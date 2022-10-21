https://ukraina.ru/20221021/1039959520.html

Политолог о ядерной провокации: все знают, кто бомбил Хиросиму, но японцы уверены, что СССР

Политолог о ядерной провокации: все знают, кто бомбил Хиросиму, но японцы уверены, что СССР - 21.10.2022 Украина.ру

Политолог о ядерной провокации: все знают, кто бомбил Хиросиму, но японцы уверены, что СССР

О том, что Запад готовит ядерную провокацию на Украине можно судить по той информационной компании, которая сейчас активно разворачивается в мировой повестке. Западные СМИ готовят умы к тому, что виновата в этом будет Россия, и даже если выяснится, что провокация – дело рук США, вину они все равно свалят на Москву, считает политолог Олег Неменский

2022-10-21T05:07

2022-10-21T05:07

2022-10-21T05:07

политолог

новости

ядерное оружие

хиросима

ссср

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Ранее целый ряд источников в дипломатических кругах Европы сообщили, что в начале октября при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки. Называлась в том числе установка "Пион". Сейчас появилась информация о том, что этот боеприпас находится в Николаеве.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221020/1039946838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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политолог, новости, ядерное оружие, хиросима, ссср