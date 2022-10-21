https://ukraina.ru/20221021/1040015012.html

Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину

Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину - 21.10.2022 Украина.ру

Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Минобороны

2022-10-21T16:12

2022-10-21T16:12

2022-10-21T16:24

новости

сергей шойгу

ллойд остин

пентагон

минобороны рф

переговоры

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"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении ведомства. Это вторые переговоры Шойгу и Остина с начала спецоперации на Украине. Первые были в мае. Тема разговора тогда была такой же. США могут переключить внимание с противостояния с Россией на войну с Китаем, рассказал на днях глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру.Эксперт привел в пример недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что, несмотря на то, что США ранее признавали Тайвань территорией Китая, они рассматривают возможность "вооруженного вмешательства в конфликт между сепаратистами и законным правительством в Пекине".

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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2022

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новости, сергей шойгу, ллойд остин, пентагон, минобороны рф, переговоры