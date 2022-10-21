https://ukraina.ru/20221021/1040015012.html
Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину
Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину - 21.10.2022 Украина.ру
Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Минобороны
2022-10-21T16:12
2022-10-21T16:12
2022-10-21T16:24
новости
сергей шойгу
ллойд остин
пентагон
минобороны рф
переговоры
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"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении ведомства. Это вторые переговоры Шойгу и Остина с начала спецоперации на Украине. Первые были в мае. Тема разговора тогда была такой же. США могут переключить внимание с противостояния с Россией на войну с Китаем, рассказал на днях глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру.Эксперт привел в пример недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что, несмотря на то, что США ранее признавали Тайвань территорией Китая, они рассматривают возможность "вооруженного вмешательства в конфликт между сепаратистами и законным правительством в Пекине".
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, ллойд остин, пентагон, минобороны рф, переговоры
Новости, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, Пентагон, Минобороны РФ, переговоры
Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину
16:12 21.10.2022 (обновлено: 16:24 21.10.2022)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Минобороны