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Половина тепловой генерации Украины пострадала от российских ударов – минэнерго
Половина тепловой генерации Украины пострадала от российских ударов – минэнерго - 21.10.2022 Украина.ру
Половина тепловой генерации Украины пострадала от российских ударов – минэнерго
Удары ВС РФ нанесли ущерб половине мощностей генерации тепловой энергии Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко 21 октября
2022-10-21T18:21
2022-10-21T18:21
2022-10-21T18:21
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы."Очень большие мощности. Могу сказать, что как минимум половина вырабатывающих мощностей, даже больше", - сказал Галущенко, комментируя ущерб, нанесенный теплоэнергетике.По его словам, сумма потерь составляет миллиарды долларов.Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украина-ес, энергетика
Половина тепловой генерации Украины пострадала от российских ударов – минэнерго
Удары ВС РФ нанесли ущерб половине мощностей генерации тепловой энергии Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко 21 октября
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
"Очень большие мощности. Могу сказать, что как минимум половина вырабатывающих мощностей, даже больше", - сказал Галущенко, комментируя ущерб, нанесенный теплоэнергетике.
По его словам, сумма потерь составляет миллиарды долларов.
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.