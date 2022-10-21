https://ukraina.ru/20221021/1040014660.html

СБУ и Лукашенко, Каховская ГЭС, газохранилища. Главное на Украине на 16:00 21 октября

СБУ и Лукашенко, Каховская ГЭС, газохранилища. Главное на Украине на 16:00 21 октября - 21.10.2022 Украина.ру

СБУ и Лукашенко, Каховская ГЭС, газохранилища. Главное на Украине на 16:00 21 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил сотрудников СБУ к себе в страну. Украина продолжает развивать тему минирования Каховской ГЭС. Иностранцы снова начали хранить газ в украинских газохранилищах

2022-10-21T16:12

2022-10-21T16:12

2022-10-21T16:12

эксклюзив

хроники

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О том, что Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами из Комитета государственной безопасности Александр Лукашенко рассказал на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК."Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - заявил президент Белоруссии.Он отметил, что его самого часто критикуют за открытость, ведь в мире наиболее важные темы обсуждаются непублично."Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - заявил Лукашенко.Он также прокомментировал слухи о том, что его объявили в розыск на Украине."Зачем СБУ объявлять меня в розыск? Пускай приезжают, мы все обсудим", - пригласил Лукашенко сотрудников Службы безопасности Украины в Белоруссию.Ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ объявила в розыск президента Белоруссии. Позже украинская представитель украинской спецслужбы в интервью местным СМИ заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.Днём 21 октября Вооружённые силы Украины также обратились к белорусам. Примечательно, что обращение было сделано на русском языке.ВСУ призвали белорусских военных в случае направления на Украину сложить оружие, а также сдаваться плен.В противном случае белорусам пообещали "жёсткий ответ".Минирование ГЭСГлавное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что ВС РФ якобы заминировали дамбу на Каховской ГЭС."Подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС", - указывалось в сообщении ГУР МОУ.При этом на дамбе якобы установлено два "Камаза" без водителей. Машины загружены ящиками со взрывчаткой.Таким образом украинские диверсанты дополнили версию президента Украины Владимира Зеленского. Тот ранее заявил о том, что российские военные якобы заминировали дамбу Каховской ГЭС.Примечательно, что и ГУР, и Зеленский ранее обвинили в совершенном ГУР теракте на Крымском мосту Россию. И это при том, что в первые часы после теракта ряд украинских политиков, в том числе и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признали ответственность Украины за теракт.Новые обвинения Зеленского прокомментировали власти Херсонской области."Информация о минировании Каховской дамбы неправда, Зеленский - лжец", - заявил в комментарии РИА "Новости" замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, киевские власти подобными заявлениями прикрывают свои преступные намерения.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что теракт в отношении Каховской ГЭС готовят как раз киевские власти, чтобы отвлечь внимание российской стороны на ликвидацию последствий подтопления Херсона и населенных пунктов области, и предпринять попытку наступления.До этого глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил о том, что Украина может подорвать дамбу Каховской ГЭС при помощи морских мин."Это — не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Ред.) существует", — отметил Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле."Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — заявил глава администрации.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру."Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы", — заявил Сальдо.Он отметил, что в случае разрушения шлюзов "вода поднимется, по расчётам специалистов, где-то на один, максимум полтора метра".Сальдо подчеркнул, что власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.До этого командующий российскими войсками спецоперации генерал Сергей Суровикин заявил, что у него есть данные о подготовке Украиной массированного удара по плотине Каховской ГЭС."У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей", — заявил он в интервью "Россия 24".До этого ВСУ уже не раз обстреливали Каховскую ГЭС. Таким образом они в том числе пытались и отрезать левобережную часть Херсонской области от правобережной.Газохранилища и иностранцыТолько с начала октября объемы газа, который нерезиденты хранят в режиме таможенного склада, увеличились более чем в 7 раз: европейские компании в октябре снова начали скачивать небольшие объемы газа для хранения в Украине, заявил в комментарии изданию Argus заявил временный исполняющий обязанности гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома."Тенденция к увеличению спроса на услуги украинских ПХГ среди иностранных компаний не может не радовать. Действительно, как ситуация на внешнем рынке, так и условия на газовом рынке Украины объективно повышают интерес компаний-нерезидентов к услугам Укртрансгаза – Оператора газохранилищ Украины", – заявил Перелома.По его словам, на середину октября более чем на 90% наполнены хранилища ЕС, относительно высокая температура воздуха и, как следствие, выгодны ценовые спреды."Цены на газ в Европе в последнее время ощутимо снизились, и это делает его хранение с последующей продажей гораздо более выгодным", - заявил Перелома.Он также отметил, что Украина гарантировала со стороны правительства отсутствие каких-либо на реэкспорт газа в будущем."Закачиваем газ и готовимся к зиме. Она обещает быть непростой, но определяющей и для Украины, и для наших друзей и партнёров из Европы", - заявил Перелома.По информации издания Argus, с 1 по 17 октября Украина импортировала газ объемом 5,3 млн куб. м в сутки, из которых 70% зашли на кратковременное хранение с последующим реэкспортом. При этом в украинских хранилищах есть свободное место примерно для 16,5 млрд куб. м газа

https://ukraina.ru/20221021/1039998490.html

https://ukraina.ru/20221021/1039979970.html

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https://ukraina.ru/20221020/1039962209.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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