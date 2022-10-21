https://ukraina.ru/20221021/1040016159.html

"Проукраинский" премьер Великобритании, переговоры Россия-США: что говорили об Украине в мире 21 октября

"Проукраинский" премьер Великобритании, переговоры Россия-США: что говорили об Украине в мире 21 октября - 21.10.2022 Украина.ру

"Проукраинский" премьер Великобритании, переговоры Россия-США: что говорили об Украине в мире 21 октября

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T16:38

2022-10-21T16:38

2022-10-21T16:38

эксклюзив

россия

сша

украина

переговоры

великобритания

борис джонсон

пентагон

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Рука Банковой в выборах премьер-министра ВеликобританииОфициальный Twitter-аккаунт Украины опубликовал пост в поддержку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в борьбе за место главы правительства, которое освободится после отставки Лиз Трасс. При этом имена кандидатов ещё не объявлены. Однако вскоре этот твит исчез, сообщают британские СМИ.Лидер Лейбористской партии Кир Стармер сказал в эфире телеканала Sky News, что видел этот пост."Я был удивлён этим твитом, но в тех условиях, в которых они находятся, мой абсолютный приоритет - дать Украине всю поддержку, в которой они, возможно, нуждаются", - добавил оппозиционный политик.Шотландская газета The Scotsman продемонстрировала изображение, которое содержалось в удалённом посте в официальном Twitter-аккаунт Украины, назвав его странным мемом: главный герой американского сериала "Лучше звоните Солу" (адвокат по уголовным делам Сол Гудман для достижения своих целей прибегает к различным ухищрениям, не всегда этическим) держит маску Джонсона, а внизу видна подпись: "Лучше звоните Борису".Карибский кризис – цветочки по сравнению с украинскимБывший аналитик Пентагона Чак Спинни в интервью РИА Новости отметил, что на Украине сегодня складывается гораздо более опасная ситуация, чем Карибский кризис в 1962 году, когда США и СССР были на грани ядерной войны. Советский и американский лидеры своими глазами видели ужасы войны и стремились не допустить их повторения.Эксперт напомнил, что 35-й президент США Джон Кеннеди в годы Второй мировой войны был офицером ВМС лично испытал на себе кошмары военного времени, а первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв получил схожий опыт, сталкиваясь с хаосом и разрушениями на оперативном и стратегическом уровнях на Восточном фронте. Кроме того, лидеры сверхдержав прекрасно осознавали потенциал противоположной стороны в сфере вооружений."Сегодня мир - совсем другой. В 1962 году массовым разрушениям и ужасам Второй мировой войны не исполнилось и 20 лет, и в руководствах обеих стран были люди, которые близко и лично испытали на себе настоящую войну. Ни у кого из сегодняшних лидеров, включая президента Владимира Путина, нет никакого военного опыта, хотя бы отдалённо сопоставимого с опытом Кеннеди, Хрущёва или руководящих элит того времени", - сказал Спинни.Кроме того, нынешняя ситуация выглядит для бывшего аналитика Пентагона более опасной ещё и потому, что современное поколение воспринимает Карибский кризис как давнюю историю, которая для них ничего не значит. Украинские условия США для переговоров с РоссиейПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов твёрдо убеждён, что Москве и Вашингтону нужны переговоры для определения контуров мирового порядка."Я твёрдо убеждён, что нам (России и США – ред.) нужны переговоры, на которых мы должны определить контуры мирового порядка", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".Причём американская сторона предлагает России переговоры, отметил дипломат."Первое условие - остановить специальную военную операцию. Второе - вывести все войска с территории Украины, включая Крым, Луганск, Донбасс, Запорожье и Херсонщину. И третье - начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации. Ну разве на этой основе можно о чём-то договариваться?" - сказал Антонов.Российская сторона неоднократно заявляла, что будет продолжать военную спецоперацию до тех пор, пока ни будут достигнуты поставленные цели – демилитаризация и денацификация Украины. Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области продолжают рассматривать эти регионы как территорию Украины, но они вошли в состав РФ по итогам референдумов."Если в области военно-политической понятно, - отметил Антонов, бывший в 2011-2016 годах заместителем министра обороны РФ, – то в отношении экономических проблем, которые существуют, есть большие вопросы".Спустя несколько часов Министерство обороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Речь шла об актуальных вопросах международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

https://ukraina.ru/20221021/1040010203.html

https://ukraina.ru/20221014/1039744865.html

https://ukraina.ru/20221020/1039902492.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, переговоры, великобритания, борис джонсон, пентагон