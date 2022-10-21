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Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии

Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии - 21.10.2022 Украина.ру

Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры юстиции стран Евросоюза обсуждают, как "конфисковать" замороженные российские активы и передать их Украине

2022-10-21T19:41

2022-10-21T19:41

2022-10-21T19:41

украина

россия

австрия

активы

конфискация

ес

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Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов."Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело - конфискация, а другое - применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права. <...> В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - сказал канцлер.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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украина, россия, австрия, активы, конфискация, ес