Захарова осудила лишение Гергиева членства в Шведской музыкальной академии

В школах и банках: Посол РФ во Франции рассказал о русофобии в стране В августе несколько десятков проживающих во Франции россиян подали жалобу в прокуратуру за дискриминацию по национальному признаку. Об этом рассказал в опубликованном 13 октября агентством РИА Новости посол РФ в этой стране Алексей Мешков