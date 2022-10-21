https://ukraina.ru/20221021/1039984190.html
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске - 21.10.2022 Украина.ру
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообщался в Twitter с американским бизнесменом Илоном Маском. Маск спросил об успехах на фронте, Медведев позвал его в ответ в Москву
2022-10-21T10:03
2022-10-21T10:03
2022-10-21T10:03
новости
артёмовск (бахмут)
илон маск
дмитрий медведев
спецоперация
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Медведев попрощался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Он поздравил салат, который победил Трасс в неформальном конкурсе. Срок годности овоща превысил срок премьерства "Тэтчер-2". На этот твит ответил Маск.- Кстати, как дела в Бахмуте (Артёмовск - ред.)? - спросил Маск.- Увидимся на Дне Победы в Москве, - ответил Медведев.Артёмовск - город в ДНР по дороге из Горловки на Славянск, занятый ВСУ. На подступах к Артёмовску ведутся боевые действия, противник занял оборону. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, бои идут за каждый клочок земли, территорию продолжают освобождать бойцы ЧВК "Вагнер" и другие подразделения.В ходе боёв под Артёмовскомбойцы группы "Вагнер", подразделения Росгвардии из Чечни и Народной милиции ДНР постепенно вытесняют силы киевского режима из промзоны города, рассказал ранее в интервью Украина.ру директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
https://ukraina.ru/20221021/1039974861.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, артёмовск (бахмут), илон маск, дмитрий медведев, спецоперация
Новости, Артёмовск (Бахмут), Илон Маск, Дмитрий Медведев, Спецоперация
Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообщался в Twitter с американским бизнесменом Илоном Маском. Маск спросил об успехах на фронте, Медведев позвал его в ответ в Москву