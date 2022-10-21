https://ukraina.ru/20221021/1040022992.html

The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны

The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны - 21.10.2022 Украина.ру

The American Conservative: американцы повторяют на Украине свои ошибки времён иракской войны

Американцам, поддерживающим вовлечение США в вооружённый конфликт на Украине, следовало бы вспомнить ошибки, которые эта страна совершила в Ираке. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 21 октября американским изданием The American Conservative

2022-10-21T19:13

2022-10-21T19:13

2022-10-21T20:29

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Автор рассказал, что самым важным политическим событием, произошедшим в его взрослой жизни, была война в Ираке, начатая США в 2003 году.По совам Дреера, сейчас он поражается, насколько наивным он был, некритично воспринимая пропаганду правительства США, убеждавшую в необходимости вторжения на Ближний Восток.Дреер добавлил, что разочарование в результатах войны научило его понимать, что в вопросах войны и мира только глупцы замалчивают инакомыслие или не воспринимают его всерьёз.До тех пор, пока союзу либералов и неоконсерваторов будет позволено устанавливать условия дебатов, касающихся конфликта на Украине, США будут двигаться в сторону всё более опасной эскалации этого конфликта, предупреждает Дреер.

https://ukraina.ru/20170407/1018506486.html

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новости, сша, сми, спецоперация, ирак, вторжение