Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру
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Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру
Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
Политолог Олег Неменский дал интервью изданию Украина.ру, в котором в частности ответил на вопрос о том, когда стоит ожидать от Запада ядерной провокации на Украине
2022-10-21T16:52
2022-10-21T16:52
политолог
олег неменский
новости
украина
ядерное оружие
провокация
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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Позже появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.О том, что коллективный Запад готовит провокацию на Украине, чтобы потом обвинить в этом Москву, свидетельствует информационная кампания по подготовке определенного общественного мнения, считает Неменский.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html
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политолог, олег неменский, новости, украина, ядерное оружие, провокация
политолог, Олег Неменский, Новости, Украина, Ядерное оружие, провокация

Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине

16:52 21.10.2022
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Политолог Олег Неменский дал интервью изданию Украина.ру, в котором в частности ответил на вопрос о том, когда стоит ожидать от Запада ядерной провокации на Украине
Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Позже появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.
О том, что коллективный Запад готовит провокацию на Украине, чтобы потом обвинить в этом Москву, свидетельствует информационная кампания по подготовке определенного общественного мнения, считает Неменский.
"Поскольку информационная кампания идет уже сейчас, такую провокацию логично устроить в ближайшее время, пока не прошел эффект от этой кампании. Например, в ноябре", - считает Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Олег Неменский
Вчера, 13:35
Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
 
политологОлег НеменскийНовостиУкраинаЯдерное оружиепровокация
 
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