https://ukraina.ru/20221022/1039986966.html

Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России

Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России - 22.10.2022 Украина.ру

Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России

Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону необходимо участвовать во всех глобальных событиях, в том числе в переговорах по Украине, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-10-22T06:00

2022-10-22T06:00

2022-10-22T06:00

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андрей суздальцев

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запад

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Эксперт пояснил, что у России есть свои красные линии, которые все дальше уходят вглубь территории Украины, речь в том числе про те области, которые недавно вошли в состав РФ.Суздальцев заявил, что своим продвижением российские ВС делают Украину мононациональной, вместо того что было раньше, когда украинские центр и запад эксплуатировали русские окраины. Однако, подчеркнул Суздальцев, мононациональные государства менее устойчивы на международной арене.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей суздальцев, подарок, запад, россия