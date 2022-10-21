https://ukraina.ru/20221021/1040017918.html

Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео

Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео - 21.10.2022 Украина.ру

Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео

Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал итоги Совбеза РФ и энергетическую ситуацию на Украине, а также рассказал Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T16:36

2022-10-21T16:36

2022-10-21T16:36

петр акопов

совбез

видео

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Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал итоги Совбеза РФ и энергетическую ситуацию на Украине, а также рассказал о предвыборной кампании республиканцев в США и о следующем премьер-министре Великобритании:00:59 - Итоги Совета безопасности: какие изменения произошли в Федеральной политике и как введенные меры отразятся на ходе СВО?04:42 - К чему приведёт энергетический кризис на Украине?07:11 - XX съезд КПК в Пекине: стоит ли ждать сенсационных заявлений по итогам съезда?13:43 - В случае победы республиканцев могут ли США прекратить выделение Украине финансовой помощи? Насколько это реально?18:51 – Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании: как эта история отразится на репутации Британии на внешнеполитической арене?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

петр акопов, совбез, видео, видео