https://ukraina.ru/20221020/1039954169.html

Макаренко и НКВД. Почему знаменитый педагог был вынужден покинуть Украину

Макаренко и НКВД. Почему знаменитый педагог был вынужден покинуть Украину - 20.10.2022 Украина.ру

Макаренко и НКВД. Почему знаменитый педагог был вынужден покинуть Украину

Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T14:49

2022-10-20T14:49

2022-10-20T16:33

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20 октября 1927 года на окраине Харькова было создано легендарное воспитательное детское учреждение – Коммуна им. Дзержинского. До 1935 года ею руководил педагог-новатор Антон Семёнович Макаренко. Сначала коммуна существовала на добровольные отчисления из зарплаты чекистов Украины, а со временем перешла на самообеспечение.9 апреля 1927 года на заседании коллегии НКВД УССР председатель его ГПУ и нарком внутренних дел Украины Всеволод Апполонович Балицкий выступил с инициативой создать Детскую трудовую коммуну имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Ставилась цель "борьбы с беспризорностью и воспитанием социально-запущенного молодняка". После окончания Гражданской войны на Украине прошло всего шесть лет, и количество беспризорников исчислялось миллионами.Балицкий не сводил задачи ГПУ только к организации коммуны. Кратко роль своего ведомства он определял следующим образом: "содержать, образцово поставить, всесторонне поддерживать". С этой целью в центральном аппарате ГПУ создали Совет по делам коммуны и озвучили требование: на демократических началах сформировать при местных органах ГПУ комиссии по содействию её работе. Главной целью Совета и комиссий определялось направление деятельности коммуны, поиск средств на её содержание, мобилизация внимания хозяйственных органов.Среди сотрудников и командно-политического состава органов и войск ГПУ Украины была проведена компания, в результате которой все чекисты отныне направляли 0,5% своего денежного довольствия в пользу коммуны. Какие-то средства также планировалось выделять из бюджета ГПУ.Особенно остро встал вопрос подбор педагогических кадров, которых среди чекистов просто не было.Трудность создавало то обстоятельство, что уже имелся неудачный опыт отечественных образцовых учреждений социального воспитания – детских домов имени Артема и имени ВУЦИК, которые просуществовали непродолжительное время и продемонстрировали полную несостоятельность применявшихся в них методов воспитания беспризорников.Но был один педагог, колония которого, располагавшаяся до 1926 года в Полтавской области, а недавно переехавшая под Харьков в Куряжский монастырь, демонстрировала чудеса "перековки" малолетних уголовников, и помимо всего прочего являлась прибыльным коллективным хозяйством, собственниками которого были сами беспризорники. Звали педагога Антон Макаренко.Чекисты договорились с ним, что со второй половины 1927 года он будет руководить и их колонией, не покидая колонию им. Горького. Ядро нового коллектива составили бывшие воспитанники и сотрудники Макаренко.Торжественное открытие коммуны им. Дзержинского, когда Балицкий от коллегии ГПУ УССР лично вручил коммунарам флаг, состоялось 29 декабря 1927 года. Постановление Совета народных комиссаров (СНК) Украины о создании колонии было принято только 7 июня 1928 года. Но первый персонал назначили в коммуну ещё 20 октября 1927 года, а потому именно эта дата и считается датой её создания.Коммуну разместили на окраине, в пяти километрах от центра Харькова. С запада и севера коммуну окружал густой лес, а с другой стороны простиралось открытое поле. До декабря 1934 года у неё не было ни одной ограды.Согласно постановлению СНК, коммуна объявлялась самостоятельной организацией, действующей на основе хозрасчета, владеющей правами юридического лица и существующей на средства от своих мастерских и производства совхоза "Красные звёзды". Её предприятия, при этом, освобождались от общегосударственных, республиканских и местных налогов.Коммуна им. Дзержинского стала не просто интернатом или исправительной колонией – там действовал свободный режим и отсутствовали официальные карательные санкции. Скорее её можно было назвать закрытым заведением "профессионально-трудового обучения и производства". Перевоспитание, реабилитация и социализация детей-правонарушителей были скорее её вторичной функцией.Сначала коммуна располагала одним домом – бывшей деревенской мастерской. Внутри она больше походила на заброшенный сарай, здесь и пришлось ютиться первым 60 воспитанникам. Из мебели в доме уцелел только огромный кухонный буфет, который, из-за своих габаритов местные жители просто не смогли украсть. Со временем, усилиями коммунаров, дом благоустроили. Вот его описание от одного из многочисленных гостей показательной коммуны:"Тёмно-серый двухэтажный дом коммуны, оштукатуренный терезитом, стоял на опушке леса. Дом отличался стройной и изящной архитектурой: при достаточной вместительности он не казался внешне большим и громоздким. От главного корпуса шли вглубь три крыла, часто расположенные окна обеспечивали отличное освещение всех внутренних помещений. Красная черепичная крыша, два выступа по сторонам парадного входа, вывеска с золотыми буквами на сетке над фронтоном, флагштоки на башенках составляли украшение фасада".Со временем коммуна превратилась в мощный комплекс со своей больницей, собственными кинотеатром, клубом и библиотекой. Здесь же создали завод фотоаппаратов известной в то время марки "ФЭД" (Феликс Эдмундович Дзержинский).Средства от реализации продукции шли на дальнейшее развитие и благоустройство коммуны, её население к концу 1930 годов составляло уже порядка 1 000 человек. Благодаря усилиям Макаренко, его воспитанники ощущали ответственность за благоустройство своей коммуны и за качество выпускаемой продукции. В своём опыте педагог успешно соединил умственный труд с физическим. На обучение в общеобразовательной школе коммунаром отводилось в день от четырех до пяти часов, ещё четыре часа ребята проводили в мастерских.Все воспитанники делились на школьные группы соответственно своим знаниям. Дежурства, хозяйственные работы, наряды не освобождали от посещения школы. После работы коммунары могли посещать многочисленные прикладные кружки и спортивные секции: борьба, бокс, плавание и др. Особенно им нравилась кавалерийская секция, где обучали основам верховой езды. Нужно ли говорить, что уход за лошадьми входил в их обязанность, но при этом совершенно не тяготил.Макаренко считал, что нельзя построить правильные межличностные отношения без постоянной трудовой сплочённости и взаимной рабочей ответственности коллектива. Весь производственный труд коммуны им. Дзержинского основывался на опыте коллективного труда в коммуне им. Горького.Всех воспитанников делили на отряды по производственному принципу, так называемые первичные отряды, во главе с командирами. Все командиры отрядов, вместе взятые, составляли совет командиров, руководивший всей жизнью коммуны. Командиры, избираемые на общем собрании сроком на три месяца, обладали непререкаемым авторитетом и уважением со стороны остальных воспитанников. Так в ребятах воспитывали начатки демократии, которая, в отличие от распространённого в наше время мнения, была до войны основой работы низовых организационных ячеек советского общества.Совет командиров – главный орган самоуправления, решал практически все задачи. Без участия совета ни рядовой колонист, ни даже Макаренко не принимали никаких ответственных решений.Отряд имел не только производственное, но и бытовое значение. Из трудовых отрядов, еженедельно, для работ по самообслуживанию выделялось определенное количество коммунаров. У ребят такая работа популярностью не пользовалась, поэтому за неё начислялось определенное количество очков. Например, за уборку туалетной комнаты или актового зала можно было получить 4 балла. Эти баллы начислялись всему отряду. Несомненно, что созданная в коммуне отрядная система способствовала укреплению дисциплины и выполнению учебно-производственных заданий.Отношения между рядовыми коммунарами, командирами и воспитателями регламентировала, так называемая, "Конституция трудовой коммуны им. Дзержинского". Это был своеобразный устав, который был составлен, принят и торжественно записан ещё в самом начале существования коммуны при непосредственном участии Макаренко и совета командиров.Для лучшей организации труда и эффективного распределения времени в коммуне действовал график с указанием рабочего времени и времени отдыха. Так, школьные занятия проводились с 8 утра до 11 часов дня. После обеда, с 12 до 16 часов, начиналась работа в мастерских. Остальное время отводилось на отдых, спорт, занятия в кружках. Отбой объявлялся в 21-00.Сочетание требовательности с искренним доверием к человеку создавало атмосферу, в которой совместное воспитание юношей и девушек не являлось особой проблемой.В коммуне Макаренко использовал три основных принципа, без которых сама система, построенная на трудовом перевоспитании, не была бы возможной. Прежде всего, педагог-новатор не пытался требовать от вновь прибывших колонистов делать сразу всё по правилам. Старая жизнь неизменно давала о себе знать.От новоприбывших он требовал вначале всего лишь три вещи: ночёвку только на территории коммуны, никакого пьянства, никакого воровства. Со временем добавлялись новые требования.Кроме того, Макаренко не наказывал тех ребят, которым не доверял, но и не давал им ответственных поручений. Таким образом он давал понять, что уважение и доверие к себе надо заслужить хорошими делами и послушанием: "ты не заслужил того, чтобы тебя наказывали".Третий принцип жизни в коммуне: "кто работает, тот и управляет" позволял каждому коммунару чувствовать себя относительно свободно. Даже когда мнение Макаренко не совпадало с решением так называемого "совета командиров", последнему предоставлялось заключительное слово в решении проблемы.В период с 1927 по 1929 года в коммуне им. Дзержинского организовали учебные мастерские: слесарно-механическую, деревообрабатывающую, швейную, сапожную. Со временем появились кузница. Одевали и обували себя коммунары самостоятельно. Каждый коммунар к концу обучения овладевал несколькими рабочими специальностями, что давало уверенность в материальном благополучии после выхода из коммуны.В период с 1930 по 1931 год производственная база коммуны подверглась серьезной реконструкции: мастерские реорганизовали в цеха, и коммуна начала переходить на полукустарное производство, что давало стабильный и значимый доход. Появились машинный, литейный, никелировочный, пошивочный и другие цеха. Для них приобрели новое оборудование, прибыли специалисты, которые помогли освоить воспитанникам Макаренко новую технику и навыки новых профессий.Несмотря на изношенность оборудования, доходы от производства дали коммунарам возможность перейти на самоокупаемость и отказаться от материальной помощи чекистов, на иждивении которых коммуна находилась с момента своего основания.По инициативе Макаренко для коммунаров ввели заработную плату, которую он также рассматривал, как средство воспитания. После всех текущих взносов: на своё содержание, в "фонд командиров", на содержание младших товарищей, комсомольские взносы и карманные деньги, размер которых для каждого воспитанника Макаренко определял сам, оставшаяся сумма, как неприкосновенный фонд, хранилась на сберегательной книжке коммунара до момента его выхода в "жизнь", в большинстве случаев до поступления в вуз.На территории коммуны постоянно шли строительные работы.Появились новые спальные и учебные корпуса, больница, театр, столовая и гараж для автотранспорта. Был возведён очередной корпус завода по производству электроинструментов, где наладили выпуск копии электродрели заграничного образца. Коммунары возвели и четырехэтажный дом для инженерно-технических работников, в котором находилась и квартира Макаренко.В 1931 году правление коммуны им. Дзержинского предложило Макаренко и его воспитанникам построить завод, который отвечал бы учебно-воспитательным задачам коммуны, был бы полезным для страны, показательным для других предприятий, а также интересным для воспитанников с технической стороны. Вскоре выбор был сделан.В 1932 году на базе электро-инструментального цеха коммуны организовали производство фотоаппаратов "ФЭД" - копии немецких "Leica II". Экспертизой профессоров и специалистов Государственного оптического института фотоаппарат "ФЭД" признали хорошим, не уступающим заграничному образцу, и даже, с некоторым преимуществом в оптической части.Нужно отметить, что для осуществления такого рода проектов и строительства новых зданий коммуна получала от государства денежные ссуды, с условием последующего их погашения, согласно существовавшему, общему для всего индустриального строительства положению. Ссуды она со временем все выплатила.Коммуна непрерывно росла.В 1935 году число воспитанников достигло 600 чел. Новый завод фотоаппаратуры состоял уже из четырех корпусов. Перед заводом коммунары разбили сквер, устроили цветники, на дорожках поставили скамейки для отдыха.Коммуна в целом производила впечатление развитого индустриального городка. Культурный и нравственный уровень членов этого коллектива достиг высоких значений, что позволило Макаренко упразднить должности штатных воспитателей.Однако, как это часто бывает с успешными людьми, у Антона Семёновича появилась масса завистников, на него участились доносы.Макаренко обвиняли в связи с эмигрировавшим из России братом – бывшим белым офицером, выдвигали претензии к его методам воспитания. В 1935 году педагога неожиданно перевели в Киев, в Главное управление НКВД Украины. Теперь он контролировал одновременно 12 трудовых колоний Украины, но только не коммуну им. Дзержинского.Сюда направили нового начальника – бывшего чекиста Вениамина Бермана, который взялся рьяно вытравливать из коммуны всю "макаренковщину". Коммунары его не любили, их отношения особенно обострились после того, как в отместку за травлю любимого Антона Семеновича они вытащили у пьяного Бермана из кармана партбилет.Такого Макаренко простить не могли – его недруги ждали только подходящего повода, и вскоре он представился.5 сентября 1936 года на выпускном вечере в одной из коммун Антон Семёнович произнёс фразу: "Все мы работаем под руководством партии и товарища Сталина. И если даже товарищ Сталин сделает тысячу ошибок, мы все равно должны идти за товарищем Сталиным". После этого выступления на Макаренко составили новый донос.Однако за него вступился комиссар госбезопасности нарком внутренних дел Украины Всеволод Балицкий. Ареста удалось избежать, хотя на доносе уже даже стояла чья-то резолюция: "Это контрреволюционер". Макаренко пока отделался только увольнением из органов.Но вскоре уже самого его покровителя Балицкого сначала убрали с Украины, а затем арестовали и расстреляли. Сгущались тучи и над самим Антоном Семёновичем.Но он не унывал, занялся литературной деятельностью, написав поистине легендарные для отечественной педагогики книги "Педагогическая поэма" и "Флаги на башнях", в которых в увлекательной художественной форме изложил педагогический опыт создания двух своих детищ, двух колоний-коммун им. Горького и им. Дзержинского.В 1938 и 39 году он работал над сценарием фильма "Флаги на башнях" по своей одноименной повести. В работе ему помогала актриса, режиссёр и сценарист Маргарита Барская. Из-за неё студия им. Горького и не взяла сценарий на экранизацию, так как Барская была женой старого большевика Карла Радека, который как раз в это время попал в опалу и был репрессирован. Барская покончила с собой 23 июля 1939 года, бросившись в лестничный пролёт киностудии, когда её окончательно с неё уволили.Но Макаренко до этого времени не дожилОн скончался от сердечного приступа 1 апреля 1939 года по дороге в Москву из Дома творчества в Голицыно: в 10:30 он вошёл в вагон пригородного поезда № 134, сел на скамейку и сейчас же на неё упал, успев только сказать "Я писатель Макаренко". В руках он сжимал сценарий фильма – даже в последние секунды жизни выдающийся педагог занимался любимым делом. В 10:43 прибывшая врач констатировала смерть.Слава к Макаренко пришла ещё при жизни после публикации его книг. В 50-е годы она только усилилась после того, как вышли экранизации его произведений: "Педагогическая поэма" (1955) и "Флаги на башнях" (1958) по сценарию самого Антона Семёновича. Опыт гениального педагога используется до сих пор, в том числе и за рубежом. Особенно он востребован при перевоспитании трудных подростков.Что касается колонии им. Дзержинского, 7 января 1939 года она прекратила своё существования, так как была преобразована в промышленный комплекс и переименована в Харьковский комбинат НКВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского – "ФЭД".На сегодня на её базе существует входящее в "Укроборонпром" ОАО "ФЭД", которое до недавнего времени производило для украинской армии авиазапчасти и агрегаты а также прочую продукцию машиностроение. Так начатое почти век назад Всеволодом Балицким и Антоном Макаренко дело продолжает жить своей жизнью… правда служит людям совсем с другой идеологией и с другими устремлениями.

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Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

нквд, история, 1920, 1930-е, харьков