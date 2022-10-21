В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста - 21.10.2022 Украина.ру
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В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста - 21.10.2022 Украина.ру
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
Об этом 21 октября сообщила врио заместителя губернатора Херсонской области Екатерина Губарева
2022-10-21T10:06
2022-10-21T10:06
новости
херсон
телеведущая
обстрелы
журналисты
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В Херсоне при обстреле гражданской переправы украинскими войсками погибли два сотрудника местного телеканала "Таврия". Журналисты переезжали с правого берега Днепра на левый в микроавтобусе. В результате ракетного удара автомобиль посекло осколками - один из них пробил борт, выбило стекла. Один из погибших - 48-летний продюсер Олег Клоков. Ранее он работал в "Москва 24", Russia Today, на Первом канале и в правительстве Москвы.Ранее в соцсетях сообщили о ранении несовершеннолетней телеведущей телеканала. В день обстрела ей исполнилось 16 лет.
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новости, херсон, телеведущая, обстрелы, журналисты
Новости, Херсон, телеведущая, обстрелы, журналисты

В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста

10:06 21.10.2022
 
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
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Об этом 21 октября сообщила врио заместителя губернатора Херсонской области Екатерина Губарева
В Херсоне при обстреле гражданской переправы украинскими войсками погибли два сотрудника местного телеканала "Таврия". Журналисты переезжали с правого берега Днепра на левый в микроавтобусе. В результате ракетного удара автомобиль посекло осколками - один из них пробил борт, выбило стекла.
"Погибли по меньшей мере два человека из команды. Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области", - сообщила Губарева.
Один из погибших - 48-летний продюсер Олег Клоков. Ранее он работал в "Москва 24", Russia Today, на Первом канале и в правительстве Москвы.
Ранее в соцсетях сообщили о ранении несовершеннолетней телеведущей телеканала. В день обстрела ей исполнилось 16 лет.
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08:58
Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилосьЧисло погибших в результате ночного удара по гражданской переправе в Херсоне увеличилось до четырех человек. Об этом 21 октября сообщил журналистам заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
 
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