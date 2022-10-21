https://ukraina.ru/20221021/1040002168.html

Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса

Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса - 21.10.2022 Украина.ру

Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса

Евросоюз шел к энергетическому кризису давно, поступательно разрушая энергетические отношения с Россией. Такое заключение в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

2022-10-21T19:00

2022-10-21T19:00

2022-10-21T19:00

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Евросоюз шел к энергетическому кризису давно, поступательно разрушая энергетические отношения с Россией. Такое заключение в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр ФроловПервое, что на пути к газовому кризису сделал Брюссель – это давление на продавцов, в том числе "Газпром". Таким образом в Евросоюзе хотели сделать свой рынок более привлекательным, однако на деле получилось совсем наоборот: навязанный метод установления цен ударил по тем, кто его навязывал.И наконец, третье – непоследовательная политика в части реализации проекта "Северный поток-2". Результат – цены на газ подскочила до $2000 куб. м.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, энергетика, кризис, газ