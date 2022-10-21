СМИ назвали цель последнего удара в Харькове - 21.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221021/1039983515.html
СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
СМИ назвали цель последнего удара в Харькове - 21.10.2022 Украина.ру
СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
Утром 21 октября в Харькове прогремели взрывы. Как пишут СМИ, удар был нанесен по заводу "Коммунар" в Киевском районе города
2022-10-21T09:46
2022-10-21T09:46
новости
харьков
завод
удар
нептун
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/08/1017700814_0:17:4352:2465_1920x0_80_0_0_e62ad579e24456e69113d936ac33137c.jpg
Отмечается, что на "Коммунаре" было попадание в один из цехов, в котором находилось 18 украинских ракет "Нептун". Предполагалось, что эти ракеты будут доставлены на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье для оснащения боевой частью. Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что двумя ракетными ударами было полностью уничтожено западное крыло цеха.Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру о ситуации на Харьковском направлении. По его словам, там есть подвижки к лучшему, российские войска взяли под свой контроль населенный пункт возле Купянска. Полномасштабное наступление РФ может начаться в декабре, освобождение Харьковской области необходимо для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, отметил он.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/08/1017700814_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_e63dfec4be7cacd3b4c65caffe58d3b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, завод, удар, нептун, спецоперация
Новости, Харьков, завод, удар, Нептун, Спецоперация

СМИ назвали цель последнего удара в Харькове

09:46 21.10.2022
 
© Иван Остоженкопамятник Независимости, Харьков
памятник Независимости, Харьков
© Иван Остоженко
Читать в
Утром 21 октября в Харькове прогремели взрывы. Как пишут СМИ, удар был нанесен по заводу "Коммунар" в Киевском районе города
Отмечается, что на "Коммунаре" было попадание в один из цехов, в котором находилось 18 украинских ракет "Нептун". Предполагалось, что эти ракеты будут доставлены на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье для оснащения боевой частью.
Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что двумя ракетными ударами было полностью уничтожено западное крыло цеха.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру о ситуации на Харьковском направлении. По его словам, там есть подвижки к лучшему, российские войска взяли под свой контроль населенный пункт возле Купянска. Полномасштабное наступление РФ может начаться в декабре, освобождение Харьковской области необходимо для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ, отметил он.
 
НовостиХарьковзаводударНептунСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Без воды, но с реками подсолнечного масла. Как живет сейчас Николаев
10:06В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
10:03Медведев ответил Илону Маску на вопрос о ситуации в Артемовске
09:46СМИ назвали цель последнего удара в Харькове
09:35В Харькове гремят взрывы — власти
09:32Проигрывая побеждаем. Как майданные технологии разрушают их родителей
09:23Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена
08:58Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось
08:57Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя
08:57Удар по переправе, угроза Зеленского. Главное на Украине на утро 21 октября
08:52Орбан высмеял идею Еврокомиссии о потолке цен на российский газ
08:48Немцев шокировал новый посол Украины - Die Welt
08:47"Грязную работу поручили делать Украине". С кем Россия воюет не на поле боя
08:39Сербия не собиралась скрывать визит замглавы МИД РФ — Вучич
08:34Марат Баширов о русских в информвойсках ВСУ и о "вынужденных патриотах" в IT-отрасли
08:32Военнопленный: Запад обучал ВСУ городским боям с 2016 года
08:22Пушков указал на странность в скандальной отставке британского премьера
08:11На Украине снова объявили воздушную тревогу
08:08Мао Цзэдун. Великий кормчий и его "большие скачки"
08:00"Все стало серьезнее": Акопов рассказал, как частичная мобилизация в России повлияла на общество
Лента новостейМолния