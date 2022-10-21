В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну - 21.10.2022 Украина.ру
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В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну
В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну - 21.10.2022 Украина.ру
В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну
Альянс неоконсерваторов и либералов-"ястребов" в американских СМИ делает совершенно невозможным любое обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 21 октября американским изданием The American Conservative
2022-10-21T17:26
2022-10-21T17:41
новости
спецоперация
сша
сми
пропаганда
первая мировая война
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На любого, кто осмеливается заметить, что расширение НАТО стало фактором, спровоцировавшим военные действия на Украине, или сомневающийся в целесообразности антироссийских санкций, или даже утверждающего, что приоритетом внешней политики США должны быть усилия по предотвращению прямого конфликта с обладающей ядерным оружием Россией, навешивается ярлык "марионетки [Владимира] Путина", замечает автор.Отсутствие дебатов по поводу конфликта на Украине в американских СМИ приводит к тому, что самые бредовые и противоречивые утверждения не оспариваются, продолжает Дреер.Таким образом, американские СМИ преподносят своим читателям утверждение о том, что Путин не поступится ничем, ради достижения своих целей, и это как-то сочетается с утверждениями тех же СМИ о том, что он, безусловно, блефует по поводу применения ядерного оружия.Одни и те же голоса утверждают, что Путин проигрывает военные действия на Украине, и заявляют о том, что, "если его не остановить на Украине, он продолжит завоёвывать остальную Европу", удивляется автор.Он вспоминает об историческом прецеденте подобного иррационализма в политике.Это может произойти снова, особенно если средства массовой информации, социальные сети и внешнеполитическая элита объединят свои усилия и воспользуются тактикой отмены, чтобы предотвратить обсуждение любых альтернатив продолжению конфликта на Украине, предупреждает автор.
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новости, спецоперация, сша, сми, пропаганда, первая мировая война
Новости, Спецоперация, США, СМИ, пропаганда, Первая мировая война

В США рассказали о нелепостях антироссийской пропаганды и вспомнили Первую мировую войну

17:26 21.10.2022 (обновлено: 17:41 21.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain Первая мировая война 1914 год русские солдаты
Первая мировая война 1914 год русские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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Альянс неоконсерваторов и либералов-"ястребов" в американских СМИ делает совершенно невозможным любое обсуждение урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 21 октября американским изданием The American Conservative
На любого, кто осмеливается заметить, что расширение НАТО стало фактором, спровоцировавшим военные действия на Украине, или сомневающийся в целесообразности антироссийских санкций, или даже утверждающего, что приоритетом внешней политики США должны быть усилия по предотвращению прямого конфликта с обладающей ядерным оружием Россией, навешивается ярлык "марионетки [Владимира] Путина", замечает автор.
Отсутствие дебатов по поводу конфликта на Украине в американских СМИ приводит к тому, что самые бредовые и противоречивые утверждения не оспариваются, продолжает Дреер.
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Таким образом, американские СМИ преподносят своим читателям утверждение о том, что Путин не поступится ничем, ради достижения своих целей, и это как-то сочетается с утверждениями тех же СМИ о том, что он, безусловно, блефует по поводу применения ядерного оружия.
Одни и те же голоса утверждают, что Путин проигрывает военные действия на Украине, и заявляют о том, что, "если его не остановить на Украине, он продолжит завоёвывать остальную Европу", удивляется автор.
Он вспоминает об историческом прецеденте подобного иррационализма в политике.

Региональная война превратилась в Первую мировую, потому что все стороны выдвигали максималистские требования и считали, что другие [стороны] блефуют

Род Дреер
Обозреватель The American Conservative
Это может произойти снова, особенно если средства массовой информации, социальные сети и внешнеполитическая элита объединят свои усилия и воспользуются тактикой отмены, чтобы предотвратить обсуждение любых альтернатив продолжению конфликта на Украине, предупреждает автор.
 
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