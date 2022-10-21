https://ukraina.ru/20221021/1040021375.html

"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии

"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии - 21.10.2022 Украина.ру

"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации военнослужащих в стране. Об этом он пообщался с журналистами 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области

2022-10-21T17:39

2022-10-21T17:39

2022-10-21T17:39

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мобилизация

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации в государстве. По его словам, военкоматы сверяют списки подлежащих мобилизации запасников, но после этого их не распределяют в воинские части.Власти Белоруссии проводят сверку, учитывая во внимание уроки частичной мобилизации в России. Военным поставлена задача отработать систему оповещения - не только с помощью повестки, но и через смс-уведомления, руководителей предприятия или по радио. "Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели - иди работай", заключил Лукашенко.

https://ukraina.ru/20221021/1039997814.html

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новости, белоруссия, лукашенко, мобилизация