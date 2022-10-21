Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии - 21.10.2022 Украина.ру
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Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии
Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии - 21.10.2022 Украина.ру
Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры юстиции стран Евросоюза обсуждают, как "конфисковать" замороженные российские активы и передать их Украине
2022-10-21T19:41
2022-10-21T19:41
украина
россия
австрия
активы
конфискация
ес
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Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов."Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело - конфискация, а другое - применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права. &lt;...&gt; В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - сказал канцлер.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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украина, россия, австрия, активы, конфискация, ес
Украина, Россия, Австрия, активы, конфискация, ЕС

Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии

19:41 21.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПередача должностных полномочий канцлера Австрии К. Нехаммеру
Передача должностных полномочий канцлера Австрии К. Нехаммеру - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры юстиции стран Евросоюза обсуждают, как "конфисковать" замороженные российские активы и передать их Украине
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело - конфискация, а другое - применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права. <...> В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - сказал канцлер.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 09:00
Киев хочет украсть российские активы через ООН - GuardianУкраинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией спецоперации, сообщила 18 сентября британская газета Guardian
 
УкраинаРоссияАвстрияактивыконфискацияЕС
 
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