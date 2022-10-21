Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1040024089.html
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован - 21.10.2022 Украина.ру
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован
Пожар на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, возникший в результате прямого попадания снаряда, локализован. Об этом сообщил 21 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-10-21T20:53
2022-10-21T20:53
новости
спецоперация
белгородская область
обстрелы
шебекино
губернатор
раненые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/67/1033666775_0:360:810:816_1920x0_80_0_0_5ace1443114fab6daf36cb68e7e643c0.jpg.webp
В настоящий момент спасатели поливают и охлаждают резервуары, написал он.Снарядами также была повреждена расположенная рядом с пострадавшим предприятием подстанция, в связи с чем ряд потребителей были отключены от электропитания, а также обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения, рассказал губернатор.Ранее он сообщал, что в результате обстрела предприятия в Шебекино пострадал один человек.
https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html
шебекино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/67/1033666775_0:284:810:892_1920x0_80_0_0_a943039130cfd0b1d00ad95c976a3542.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, белгородская область, обстрелы, шебекино, губернатор, раненые
Новости, Спецоперация, Белгородская область, обстрелы, Шебекино, губернатор, раненые

Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован

20:53 21.10.2022
 
© РИА НовостиБелгород нефтебаза
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости
Читать в
Пожар на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, возникший в результате прямого попадания снаряда, локализован. Об этом сообщил 21 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
В настоящий момент спасатели поливают и охлаждают резервуары, написал он.
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 09:25
"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов БелгородаЗападные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube
Снарядами также была повреждена расположенная рядом с пострадавшим предприятием подстанция, в связи с чем ряд потребителей были отключены от электропитания, а также обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения, рассказал губернатор.

Сейчас оперативные службы занимаются переподключением объектов. На устранение последствий потребуется полтора часа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Журавлевке
Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
Ранее он сообщал, что в результате обстрела предприятия в Шебекино пострадал один человек.
 
НовостиСпецоперацияБелгородская областьобстрелыШебекиногубернаторраненые
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:53Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован
20:00Мендкович: США придется примириться с тем, что в мире они просто рядовая страна
19:41Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии
19:20"Ядерная угроза возросла": политолог объяснил, каким способом США хотят сплотить вокруг себя Европу
19:13The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны
19:00Удар по переправе в Херсоне. Итоги 21 октября на Украине
19:00Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса
18:41Стену и ворота генконсульства РФ в Лейпциге облили синей и желтой краской – полиция
18:21Половина тепловой генерации Украины пострадала от российских ударов – минэнерго
17:39"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии
17:26В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну
17:13Актер Александр Невский (Курицын) осудил спецоперацию и отрекся от всего русского ради Голливуда
16:52Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
16:38"Проукраинский" премьер Великобритании, переговоры Россия-США: что говорили об Украине в мире 21 октября
16:36Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
16:28Китайский фактор и украинский кризис. Как "золотой миллиард" воюет со всем человечеством
16:21Украина собирается воевать еще шесть месяцев
16:13Стратегия СВО, удар по правящим элитам Запада. О чём говорили эксперты 21 октября
16:12Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину
16:12СБУ и Лукашенко, Каховская ГЭС, газохранилища. Главное на Украине на 16:00 21 октября
Лента новостейМолния