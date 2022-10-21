СБУ и Лукашенко, Каховская ГЭС, газохранилища. Главное на Украине на 16:00 21 октября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил сотрудников СБУ к себе в страну. Украина продолжает развивать тему минирования Каховской ГЭС. Иностранцы снова начали хранить газ в украинских газохранилищах
О том, что Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами из Комитета государственной безопасности Александр Лукашенко рассказал на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК.
"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - заявил президент Белоруссии.
Он отметил, что его самого часто критикуют за открытость, ведь в мире наиболее важные темы обсуждаются непублично.
"Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - заявил Лукашенко.
Он также прокомментировал слухи о том, что его объявили в розыск на Украине.
"Зачем СБУ объявлять меня в розыск? Пускай приезжают, мы все обсудим", - пригласил Лукашенко сотрудников Службы безопасности Украины в Белоруссию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ объявила в розыск президента Белоруссии. Позже украинская представитель украинской спецслужбы в интервью местным СМИ заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Днём 21 октября Вооружённые силы Украины также обратились к белорусам. Примечательно, что обращение было сделано на русском языке.
ВСУ призвали белорусских военных в случае направления на Украину сложить оружие, а также сдаваться плен.
В противном случае белорусам пообещали "жёсткий ответ".
Минирование ГЭС
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что ВС РФ якобы заминировали дамбу на Каховской ГЭС.
"Подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС", - указывалось в сообщении ГУР МОУ.
При этом на дамбе якобы установлено два "Камаза" без водителей. Машины загружены ящиками со взрывчаткой.
Таким образом украинские диверсанты дополнили версию президента Украины Владимира Зеленского. Тот ранее заявил о том, что российские военные якобы заминировали дамбу Каховской ГЭС.
Примечательно, что и ГУР, и Зеленский ранее обвинили в совершенном ГУР теракте на Крымском мосту Россию. И это при том, что в первые часы после теракта ряд украинских политиков, в том числе и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признали ответственность Украины за теракт.
Новые обвинения Зеленского прокомментировали власти Херсонской области.
"Информация о минировании Каховской дамбы неправда, Зеленский - лжец", - заявил в комментарии РИА "Новости" замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, киевские власти подобными заявлениями прикрывают свои преступные намерения.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что теракт в отношении Каховской ГЭС готовят как раз киевские власти, чтобы отвлечь внимание российской стороны на ликвидацию последствий подтопления Херсона и населенных пунктов области, и предпринять попытку наступления.
До этого глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил о том, что Украина может подорвать дамбу Каховской ГЭС при помощи морских мин.
"Это — не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Ред.) существует", — отметил Леонтьев.
По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле.
"Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — заявил глава администрации.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру.
"Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы", — заявил Сальдо.
Он отметил, что в случае разрушения шлюзов "вода поднимется, по расчётам специалистов, где-то на один, максимум полтора метра".
Сальдо подчеркнул, что власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.
До этого командующий российскими войсками спецоперации генерал Сергей Суровикин заявил, что у него есть данные о подготовке Украиной массированного удара по плотине Каховской ГЭС.
"У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", — заявил он в интервью "Россия 24".
До этого ВСУ уже не раз обстреливали Каховскую ГЭС. Таким образом они в том числе пытались и отрезать левобережную часть Херсонской области от правобережной.
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Газохранилища и иностранцы
Только с начала октября объемы газа, который нерезиденты хранят в режиме таможенного склада, увеличились более чем в 7 раз: европейские компании в октябре снова начали скачивать небольшие объемы газа для хранения в Украине, заявил в комментарии изданию Argus заявил временный исполняющий обязанности гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.
"Тенденция к увеличению спроса на услуги украинских ПХГ среди иностранных компаний не может не радовать. Действительно, как ситуация на внешнем рынке, так и условия на газовом рынке Украины объективно повышают интерес компаний-нерезидентов к услугам Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины", – заявил Перелома.
По его словам, на середину октября более чем на 90% наполнены хранилища ЕС, относительно высокая температура воздуха и, как следствие, выгодны ценовые спреды.
"Цены на газ в Европе в последнее время ощутимо снизились, и это делает его хранение с последующей продажей гораздо более выгодным", - заявил Перелома.
"Тенденция к увеличению спроса на услуги украинских ПХГ среди иностранных компаний не может не радовать. Действительно, как ситуация на внешнем рынке, так и условия на газовом рынке Украины объективно повышают интерес компаний-нерезидентов к услугам Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины", – заявил Перелома.
По его словам, на середину октября более чем на 90% наполнены хранилища ЕС, относительно высокая температура воздуха и, как следствие, выгодны ценовые спреды.
"Цены на газ в Европе в последнее время ощутимо снизились, и это делает его хранение с последующей продажей гораздо более выгодным", - заявил Перелома.
Он также отметил, что Украина гарантировала со стороны правительства отсутствие каких-либо на реэкспорт газа в будущем.
"Закачиваем газ и готовимся к зиме. Она обещает быть непростой, но определяющей и для Украины, и для наших друзей и партнёров из Европы", - заявил Перелома.
По информации издания Argus, с 1 по 17 октября Украина импортировала газ объемом 5,3 млн куб. м в сутки, из которых 70% зашли на кратковременное хранение с последующим реэкспортом. При этом в украинских хранилищах есть свободное место примерно для 16,5 млрд куб. м газа