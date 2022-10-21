The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны - 21.10.2022 Украина.ру
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The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны
The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны - 21.10.2022 Украина.ру
The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны
Американцам, поддерживающим вовлечение США в вооружённый конфликт на Украине, следовало бы вспомнить ошибки, которые эта страна совершила в Ираке. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 21 октября американским изданием The American Conservative
2022-10-21T19:13
2022-10-21T20:29
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Автор рассказал, что самым важным политическим событием, произошедшим в его взрослой жизни, была война в Ираке, начатая США в 2003 году.По совам Дреера, сейчас он поражается, насколько наивным он был, некритично воспринимая пропаганду правительства США, убеждавшую в необходимости вторжения на Ближний Восток.Дреер добавлил, что разочарование в результатах войны научило его понимать, что в вопросах войны и мира только глупцы замалчивают инакомыслие или не воспринимают его всерьёз.До тех пор, пока союзу либералов и неоконсерваторов будет позволено устанавливать условия дебатов, касающихся конфликта на Украине, США будут двигаться в сторону всё более опасной эскалации этого конфликта, предупреждает Дреер.
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новости, сша, сми, спецоперация, ирак, вторжение
Новости, США, СМИ, Спецоперация, Ирак, вторжение

The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны

19:13 21.10.2022 (обновлено: 20:29 21.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Поляков / Перейти в фотобанкАнтивоенный пикет у посольства США в России.
Антивоенный пикет у посольства США в России. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Александр Поляков
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Американцам, поддерживающим вовлечение США в вооружённый конфликт на Украине, следовало бы вспомнить ошибки, которые эта страна совершила в Ираке. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 21 октября американским изданием The American Conservative
Автор рассказал, что самым важным политическим событием, произошедшим в его взрослой жизни, была война в Ираке, начатая США в 2003 году.
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По совам Дреера, сейчас он поражается, насколько наивным он был, некритично воспринимая пропаганду правительства США, убеждавшую в необходимости вторжения на Ближний Восток.

"Невозможно переоценить, насколько я был уверен в себе и своей стороне. Я не хотел слышать людей, которые были против войны. ... Я не хотел, чтобы они запутывали ситуацию, когда предстоящая война так явно была за Правду и Демократию", - вспоминает автор.

Дреер добавлил, что разочарование в результатах войны научило его понимать, что в вопросах войны и мира только глупцы замалчивают инакомыслие или не воспринимают его всерьёз.

И вот мы снова ничему и ни черта не научились. Некоторые из тех же персонажей, которые подтолкнули нас к войне в Ираке, теперь всё больше и больше подталкивают нас к прямой войне с Россией. А некоторые из либералов, которые справедливо сомневались в отношении войны в Ираке, теперь не испытывают таких сомнений

Род Дреер
Обозреватель The American Conservative
До тех пор, пока союзу либералов и неоконсерваторов будет позволено устанавливать условия дебатов, касающихся конфликта на Украине, США будут двигаться в сторону всё более опасной эскалации этого конфликта, предупреждает Дреер.
 
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