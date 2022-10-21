Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса - 21.10.2022 Украина.ру
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Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса
Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса - 21.10.2022 Украина.ру
Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса
Евросоюз шел к энергетическому кризису давно, поступательно разрушая энергетические отношения с Россией. Такое заключение в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2022-10-21T19:00
2022-10-21T19:00
новости
эксперт
энергетика
кризис
газ
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Евросоюз шел к энергетическому кризису давно, поступательно разрушая энергетические отношения с Россией. Такое заключение в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр ФроловПервое, что на пути к газовому кризису сделал Брюссель – это давление на продавцов, в том числе "Газпром". Таким образом в Евросоюзе хотели сделать свой рынок более привлекательным, однако на деле получилось совсем наоборот: навязанный метод установления цен ударил по тем, кто его навязывал.И наконец, третье – непоследовательная политика в части реализации проекта "Северный поток-2". Результат – цены на газ подскочила до $2000 куб. м.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html
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новости, эксперт, энергетика, кризис, газ
Новости, эксперт, энергетика, кризис, газ

Эксперт по энергетике назвал причины российско-европейского газового кризиса

19:00 21.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Евросоюз шел к энергетическому кризису давно, поступательно разрушая энергетические отношения с Россией. Такое заключение в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
Евросоюз шел к энергетическому кризису давно, поступательно разрушая энергетические отношения с Россией. Такое заключение в интервью изданию Украина.ру сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
Первое, что на пути к газовому кризису сделал Брюссель – это давление на продавцов, в том числе "Газпром". Таким образом в Евросоюзе хотели сделать свой рынок более привлекательным, однако на деле получилось совсем наоборот: навязанный метод установления цен ударил по тем, кто его навязывал.
"Второй момент, который повлиял на российско-европейские отношения в энергетике, связан с "Южным потоком". Этот проект предполагал строительство газопровода, мощностью 63 млрд куб. метров по дну Черного моря от побережья России до побережья Болгарии, а далее – до севера Италии, в Венгрию и Австрию. Этот проект не был реализован из-за противодействия со стороны Брюсселя. В итоге его пришлось трансформировать в "Турецкий поток", на базе которого пытаются создать новый газовый хаб", - сказал собеседник издания.
И наконец, третье – непоследовательная политика в части реализации проекта "Северный поток-2". Результат – цены на газ подскочила до $2000 куб. м.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Александр Фролов интервью
07:00
Кому нужен новый газовый хаб в Турции и другие проблемы европейской энергетики – Александр Фролов
 
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