Захарова осудила лишение Гергиева членства в Шведской музыкальной академии
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие XX Московского пасхального фестиваля, Валерий Гергиев
Решение Шведской королевской музыкальной академии о лишении российского дирижера Валерия Гергиева звания ее иностранного члена навсегда останется позорным пятном на репутации этого заведения. Об этом 20 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Решение Шведской академии отмежеваться от великого дирижера навсегда останется позорным пятном на ее репутации", - сказала она.
По словам Захаровой, данное решение было принято 10 октября на очередном заседании членов академии.
По словам Захаровой, данное решение было принято 10 октября на очередном заседании членов академии.
Формальным основанием для лишения Гергиева академического членства стало "нежелание этого всемирно известного музыканта <...> сделать нужные для коллективного Запада политические заявления".
На фоне событий на Украине многие мировые культурные институции прекратили сотрудничество с Гергиевым. В частности, его отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за отказа выразить позицию по поводу происходящего, Эльбская филармония в Гамбурге приняла решение об отмене запланированных на весну концертов с его участием, прервала сотрудничество и Баварская государственная опера.
На фоне событий на Украине многие мировые культурные институции прекратили сотрудничество с Гергиевым. В частности, его отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за отказа выразить позицию по поводу происходящего, Эльбская филармония в Гамбурге приняла решение об отмене запланированных на весну концертов с его участием, прервала сотрудничество и Баварская государственная опера.
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