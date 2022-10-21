https://ukraina.ru/20221021/1039981810.html
Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена
Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена - 21.10.2022 Украина.ру
Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена
Если президент РФ Владимир Путин будет лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавариш
2022-10-21T09:23
2022-10-21T09:23
2022-10-21T09:23
новости
индонезия
посол
g20
владимир путин
джо байден
вьетнам
камбоджа
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Он подчеркнул, что Джакарта обладает опытом посредничества между сторонами, вовлечёнными в международные конфликты.Он добавил, что простое общение лидеров стран, между которыми существуют разногласия, может помочь начать процесс урегулирования.Дипломат также напомнил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично приезжал в Москву, чтобы пригласить российского коллегу для участия во встрече "двадцатки", которая должна состояться в середине ноября на индонезийском острове Бали."Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз", - указал Тавариш.
https://ukraina.ru/20220908/1038544742.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, индонезия, посол, g20, владимир путин, джо байден, вьетнам, камбоджа
Новости, Индонезия, посол, G20, Владимир Путин, Джо Байден, Вьетнам, Камбоджа
Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена
Если президент РФ Владимир Путин будет лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавариш
Он подчеркнул, что Джакарта обладает опытом посредничества между сторонами, вовлечёнными в международные конфликты.
Например, во время конфликта в Камбодже (в 1980-х годах - ред.) Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок
Он добавил, что простое общение лидеров стран, между которыми существуют разногласия, может помочь начать процесс урегулирования.
Дипломат также напомнил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично приезжал в Москву, чтобы пригласить российского коллегу для участия во встрече "двадцатки", которая должна состояться в середине ноября на индонезийском острове Бали.
"Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз", - указал Тавариш.