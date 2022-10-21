https://ukraina.ru/20221021/1039981810.html

Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена

Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена - 21.10.2022 Украина.ру

Посол Индонезии в РФ заявил о готовности организовать встречу Путина и Байдена

Если президент РФ Владимир Путин будет лично участвовать в саммите G20, Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавариш

2022-10-21T09:23

2022-10-21T09:23

2022-10-21T09:23

новости

индонезия

посол

g20

владимир путин

джо байден

вьетнам

камбоджа

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Он подчеркнул, что Джакарта обладает опытом посредничества между сторонами, вовлечёнными в международные конфликты.Он добавил, что простое общение лидеров стран, между которыми существуют разногласия, может помочь начать процесс урегулирования.Дипломат также напомнил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично приезжал в Москву, чтобы пригласить российского коллегу для участия во встрече "двадцатки", которая должна состояться в середине ноября на индонезийском острове Бали."Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз", - указал Тавариш.

https://ukraina.ru/20220908/1038544742.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, индонезия, посол, g20, владимир путин, джо байден, вьетнам, камбоджа