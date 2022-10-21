https://ukraina.ru/20221021/1039983515.html

СМИ назвали цель последнего удара в Харькове

СМИ назвали цель последнего удара в Харькове - 21.10.2022 Украина.ру

СМИ назвали цель последнего удара в Харькове

Утром 21 октября в Харькове прогремели взрывы. Как пишут СМИ, удар был нанесен по заводу "Коммунар" в Киевском районе города

2022-10-21T09:46

2022-10-21T09:46

2022-10-21T09:46

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харьков

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нептун

спецоперация

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Отмечается, что на "Коммунаре" было попадание в один из цехов, в котором находилось 18 украинских ракет "Нептун". Предполагалось, что эти ракеты будут доставлены на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье для оснащения боевой частью. Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что двумя ракетными ударами было полностью уничтожено западное крыло цеха.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру о ситуации на Харьковском направлении. По его словам, там есть подвижки к лучшему, российские войска взяли под свой контроль населенный пункт возле Купянска. Полномасштабное наступление РФ может начаться в декабре, освобождение Харьковской области необходимо для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, отметил он.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, харьков, завод, удар, нептун, спецоперация