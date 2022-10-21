https://ukraina.ru/20221021/1040018784.html
Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру
Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Политолог Олег Неменский дал интервью изданию Украина.ру, в котором в частности ответил на вопрос о том, когда стоит ожидать от Запада ядерной провокации на Украине
2022-10-21T16:52
2022-10-21T16:52
2022-10-21T16:52
политолог
олег неменский
новости
украина
ядерное оружие
провокация
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Позже появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.О том, что коллективный Запад готовит провокацию на Украине, чтобы потом обвинить в этом Москву, свидетельствует информационная кампания по подготовке определенного общественного мнения, считает Неменский.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
политолог, олег неменский, новости, украина, ядерное оружие, провокация
политолог, Олег Неменский, Новости, Украина, Ядерное оружие, провокация
Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Политолог Олег Неменский дал интервью изданию Украина.ру, в котором в частности ответил на вопрос о том, когда стоит ожидать от Запада ядерной провокации на Украине
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Позже появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
О том, что коллективный Запад готовит провокацию на Украине, чтобы потом обвинить в этом Москву, свидетельствует информационная кампания по подготовке определенного общественного мнения, считает Неменский.
"Поскольку информационная кампания идет уже сейчас, такую провокацию логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании. Например, в ноябре", - считает Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь: