https://ukraina.ru/20221021/1039991220.html

Ермак требует от США и ЕС войны и репараций

Ермак требует от США и ЕС войны и репараций - 21.10.2022 Украина.ру

Ермак требует от США и ЕС войны и репараций

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T11:44

2022-10-21T11:44

2022-10-21T12:03

украина

россия

спецоперация

сша

ес

дипломатия

переговоры

репарации

ядерная война

андрей ермак

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в The Washington Post от 20 октября статью. Смысл статьи вроде бы в том, что «Украина ищет мира», но этот смысл спрятан внутри. Аж в 12 абзаце. А называется статья «Не дайте Путину себя обмануть — агрессор не может быть миротворцем». Чтобы никто случайно не подумал, что в администрации Зеленского кто-то в принципе допускает мысль о мирном решении конфликта.Ермак начинает статью с осуждения Нобелевского комитета, который посмел присудить Нобелевскую премию мира соискателям с Украины, России и Белоруссии. «Такое сочетание вызывает идею, часто рекламируемую российскими империалистами, что Украина, Россия и Беларусь являются "братскими народами"».С Ермаком посоветоваться забыли, но он явно не учитывает два момента.Во-первых, удостоенные премии существа никакого отношения ни к России, ни к Белоруссии, ни даже к Украине не имеют. Это представители «международного правозащитного» сообщества. «Граждане мира», так сказать.Во-вторых, Нобелевская премия мира (равно как и премия по литературе) дискредитирована до такой степени, что радоваться или огорчаться по поводу её присвоения кому-то глупо. Единственное, что можно сказать с уверенностью, — человеку, который действительно стремится к миру и что-то делает в этом направлении, эту премию не дадут.Впрочем, обиду Ермака можно понять: насколько нам известно, в Киеве совершенно серьёзно рассчитывали на получение Нобелевской премии Зеленским. Но в Вашингтоне решили, что Зеленский и так слишком много о себе возомнил…Продолжает Ермак решительным осуждением «полезных идиотов на Западе», которые имеют наглость «всё громче и громче призывать к миру». Они, оказывается, хотят «предотвратить новую мировую войну».В смысле, если вам кажется, что на Печерске требуют начать мировую, скорее всего ядерную, войну во имя режима Зеленского, то вам не кажется. Заявление Зеленского о необходимости нанесения превентивного удара по России не оговорка. И Ермак это подтвердил.А как представляет он себе позицию Москвы? Тут сразу два суждения. С одной стороны, Россия терпит поражение, потому для неё «срочное прекращение боевых действий — единственный способ сохранить лицо». С другой стороны, «Москва хочет закончить войну победителем».Если вам кажется, что «сохранить лицо» и «одержать победу» это немного не одно и то же, то вы ошибаетесь. Впрочем, тут мы придираемся, конечно — в некоторых случаях сохранение лица и есть победа.А вот Киев, в отличие от Москвы, не хочет «закончить войну победителем». Потому он говорит не о мире, а «о возвращении захваченных территорий, об освобождении людей, депортированных с Украины против их воли, о выплате возмещения ущерба, причинённого войной, и о соглашении об экстрадиции военных преступников». Ну и о превентивном ядерном ударе — в таком случае победителей точно не будет.В заключение статьи Ермак отвлекается от вдохновляющего его зрелища ядерного пепелища на месте Вашингтона и начинает диктовать условия. Вашингтону, разумеется. Пока он ещё цел.Во-первых, «безопасность Украины никогда не может быть предметом геополитического торга».Честно говоря, мы в состоянии понять эту фразу только одним образом: никакие переговоры о безопасности Украины недопустимы. Только безоговорочная капитуляция перед Украиной — всё должно быть так, как хочет Зеленский.Во-вторых, «мы призываем к созданию Киевского договора о безопасности».Ермак скромно не упоминает, что проект этот в узких кругах известен как «договор Ермака — Расмуссена»…В-третьих, договор сводится к «многолетним усилиям по устойчивым инвестициям в оборонную и промышленную базу Украины, масштабные поставки оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников».Обратите внимание: требование безоговорочной капитуляции адресовано не России (и то правда: в фантазиях «печерских мечтателей» Россия уже потерпела поражение и потому «хочет закончить войну победителем»), а к «союзникам» Украины. Это они обязаны содержать киевский режим до скончания века.В-четвёртых, «Украина хочет как можно скорее вступить в НАТО».Т. е., помимо пожизненного содержания, Зеленский должен получить гарантии безопасности в соответствии с пятой статьёй Североатлантического договора. А как же инвестиции и поставки? Не ваше дело. Ваше дело — защищать Украину.Надо, впрочем, отметить, что требования Ермака выглядят довольно скромными. Он, например, пишет, что «цена агрессии была слишком высока для России», что предполагает как минимум сохранение России. Между тем 17 октября депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда сообщил, что в течение одного-двух лет планируется «демонтаж» России. Уже «в конце 2022 — начале 2023 гг. пройдут плановые референдумы Татарстана, Башкортостана, Калининградской области, скорее всего, практически всех регионов Северного Кавказа, возможно, Бурятии». Как мы предполагаем, референдумы эти будут проходить на территории Николаевского района Львовской области (трудно представить себе референдум о независимости в «оккупированном Россией Татарстане»). В общем, по этой версии России не станет ещё до вступления Украины в НАТО и подписания «Киевского договора».Понятно, что в случае досрочного распада России требования вступления и подписания будут выглядеть менее очевидными и тогда Ермаку придётся объяснять, почему, воюя с Россией, Киев выдвигает ультиматумы США и ЕС…В общем, поддержав Майдан, а потом и Зеленского, США породили «чудовище Франкенштейна», которое замахивается на гегемонию США. Но пока США выбрыки Киева терпят и на словах его поддерживают. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов утверждает, что предлагаемые Вашингтоном условия переговоров такие: «первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации». Правда, устраивать ядерную войну и платить репарации Киеву Вашингтон всё же не спешит.

https://ukraina.ru/20221020/1039902492.html

https://ukraina.ru/20220830/1038209650.html

https://ukraina.ru/20220914/1038718260.html

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украина, россия, спецоперация, сша, ес, дипломатия, переговоры, репарации, ядерная война, андрей ермак, статья, the washington post, эксклюзив