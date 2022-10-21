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В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну

В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну - 21.10.2022 Украина.ру

В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну

Альянс неоконсерваторов и либералов-"ястребов" в американских СМИ делает совершенно невозможным любое обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 21 октября американским изданием The American Conservative

2022-10-21T17:26

2022-10-21T17:26

2022-10-21T17:41

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На любого, кто осмеливается заметить, что расширение НАТО стало фактором, спровоцировавшим военные действия на Украине, или сомневающийся в целесообразности антироссийских санкций, или даже утверждающего, что приоритетом внешней политики США должны быть усилия по предотвращению прямого конфликта с обладающей ядерным оружием Россией, навешивается ярлык "марионетки [Владимира] Путина", замечает автор.Отсутствие дебатов по поводу конфликта на Украине в американских СМИ приводит к тому, что самые бредовые и противоречивые утверждения не оспариваются, продолжает Дреер.Таким образом, американские СМИ преподносят своим читателям утверждение о том, что Путин не поступится ничем, ради достижения своих целей, и это как-то сочетается с утверждениями тех же СМИ о том, что он, безусловно, блефует по поводу применения ядерного оружия.Одни и те же голоса утверждают, что Путин проигрывает военные действия на Украине, и заявляют о том, что, "если его не остановить на Украине, он продолжит завоёвывать остальную Европу", удивляется автор.Он вспоминает об историческом прецеденте подобного иррационализма в политике.Это может произойти снова, особенно если средства массовой информации, социальные сети и внешнеполитическая элита объединят свои усилия и воспользуются тактикой отмены, чтобы предотвратить обсуждение любых альтернатив продолжению конфликта на Украине, предупреждает автор.

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новости, спецоперация, сша, сми, пропаганда, первая мировая война