"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии - 21.10.2022 Украина.ру
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"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии
"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии - 21.10.2022 Украина.ру
"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации военнослужащих в стране. Об этом он пообщался с журналистами 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
2022-10-21T17:39
2022-10-21T17:39
новости
белоруссия
лукашенко
мобилизация
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации в государстве. По его словам, военкоматы сверяют списки подлежащих мобилизации запасников, но после этого их не распределяют в воинские части.Власти Белоруссии проводят сверку, учитывая во внимание уроки частичной мобилизации в России. Военным поставлена задача отработать систему оповещения - не только с помощью повестки, но и через смс-уведомления, руководителей предприятия или по радио. "Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели - иди работай", заключил Лукашенко.
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новости, белоруссия, лукашенко, мобилизация
Новости, Белоруссия, Лукашенко, мобилизация

"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии

17:39 21.10.2022
 
© president.gov.byЛукашенко военные совещание
Лукашенко военные совещание
© president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации военнослужащих в стране. Об этом он пообщался с журналистами 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации в государстве. По его словам, военкоматы сверяют списки подлежащих мобилизации запасников, но после этого их не распределяют в воинские части.
"Хочу вас опустить на землю", - сказал Лукашенко. - "Что такое мобилизация? Человек получил повестку, приходит в военкомат. Посмотрели: да, ты - специалист, водитель-механик. Направляешься куда? В войска. Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье, и отправили в часть".
Власти Белоруссии проводят сверку, учитывая во внимание уроки частичной мобилизации в России. Военным поставлена задача отработать систему оповещения - не только с помощью повестки, но и через смс-уведомления, руководителей предприятия или по радио. "Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели - иди работай", заключил Лукашенко.
12:20
"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотникиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ознакомился с образцами беспилотных летательных аппаратов, в том числе отечественного производства, передает Белта
 
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