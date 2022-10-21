https://ukraina.ru/20221021/1039988454.html

В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста

В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста - 21.10.2022 Украина.ру

В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста

Об этом 21 октября сообщила врио заместителя губернатора Херсонской области Екатерина Губарева

2022-10-21T10:06

2022-10-21T10:06

2022-10-21T10:06

новости

херсон

телеведущая

обстрелы

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В Херсоне при обстреле гражданской переправы украинскими войсками погибли два сотрудника местного телеканала "Таврия". Журналисты переезжали с правого берега Днепра на левый в микроавтобусе. В результате ракетного удара автомобиль посекло осколками - один из них пробил борт, выбило стекла. Один из погибших - 48-летний продюсер Олег Клоков. Ранее он работал в "Москва 24", Russia Today, на Первом канале и в правительстве Москвы.Ранее в соцсетях сообщили о ранении несовершеннолетней телеведущей телеканала. В день обстрела ей исполнилось 16 лет.

https://ukraina.ru/20221021/1039979408.html

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2022

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новости, херсон, телеведущая, обстрелы, журналисты