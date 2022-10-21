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Украина собирается воевать еще шесть месяцев

Украина собирается воевать еще шесть месяцев - 21.10.2022 Украина.ру

Украина собирается воевать еще шесть месяцев

Проект госбюджета Украины на 2023 год основывается на военном сценарии, согласно которому стране будет пребывать в стадии активных боевых действий еще полгода. Об этом на бизнес-форуме в Киеве 21 октября сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко, передают местные СМИ

2022-10-21T16:21

2022-10-21T16:21

2022-10-21T16:21

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2023

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Вице-премьер сообщила, что правительство Украины подтверждает заложенный в проект бюджета рост экономики страны на 4,6%.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру. По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, срок, вице-премьер, бюджет, 2023