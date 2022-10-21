https://ukraina.ru/20221021/1040024089.html
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован - 21.10.2022 Украина.ру
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован
Пожар на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, возникший в результате прямого попадания снаряда, локализован. Об этом сообщил 21 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-10-21T20:53
2022-10-21T20:53
2022-10-21T20:53
новости
спецоперация
белгородская область
обстрелы
шебекино
губернатор
раненые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/67/1033666775_0:360:810:816_1920x0_80_0_0_5ace1443114fab6daf36cb68e7e643c0.jpg.webp
В настоящий момент спасатели поливают и охлаждают резервуары, написал он.Снарядами также была повреждена расположенная рядом с пострадавшим предприятием подстанция, в связи с чем ряд потребителей были отключены от электропитания, а также обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения, рассказал губернатор.Ранее он сообщал, что в результате обстрела предприятия в Шебекино пострадал один человек.
https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html
шебекино
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/67/1033666775_0:284:810:892_1920x0_80_0_0_a943039130cfd0b1d00ad95c976a3542.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, белгородская область, обстрелы, шебекино, губернатор, раненые
Новости, Спецоперация, Белгородская область, обстрелы, Шебекино, губернатор, раненые
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован
Пожар на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, возникший в результате прямого попадания снаряда, локализован. Об этом сообщил 21 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков