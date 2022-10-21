https://ukraina.ru/20221021/1040016436.html
Украина собирается воевать еще шесть месяцев
Украина собирается воевать еще шесть месяцев - 21.10.2022 Украина.ру
Украина собирается воевать еще шесть месяцев
Проект госбюджета Украины на 2023 год основывается на военном сценарии, согласно которому стране будет пребывать в стадии активных боевых действий еще полгода. Об этом на бизнес-форуме в Киеве 21 октября сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко, передают местные СМИ
2022-10-21T16:21
2022-10-21T16:21
2022-10-21T16:21
новости
украина
спецоперация
срок
вице-премьер
бюджет
2023
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Вице-премьер сообщила, что правительство Украины подтверждает заложенный в проект бюджета рост экономики страны на 4,6%.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру. По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_144:0:660:387_1920x0_80_0_0_17b073f6bbec0956da2ddf8ff11692eb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, срок, вице-премьер, бюджет, 2023
Новости, Украина, Спецоперация, срок, вице-премьер, бюджет, 2023
Украина собирается воевать еще шесть месяцев
Проект госбюджета Украины на 2023 год основывается на военном сценарии, согласно которому стране будет пребывать в стадии активных боевых действий еще полгода. Об этом на бизнес-форуме в Киеве 21 октября сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко, передают местные СМИ
Вице-премьер сообщила, что правительство Украины подтверждает заложенный в проект бюджета рост экономики страны на 4,6%.
Сценарий (рост экономики на 4,6% в 2023 году – ред.) основывается в первую очередь на военном сценарии, где предусматривается активная база ведения боевых действий на протяжении шести месяцев", - сказала Свириденко.
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.
По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".