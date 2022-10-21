Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1040013015.html
Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины
Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины - 21.10.2022 Украина.ру
Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык якобы является "элементом враждебной пропаганды" и призвал к его искоренению на территории страны, передают его слова местные СМИ 21 октября
2022-10-21T16:00
2022-10-21T16:00
новости
алексей данилов
снбо
русский язык
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/75/1032887544_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_b530441228618e47adf52e48cbaf1366.jpg.webp
"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять", - сказал Данилов.Также он сообщил, что государственный украинский канал Freedom, созданный для пропаганды на русскоязычную аудиторию, откажется от русского языка и начнет вещать на английском. Гонения на русский язык на Украине усилились после госпереворота 2014 года. В стране практически не осталось русскоязычных школ, и СМИ, все обслуживание в кафе и ресторанах, а также в магазинах должно вестись на украинском. Некоторое время назад украинские власти сообщили о разработке закона, по которому английский язык получит статус языка делового общения. Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990-х гг. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.
https://ukraina.ru/20220924/1039047923.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/75/1032887544_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_28e912f264ad53f3f86b6ee42065b783.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей данилов, снбо, русский язык, украина
Новости, Алексей Данилов, СНБО, Русский язык, Украина

Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины

16:00 21.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони УкраїниАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони України
Читать в
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык якобы является "элементом враждебной пропаганды" и призвал к его искоренению на территории страны, передают его слова местные СМИ 21 октября
"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять", - сказал Данилов.
Также он сообщил, что государственный украинский канал Freedom, созданный для пропаганды на русскоязычную аудиторию, откажется от русского языка и начнет вещать на английском.
Гонения на русский язык на Украине усилились после госпереворота 2014 года. В стране практически не осталось русскоязычных школ, и СМИ, все обслуживание в кафе и ресторанах, а также в магазинах должно вестись на украинском.
Некоторое время назад украинские власти сообщили о разработке закона, по которому английский язык получит статус языка делового общения.
Ранее замминистра образования Херсонской области, бывший учитель русского языка и литературы из Херсона Татьяна Кузьмич в интервью изданию Украина.ру рассказала, что русский на Украине ущемляют с 1990-х гг. По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.
Закарпатье - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 11:59
В Закарпатье за русский язык приходится драться. Рассказ днепропетровских беженцев
 
НовостиАлексей ДаниловСНБОРусский языкУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Политолог назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
16:38"Проукраинский" премьер Великобритании, переговоры Россия-США: что говорили об Украине в мире 21 октября
16:36Что задумали республиканцы в США и что оставила после себя премьер Британии Трасс - Акопов. Видео
16:28Китайский фактор и украинский кризис. Как "золотой миллиард" воюет со всем человечеством
16:21Украина собирается воевать еще шесть месяцев
16:13Стратегия СВО, удар по правящим элитам Запада. О чём говорили эксперты 21 октября
16:12Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили Украину
16:12СБУ и Лукашенко, Каховская ГЭС, газохранилища. Главное на Украине на 16:00 21 октября
16:00Секретарь СНБО: русский язык должен исчезнуть с территории Украины
15:38Кот, зять "агента Кремля" или возвращение Джонсона: кто станет премьер-министром Великобритании
15:22Юшков рассказал, почему Китай "не торопится" заключать контракт на поставку российского газа
15:03Лукашенко раскрыл секрет: СБУ запрашивала встречу с сотрудниками КГБ
14:54Тайна убийства Синдзо Абэ. Почему японцы недовольны, что Зеленский говорит о Курилах
14:48"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева
14:39"Пускай приезжают": Лукашенко ответил на сообщения о розыске СБУ
14:26Песков рассказал об открытости Путина к переговорам
14:24Дмитрий Еловский об изнанке информвойны против России и способах противодействия
14:15Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны на Украине
14:10"Уцелела только одна машина". Подробности удара ВСУ по переправе в Херсоне
13:54Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Лента новостейМолния