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Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске

Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске - 21.10.2022 Украина.ру

Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообщался в Twitter с американским бизнесменом Илоном Маском. Маск спросил об успехах на фронте, Медведев позвал его в ответ в Москву

2022-10-21T10:03

2022-10-21T10:03

2022-10-21T10:03

новости

артёмовск (бахмут)

илон маск

дмитрий медведев

спецоперация

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Медведев попрощался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Он поздравил салат, который победил Трасс в неформальном конкурсе. Срок годности овоща превысил срок премьерства "Тэтчер-2". На этот твит ответил Маск.- Кстати, как дела в Бахмуте (Артёмовск - ред.)? - спросил Маск.- Увидимся на Дне Победы в Москве, - ответил Медведев.Артёмовск - город в ДНР по дороге из Горловки на Славянск, занятый ВСУ. На подступах к Артёмовску ведутся боевые действия, противник занял оборону. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, бои идут за каждый клочок земли, территорию продолжают освобождать бойцы ЧВК "Вагнер" и другие подразделения.В ходе боёв под Артёмовскомбойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города, рассказал ранее в интервью Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

https://ukraina.ru/20221021/1039974861.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), илон маск, дмитрий медведев, спецоперация