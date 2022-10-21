Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске - 21.10.2022 Украина.ру
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Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске - 21.10.2022 Украина.ру
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообщался в Twitter с американским бизнесменом Илоном Маском. Маск спросил об успехах на фронте, Медведев позвал его в ответ в Москву
2022-10-21T10:03
2022-10-21T10:03
новости
артёмовск (бахмут)
илон маск
дмитрий медведев
спецоперация
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Медведев попрощался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Он поздравил салат, который победил Трасс в неформальном конкурсе. Срок годности овоща превысил срок премьерства "Тэтчер-2". На этот твит ответил Маск.- Кстати, как дела в Бахмуте (Артёмовск - ред.)? - спросил Маск.- Увидимся на Дне Победы в Москве, - ответил Медведев.Артёмовск - город в ДНР по дороге из Горловки на Славянск, занятый ВСУ. На подступах к Артёмовску ведутся боевые действия, противник занял оборону. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, бои идут за каждый клочок земли, территорию продолжают освобождать бойцы ЧВК "Вагнер" и другие подразделения.В ходе боёв под Артёмовскомбойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города, рассказал ранее в интервью Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, артёмовск (бахмут), илон маск, дмитрий медведев, спецоперация
Новости, Артёмовск (Бахмут), Илон Маск, Дмитрий Медведев, Спецоперация

Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске

10:03 21.10.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообщался в Twitter с американским бизнесменом Илоном Маском. Маск спросил об успехах на фронте, Медведев позвал его в ответ в Москву
Медведев попрощался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Он поздравил салат, который победил Трасс в неформальном конкурсе. Срок годности овоща превысил срок премьерства "Тэтчер-2". На этот твит ответил Маск.
- Кстати, как дела в Бахмуте (Артёмовск - ред.)? - спросил Маск.
- Увидимся на Дне Победы в Москве, - ответил Медведев.
Артёмовск - город в ДНР по дороге из Горловки на Славянск, занятый ВСУ. На подступах к Артёмовску ведутся боевые действия, противник занял оборону. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, бои идут за каждый клочок земли, территорию продолжают освобождать бойцы ЧВК "Вагнер" и другие подразделения.
В ходе боёв под Артёмовскомбойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города, рассказал ранее в интервью Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Илон Маск
07:43
Маску понравилась шутка Медведева про ТрассАмериканский предприниматель Илон Маск 20 октября прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)Илон МаскДмитрий МедведевСпецоперация
 
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