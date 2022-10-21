https://ukraina.ru/20221021/1039988454.html
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста - 21.10.2022 Украина.ру
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
Об этом 21 октября сообщила врио заместителя губернатора Херсонской области Екатерина Губарева
2022-10-21T10:06
2022-10-21T10:06
2022-10-21T10:06
новости
херсон
телеведущая
обстрелы
журналисты
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В Херсоне при обстреле гражданской переправы украинскими войсками погибли два сотрудника местного телеканала "Таврия". Журналисты переезжали с правого берега Днепра на левый в микроавтобусе. В результате ракетного удара автомобиль посекло осколками - один из них пробил борт, выбило стекла. Один из погибших - 48-летний продюсер Олег Клоков. Ранее он работал в "Москва 24", Russia Today, на Первом канале и в правительстве Москвы.Ранее в соцсетях сообщили о ранении несовершеннолетней телеведущей телеканала. В день обстрела ей исполнилось 16 лет.
https://ukraina.ru/20221021/1039979408.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, телеведущая, обстрелы, журналисты
Новости, Херсон, телеведущая, обстрелы, журналисты
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
Об этом 21 октября сообщила врио заместителя губернатора Херсонской области Екатерина Губарева