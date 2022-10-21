https://ukraina.ru/20221021/1040017918.html
Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео - 21.10.2022 Украина.ру
Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал итоги Совбеза РФ и энергетическую ситуацию на Украине, а также рассказал Украина.ру, 21.10.2022
2022-10-21T16:36
2022-10-21T16:36
2022-10-21T16:36
петр акопов
совбез
видео
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Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал итоги Совбеза РФ и энергетическую ситуацию на Украине, а также рассказал о предвыборной кампании республиканцев в США и о следующем премьер-министре Великобритании:00:59 - Итоги Совета безопасности: какие изменения произошли в Федеральной политике и как введенные меры отразятся на ходе СВО?04:42 - К чему приведёт энергетический кризис на Украине?07:11 - XX съезд КПК в Пекине: стоит ли ждать сенсационных заявлений по итогам съезда?13:43 - В случае победы республиканцев могут ли США прекратить выделение Украине финансовой помощи? Насколько это реально?18:51 – Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании: как эта история отразится на репутации Британии на внешнеполитической арене?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петр акопов, совбез, видео, видео
Петр Акопов, Совбез, Видео
Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал итоги Совбеза РФ и энергетическую ситуацию на Украине, а также рассказал о предвыборной кампании республиканцев в США и о следующем премьер-министре Великобритании:
00:59 - Итоги Совета безопасности: какие изменения произошли в Федеральной политике и как введенные меры отразятся на ходе СВО?
04:42 - К чему приведёт энергетический кризис на Украине?
07:11 - XX съезд КПК в Пекине: стоит ли ждать сенсационных заявлений по итогам съезда?
13:43 - В случае победы республиканцев могут ли США прекратить выделение Украине финансовой помощи? Насколько это реально?
18:51 – Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании: как эта история отразится на репутации Британии на внешнеполитической арене?