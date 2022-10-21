"Хочу вас опустить на землю". Лукашенко опроверг сообщения о тайной мобилизации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации военнослужащих в стране. Об этом он пообщался с журналистами 21 октября на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о тайной мобилизации в государстве. По его словам, военкоматы сверяют списки подлежащих мобилизации запасников, но после этого их не распределяют в воинские части.
"Хочу вас опустить на землю", - сказал Лукашенко. - "Что такое мобилизация? Человек получил повестку, приходит в военкомат. Посмотрели: да, ты - специалист, водитель-механик. Направляешься куда? В войска. Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье, и отправили в часть".
Власти Белоруссии проводят сверку, учитывая во внимание уроки частичной мобилизации в России. Военным поставлена задача отработать систему оповещения - не только с помощью повестки, но и через смс-уведомления, руководителей предприятия или по радио. "Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели - иди работай", заключил Лукашенко.
12:20"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотникиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ознакомился с образцами беспилотных летательных аппаратов, в том числе отечественного производства, передает Белта