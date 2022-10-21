https://ukraina.ru/20221021/1040018784.html

Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине

Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине - 21.10.2022 Украина.ру

Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине

Политолог Олег Неменский дал интервью изданию Украина.ру, в котором в частности ответил на вопрос о том, когда стоит ожидать от Запада ядерной провокации на Украине

2022-10-21T16:52

2022-10-21T16:52

2022-10-21T16:52

политолог

олег неменский

новости

украина

ядерное оружие

провокация

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Позже появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.О том, что коллективный Запад готовит провокацию на Украине, чтобы потом обвинить в этом Москву, свидетельствует информационная кампания по подготовке определенного общественного мнения, считает Неменский.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

политолог, олег неменский, новости, украина, ядерное оружие, провокация