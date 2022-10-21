Министры юстиции стран ЕС решают, как обокрасть Россию ради Украины - канцлер Австрии
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПередача должностных полномочий канцлера Австрии К. Нехаммеру
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что министры юстиции стран Евросоюза обсуждают, как "конфисковать" замороженные российские активы и передать их Украине
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
"Австрия занимает однозначную правовую позицию. Одно дело - конфискация, а другое - применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме. Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права. <...> В Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос", - сказал канцлер.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
19 сентября, 09:00Киев хочет украсть российские активы через ООН - GuardianУкраинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией спецоперации, сообщила 18 сентября британская газета Guardian