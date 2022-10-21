Украина собирается воевать еще шесть месяцев - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1040016436.html
Украина собирается воевать еще шесть месяцев
Украина собирается воевать еще шесть месяцев - 21.10.2022 Украина.ру
Украина собирается воевать еще шесть месяцев
Проект госбюджета Украины на 2023 год основывается на военном сценарии, согласно которому стране будет пребывать в стадии активных боевых действий еще полгода. Об этом на бизнес-форуме в Киеве 21 октября сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко, передают местные СМИ
2022-10-21T16:21
2022-10-21T16:21
новости
украина
спецоперация
срок
вице-премьер
бюджет
2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_4cc02a861a209db86e85df0b8d08a6f9.jpg.webp
Вице-премьер сообщила, что правительство Украины подтверждает заложенный в проект бюджета рост экономики страны на 4,6%.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру. По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_144:0:660:387_1920x0_80_0_0_17b073f6bbec0956da2ddf8ff11692eb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, срок, вице-премьер, бюджет, 2023
Новости, Украина, Спецоперация, срок, вице-премьер, бюджет, 2023

Украина собирается воевать еще шесть месяцев

16:21 21.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Проект госбюджета Украины на 2023 год основывается на военном сценарии, согласно которому стране будет пребывать в стадии активных боевых действий еще полгода. Об этом на бизнес-форуме в Киеве 21 октября сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко, передают местные СМИ
Вице-премьер сообщила, что правительство Украины подтверждает заложенный в проект бюджета рост экономики страны на 4,6%.

Сценарий (рост экономики на 4,6% в 2023 году – ред.) основывается в первую очередь на военном сценарии, где предусматривается активная база ведения боевых действий на протяжении шести месяцев", - сказала Свириденко.

Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.
По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
 
НовостиУкраинаСпецоперациясроквице-премьербюджет2023
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
16:38"Проукраинский" премьер Великобритании, переговоры Россия-США: что говорили об Украине в мире 21 октября
16:36Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
16:28Китайский фактор и украинский кризис. Как "золотой миллиард" воюет со всем человечеством
16:21Украина собирается воевать еще шесть месяцев
16:13Стратегия СВО, удар по правящим элитам Запада. О чём говорили эксперты 21 октября
16:12Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину
16:12СБУ и Лукашенко, Каховская ГЭС, газохранилища. Главное на Украине на 16:00 21 октября
16:00Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины
15:38Кот, зять "агента Кремля" или возвращение Джонсона: кто станет премьер-министром Великобритании
15:22Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа
15:03Лукашенко раскрыл секрет: СБУ запрашивала встречу с сотрудниками КГБ
14:54Тайна убийства Синдзо Абэ. Почему японцы недовольны, что Зеленский говорит о Курилах
14:48"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева
14:39"Пускай приезжают": Лукашенко ответил на сообщения о розыске СБУ
14:26Песков рассказал об открытости Путина к переговорам
14:24Дмитрий Еловский об изнанке информвойны против России и способах противодействия
14:15Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны на Украине
14:10"Уцелела только одна машина". Подробности удара ВСУ по переправе в Херсоне
13:54Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Лента новостейМолния