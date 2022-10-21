https://ukraina.ru/20221021/1040013735.html

Стратегия СВО, удар по правящим элитам Запада. О чём говорили эксперты 21 октября

Стратегия СВО, удар по правящим элитам Запада. О чём говорили эксперты 21 октября - 21.10.2022 Украина.ру

Стратегия СВО, удар по правящим элитам Запада. О чём говорили эксперты 21 октября

Поступления вооружений и личного состава позволят ВС РФ в середине ноября провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям. В то же время... Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T16:13

2022-10-21T16:13

2022-10-21T16:36

эксклюзив

сво

украина

россия

всу

запад

газ

андрей суздальцев

фролов александр

евсеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1040014365_0:105:3172:1889_1920x0_80_0_0_3e6d2ac46aa45f142354743840d409ea.jpg.webp

Поступления вооружений и личного состава позволят ВС РФ в середине ноября провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям. В то же время любой успех России на поле боя — катастрофа для Запада. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Тактика и стратегия ВС РФВоенный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что не видит проблем с проведением частичной мобилизации в России: достаточно быстро формируется много новых частей, их подготовка и боевое слаживание проходит близко к линии фронта.По словам эксперта, мобилизованными никто не затыкает дыры: «Если бы мы это делали, среди них было бы очень много погибших».«Если они попадают на линию фронта, речь идет о восполнении потерь, которые есть в передовых частях. Еще может идти речь о дополнительном мобразвертывании. Мы же до сих пор воюем по штатам мирного времени», — пояснил Евсеев.Он уверен, что поступления вооружений и личного состава позволят нам в середине ноября провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям.«Мы не собираемся сейчас брать Киев. Но мы должны его максимально ослабить. А еще лучше — разорвать его коммуникации с западом. А для этого нужен глубокий охват Киева. Когда Киев будет обессилен, появится возможность для его штурма. Пока об этом говорить рано», — заявил эксперт.Что касается ударов по инфраструктуре, продолжил Евсеев, мы решаем сразу несколько задач: вынуждаем Украину снимать системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправлять их в тыл. И на линии фронта нам будет легче наносить удары боевой авиацией.«Системы ПВО, которые использует Украина, не могут противодействовать ударам беспилотников. Они для этого не предназначены. И сами эти БПЛА достаточно дешевы. При массовом их применении мы сможем добиться уничтожения энергетической инфраструктуры Украины, а может, и транспортной», — сообщил эксперт.«Любой успех России на поле боя — катастрофа для Запада»Политолог Андрей Суздальцев отмечает: российские военные эксперты начинают осторожно говорить, что инициатива из рук ВСУ уходит и российские войска ее начинаем перехватывать.Да, российские войска упустили инициативу летом, признаёт эксперт, в августе получили очень неприятную ситуацию в Харьковской области. А теперь возвращают свою инициативу, идет пошаговое наступление в Донецкой области, а там, где Украина пытается продвигаться, она наталкивается на жесткую оборону.«На Западе это все прекрасно видят, но сейчас идет пик снабжения Украины оружием, наемниками, специалистами, инструкторами. Иными словами, создается новая армия, причем очень эффективная, так как, оставаясь по составу славянской, она вооружена западным оружием.Сейчас перед нами другая армия — это армия НАТО, где, конечно, преобладает украинский компонент, состав. Но, на самом деле, там практически во всех частях присутствуют иностранные специалисты, вся техника сопровождается ими», — сообщил политолог.В то же время ВСУ под руководством Запада пытаются не отдать инициативу и периодически обостряет ситуацию в отдельных точках фронта. Сейчас это Херсон.«Но РФ и ее вооруженным силами инициативу надо перехватить, потому что любое наше наступление — катастрофа для Запада. Это еще не победа, но любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима.Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами.Для них любой успех России на поле боя уже катастрофа. Отсюда стремление именно сейчас навязать Москве переговоры или попытаться нанести России ощутимый удар и снова поставить вопрос о переговорах, но уже с более лучших позиций. К примеру, захватить Херсон», — рассказал Суздальцев.Кому Россия будет продавать газЗаместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов разъяснил, как и куда Россия может поставлять газ после диверсии на «Северных потоках».По словам Фролова, главный рынок газа у нас — внутренний. На него мы поставляем более трети добытого газа: в 2021 году было получено 762 млрд куб. м, из них 530 млрд потребил российский внутренний рынок.«Мы можем не поставлять топливо в Европу. Другое дело, что это для нас болезненно с финансовой точки зрения. Мы хотим зарабатывать деньги на продаже газа за рубеж, так как это приносит больше финансов, нежели внутренняя реализация по регулируемым ценам.В нефтегазовых доходах России первую строчку по объему поступающих средств занимает налог на добычу полезных ископаемых на нефть, вторую — экспортная пошлина на газ», — сообщил эксперт.Сейчас Москва, продолжил Фролов, рассматривает альтернативные пути для поставок газа в Европу и обсуждает возможности «Турецкого потока». Но для этого необходима соответствующая инфраструктура. Чтобы ее построить, нужно вложить деньги — а где гарантии, что эти средства отобьются?«Например, почивший "Северный поток": €10 млрд, которые вложили все участники проекта, в том числе 50% внес "Газпром", отбились и последние годы страны выходили только в плюс. "Турецкий поток", тьфу-тьфу, функционирует. Расширение его имеет смысл только в случае гарантий, что наш газ будут покупать», — сказал эксперт.При этом в самом Европейском союзе наблюдаются противоположные тенденции.С одной стороны, есть политически ангажированное решение Еврокомиссии и ряда национальных государств: «А давайте мы от российского газа откажемся, чего бы вам, дорогие европейцы, наше решение ни стоило».Другая тенденция идет от крупных энергетических компаний, которые говорят о потребности в сохранении надежных источников газа, каковыми являются поставки из России, но вынуждены играть в политические игрища.«Конечно, они будут покупать российский газ с радостью, если им дать такую возможность, сказав, что им за это ничего не будет», — убеждён Фролов.

https://ukraina.ru/20221020/1039968406.html

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, всу, запад, газ, андрей суздальцев, фролов александр, евсеев