Россию", а потом заниматься отдельно Китаем.Он добавил, что Вашингтон не приемлет никакого международного пространства, где интересы США не на первом месте, однако новое пространство будет базироваться на национальных интересах, которые придется учитывать.То же самое придется сделать и Европе, ведь сейчас ЕС проигрывает не столько в энергетических схватках за газ, сколько экономически уступает Китаю в силу низкой конкурентоспособности своей продукции.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мир, россия, китай, сша, андрей суздальцев