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Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован

Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован - 21.10.2022 Украина.ру

Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализован

Пожар на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, возникший в результате прямого попадания снаряда, локализован. Об этом сообщил 21 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2022-10-21T20:53

2022-10-21T20:53

2022-10-21T20:53

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В настоящий момент спасатели поливают и охлаждают резервуары, написал он.Снарядами также была повреждена расположенная рядом с пострадавшим предприятием подстанция, в связи с чем ряд потребителей были отключены от электропитания, а также обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения, рассказал губернатор.Ранее он сообщал, что в результате обстрела предприятия в Шебекино пострадал один человек.

https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html

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новости, спецоперация, белгородская область, обстрелы, шебекино, губернатор, раненые