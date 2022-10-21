https://ukraina.ru/20221021/1039991658.html
Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ
Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ - 21.10.2022 Украина.ру
Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ
В пятницу, 21 октября был нанесен второй за день удар по харьковскому заводу "Коммунар", пишет Telegram-канал "Рыбарь"
2022-10-21T10:36
2022-10-21T10:36
2022-10-21T10:36
новости
спецоперация
харьков
нептун
завод
удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/59/1021995934_0:1:961:541_1920x0_80_0_0_f3233d956c75f4c66756275b87496bd6.jpg.webp
Ранее, как сообщали СМИ, взрывом было полностью разрушено западное крыло одного из цехов завода "Коммунар" в Киевском районе Харькова, где собирались комплектующие для ракет "Нептун". Отмечалось, что на заводе находилось 18 таких ракет. Как пишет Telegram-канал, второй удар был нанесен по украинским формированиям, которые были стянуты на территорию завода для расчистки завалов и вывоза документации на "Нептуны". Украинская дозвуковая ракета "Нептун" по сути представляет собой советскую ракету Х-35, давно уже снятую с производства. И по тихоходности, и по дальности, и, главное, по боеготовности она "ни в какие ворота не лезет", рассказал ранее военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/59/1021995934_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_02977e201ffe62df28c51526def8ee67.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, харьков, нептун, завод, удар
Новости, Спецоперация, Харьков, Нептун, завод, удар
Еще одна ракета прилетела на завод в Харькове, где находились "Нептуны" - СМИ
В пятницу, 21 октября был нанесен второй за день удар по харьковскому заводу "Коммунар", пишет Telegram-канал "Рыбарь"
Ранее, как сообщали СМИ, взрывом было полностью разрушено западное крыло одного из цехов завода "Коммунар" в Киевском районе Харькова, где собирались комплектующие для ракет "Нептун". Отмечалось, что на заводе находилось 18 таких ракет.
Как пишет Telegram-канал, второй удар был нанесен по украинским формированиям, которые были стянуты на территорию завода для расчистки завалов и вывоза документации на "Нептуны".
Украинская дозвуковая ракета "Нептун" по сути представляет собой советскую ракету Х-35, давно уже снятую с производства. И по тихоходности, и по дальности, и, главное, по боеготовности она "ни в какие ворота не лезет", рассказал ранее военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру.