Актер Александр Невский (Курицын) осудил спецоперацию и отрекся от всего русского ради Голливуда - 21.10.2022 Украина.ру
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Актер Александр Невский (Курицын) осудил спецоперацию и отрекся от всего русского ради Голливуда
Актер Александр Невский (Курицын) осудил спецоперацию и отрекся от всего русского ради Голливуда - 21.10.2022 Украина.ру
Актер Александр Невский (Курицын) осудил спецоперацию и отрекся от всего русского ради Голливуда
Советник бывшего губернатора Тульской области Александр Курицын (Невский) отрекся от всего русского и окончательно перешел на сторону Голливуда. Об этом он пишет в своем Twitter 21 октября
2022-10-21T17:13
2022-10-21T17:13
новости
бодибилдер
украина
сша
александр невский
спецоперация
голливуд
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Американский 51-летний актер российского происхождения Александр Курицын, известный под псевдонимом "Невский", отказался от всего русского ради работы в Голливуде. Курицын осудил российскую военную операцию на Украине и пожалел, что якобы боролся со стереотипами о "плохих русских" в Голливуде. Кто такой Курицын?Александр Курицын родился в Москве, в конце 1990-х переехал в США. Своим кумиром Курицын называет Арнольда Шварценеггера, а себя - "русским Шварцнегером". В России он стал известным после того, как неоднократно присваивал себе титулы победителя в разных соревнованиях по бодибилдингу. Один из последних спортивных скандалов произошел в 2010 году. Курицын объявил себя "Мистером Вселенной". Турнир, по его словам, организовывала та самая федерация, в которой принимал когда-то участие Шварценерр. На самом деле Курицыну достался титул почетного гостя или победителя среди почетных гостей, объясняли в СМИ. На вопросы о "Мистере Вселенной" Курицын не любил отвечать, а некоторых журналистов в соцсетях вносил за вопросы в черный список.Работа в ТулеПосле фиаско 2010 года Курицына взяли на работу в правительство Тульской области. Экс-губернатор Владимир Груздев в 2012 году назначил его своим советником. Курицын якобы пропагандировал здоровый образ жизни, а на деле расхваливал новые городские спортивные площадки и занимался самопиаром. В оружейной столице даже провели три кубка его имени по бодибилдингу. Мероприятия проходили в здании кинотеатра Albany, который снесли в 2015 году. Кажется, этот год был последним, когда о Курицыне слышали в регионе.На одном из своих кубков Курицын заявил, что изменился после назначения советником губернатора. Со сцены он заявлял о желании чаще бывать в Туле, и что "чувствует себя туляком".В Туле Александр Курицын любил давать интервью журналистам: рассказывал о правильном питании, тренировках, своих фильмах и борьбе со стереотипами. Впрочем, рассказы о фильмах часто вызывали насмешки. В 2014 году в гостях у газеты "Комсомольская правда" в Туле" он называл Россию и США двумя великими державами. Некоторым американским политикам не нравится, что Россия становится "супердержавой", говорил он, но это - их личные проблемы. Каждый раз он привозил с собой какого-нибудь пожилого иностранца, которого представлял голливудской звездой, и рассказывал о съемках новых фильмов. Однако ни один фильм с его участием не получил положительных отзывов. Так что... если Курицын и отрекся от всего русского, то ему следовало бы отказаться и от прозвища великого князя Александра Невского, забыть русский язык и не писать на нем больше в соцсетях.
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новости, бодибилдер, украина, сша, александр невский, спецоперация, голливуд
Новости, бодибилдер, Украина, США, Александр Невский, Спецоперация, Голливуд

Актер Александр Невский (Курицын) осудил спецоперацию и отрекся от всего русского ради Голливуда

17:13 21.10.2022
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Советник бывшего губернатора Тульской области Александр Курицын (Невский) отрекся от всего русского и окончательно перешел на сторону Голливуда. Об этом он пишет в своем Twitter 21 октября
Американский 51-летний актер российского происхождения Александр Курицын, известный под псевдонимом "Невский", отказался от всего русского ради работы в Голливуде. Курицын осудил российскую военную операцию на Украине и пожалел, что якобы боролся со стереотипами о "плохих русских" в Голливуде.

"Российские политики с телеэкранов призывают лишить мирных украинцев тепла и света. Артиллерия РФ бьет по жизненно важным объектам инфраструктуры Украины. Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе", - написал Курицын.

Кто такой Курицын?
Александр Курицын родился в Москве, в конце 1990-х переехал в США. Своим кумиром Курицын называет Арнольда Шварценеггера, а себя - "русским Шварцнегером". В России он стал известным после того, как неоднократно присваивал себе титулы победителя в разных соревнованиях по бодибилдингу.
Один из последних спортивных скандалов произошел в 2010 году. Курицын объявил себя "Мистером Вселенной". Турнир, по его словам, организовывала та самая федерация, в которой принимал когда-то участие Шварценерр. На самом деле Курицыну достался титул почетного гостя или победителя среди почетных гостей, объясняли в СМИ. На вопросы о "Мистере Вселенной" Курицын не любил отвечать, а некоторых журналистов в соцсетях вносил за вопросы в черный список.
Работа в Туле
После фиаско 2010 года Курицына взяли на работу в правительство Тульской области. Экс-губернатор Владимир Груздев в 2012 году назначил его своим советником. Курицын якобы пропагандировал здоровый образ жизни, а на деле расхваливал новые городские спортивные площадки и занимался самопиаром. В оружейной столице даже провели три кубка его имени по бодибилдингу. Мероприятия проходили в здании кинотеатра Albany, который снесли в 2015 году. Кажется, этот год был последним, когда о Курицыне слышали в регионе.
На одном из своих кубков Курицын заявил, что изменился после назначения советником губернатора. Со сцены он заявлял о желании чаще бывать в Туле, и что "чувствует себя туляком".
В Туле Александр Курицын любил давать интервью журналистам: рассказывал о правильном питании, тренировках, своих фильмах и борьбе со стереотипами. Впрочем, рассказы о фильмах часто вызывали насмешки.
В 2014 году в гостях у газеты "Комсомольская правда" в Туле" он называл Россию и США двумя великими державами. Некоторым американским политикам не нравится, что Россия становится "супердержавой", говорил он, но это - их личные проблемы.
"Я хочу сказать, что в моих фильмах русский и американец вместе борются со злом. И как я борюсь со стереотипами против России в Америке, так же я борюсь со стереотипами против Америки", - говорил Курицын.
Каждый раз он привозил с собой какого-нибудь пожилого иностранца, которого представлял голливудской звездой, и рассказывал о съемках новых фильмов. Однако ни один фильм с его участием не получил положительных отзывов.
Так что... если Курицын и отрекся от всего русского, то ему следовало бы отказаться и от прозвища великого князя Александра Невского, забыть русский язык и не писать на нем больше в соцсетях.
 
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