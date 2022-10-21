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Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины

Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины - 21.10.2022 Украина.ру

Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык якобы является "элементом враждебной пропаганды" и призвал к его искоренению на территории страны, передают его слова местные СМИ 21 октября

2022-10-21T16:00

2022-10-21T16:00

2022-10-21T16:00

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алексей данилов

снбо

русский язык

украина

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"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять", - сказал Данилов.Также он сообщил, что государственный украинский канал Freedom, созданный для пропаганды на русскоязычную аудиторию, откажется от русского языка и начнет вещать на английском. Гонения на русский язык на Украине усилились после госпереворота 2014 года. В стране практически не осталось русскоязычных школ, и СМИ, все обслуживание в кафе и ресторанах, а также в магазинах должно вестись на украинском. Некоторое время назад украинские власти сообщили о разработке закона, по которому английский язык получит статус языка делового общения. Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990-х гг. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.

https://ukraina.ru/20220924/1039047923.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей данилов, снбо, русский язык, украина