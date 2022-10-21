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Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ

Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ - 21.10.2022 Украина.ру

Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ

В пятницу, 21 октября был нанесен второй за день удар по харьковскому заводу "Коммунар", пишет Telegram-канал "Рыбарь"

2022-10-21T10:36

2022-10-21T10:36

2022-10-21T10:36

новости

спецоперация

харьков

нептун

завод

удар

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Ранее, как сообщали СМИ, взрывом было полностью разрушено западное крыло одного из цехов завода "Коммунар" в Киевском районе Харькова, где собирались комплектующие для ракет "Нептун". Отмечалось, что на заводе находилось 18 таких ракет. Как пишет Telegram-канал, второй удар был нанесен по украинским формированиям, которые были стянуты на территорию завода для расчистки завалов и вывоза документации на "Нептуны". Украинская дозвуковая ракета "Нептун" по сути представляет собой советскую ракету Х-35, давно уже снятую с производства. И по тихоходности, и по дальности, и, главное, по боеготовности она "ни в какие ворота не лезет", рассказал ранее военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру.

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новости, спецоперация, харьков, нептун, завод, удар