https://ukraina.ru/20221021/1039983515.html
СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
СМИ назвали цель последнего удара в Харькове - 21.10.2022 Украина.ру
СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
Утром 21 октября в Харькове прогремели взрывы. Как пишут СМИ, удар был нанесен по заводу "Коммунар" в Киевском районе города
2022-10-21T09:46
2022-10-21T09:46
2022-10-21T09:46
новости
харьков
завод
удар
нептун
спецоперация
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Отмечается, что на "Коммунаре" было попадание в один из цехов, в котором находилось 18 украинских ракет "Нептун". Предполагалось, что эти ракеты будут доставлены на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье для оснащения боевой частью. Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что двумя ракетными ударами было полностью уничтожено западное крыло цеха.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру о ситуации на Харьковском направлении. По его словам, там есть подвижки к лучшему, российские войска взяли под свой контроль населенный пункт возле Купянска. Полномасштабное наступление РФ может начаться в декабре, освобождение Харьковской области необходимо для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, отметил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, завод, удар, нептун, спецоперация
Новости, Харьков, завод, удар, Нептун, Спецоперация
СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
Утром 21 октября в Харькове прогремели взрывы. Как пишут СМИ, удар был нанесен по заводу "Коммунар" в Киевском районе города
Отмечается, что на "Коммунаре" было попадание в один из цехов, в котором находилось 18 украинских ракет "Нептун". Предполагалось, что эти ракеты будут доставлены на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье для оснащения боевой частью.
Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что двумя ракетными ударами было полностью уничтожено западное крыло цеха.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру о ситуации на Харьковском направлении. По его словам, там есть подвижки к лучшему, российские войска взяли под свой контроль населенный пункт возле Купянска. Полномасштабное наступление РФ может начаться в декабре, освобождение Харьковской области необходимо для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, отметил он.