Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России - 22.10.2022 Украина.ру
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Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России
Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России - 22.10.2022 Украина.ру
Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России
Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону необходимо участвовать во всех глобальных событиях, в том числе в переговорах по Украине, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-22T06:00
2022-10-22T06:00
новости
андрей суздальцев
подарок
запад
россия
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Эксперт пояснил, что у России есть свои красные линии, которые все дальше уходят вглубь территории Украины, речь в том числе про те области, которые недавно вошли в состав РФ.Суздальцев заявил, что своим продвижением российские ВС делают Украину мононациональной, вместо того что было раньше, когда украинские центр и запад эксплуатировали русские окраины. Однако, подчеркнул Суздальцев, мононациональные государства менее устойчивы на международной арене.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, андрей суздальцев, подарок, запад, россия
Новости, Андрей Суздальцев, подарок, Запад, Россия

Медвежья услуга: Суздальцев рассказал, какой "подарок" Запад готовит для России

06:00 22.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону необходимо участвовать во всех глобальных событиях, в том числе в переговорах по Украине, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Эксперт пояснил, что у России есть свои красные линии, которые все дальше уходят вглубь территории Украины, речь в том числе про те области, которые недавно вошли в состав РФ.
Суздальцев заявил, что своим продвижением российские ВС делают Украину мононациональной, вместо того что было раньше, когда украинские центр и запад эксплуатировали русские окраины. Однако, подчеркнул Суздальцев, мононациональные государства менее устойчивы на международной арене.

"Так что Блинкен хорошо чувствует конъюнктуру. Переговоры нужны. Но есть еще один важный аспект. Запад будет подавать переговоры как подарок России. А Россия, по их мнению, должна реагировать на этот подарок уступками. То есть, они будут подавать этот переговорный процесс, как спасение России. Надо учитывать этот момент и не дать США нас в данном случае унизить. Вашингтон умеет это делать", - резюмировал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
 
НовостиАндрей СуздальцевподарокЗападРоссия
 
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