https://ukraina.ru/20221021/1040022533.html
Стену и ворота генконсульства РФ в Лейпциге облили синей и желтой краской – полиция
Стену и ворота генконсульства РФ в Лейпциге облили синей и желтой краской – полиция - 21.10.2022 Украина.ру
Стену и ворота генконсульства РФ в Лейпциге облили синей и желтой краской – полиция
Несколько стеклянных бутылок с синей и желтой краской были брошены в генеральное консульство России в Германии в Лейпциге, заявили в полиции города 21 октября
2022-10-21T18:41
2022-10-21T18:41
2022-10-21T18:41
новости
германия
украина
теракт
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Сам инцидент произошел 20 октября в 23:40 по местному времени."Неизвестный бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в здание генерального консульства Российской Федерации, на улицу и тротуар перед ним. Краска нанесла ущерб стене и воротам консульства", - говорится в сообщении.Как уточняется, прокуратура Лейпцига и управление криминальной полиции земли Саксония ведут расследование в отношении неизвестного на данный момент преступника по факту нанесения ущерба имуществу, сумма ущерба пока не определена.Не исключается, что преступление было совершено по политическим мотивам, в этой связи расследование по факту причинения ущерба имуществу взяло на себя управление криминальной полиции земли Саксония.По информации полиции, преступник скрылся на велосипеде. Копы просят граждан сообщить информацию о велосипедисте, находившемся в районе места инцидента примерно в то время, когда было совершено преступление.
https://ukraina.ru/20160817/1017274918.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, теракт
Стену и ворота генконсульства РФ в Лейпциге облили синей и желтой краской – полиция
Несколько стеклянных бутылок с синей и желтой краской были брошены в генеральное консульство России в Германии в Лейпциге, заявили в полиции города 21 октября
Сам инцидент произошел 20 октября в 23:40 по местному времени.
"Неизвестный бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в здание генерального консульства Российской Федерации, на улицу и тротуар перед ним. Краска нанесла ущерб стене и воротам консульства", - говорится в сообщении.
Как уточняется, прокуратура Лейпцига и управление криминальной полиции земли Саксония ведут расследование в отношении неизвестного на данный момент преступника по факту нанесения ущерба имуществу, сумма ущерба пока не определена.
Не исключается, что преступление было совершено по политическим мотивам, в этой связи расследование по факту причинения ущерба имуществу взяло на себя управление криминальной полиции земли Саксония.
По информации полиции, преступник скрылся на велосипеде. Копы просят граждан сообщить информацию о велосипедисте, находившемся в районе места инцидента примерно в то время, когда было совершено преступление.