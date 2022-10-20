https://ukraina.ru/20221020/1039945110.html
"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"
"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен" - 20.10.2022 Украина.ру
"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен претендует на Нобелевскую премию по экономике за распил денег на вакцины. Таким мнением поделился 20 октября в своем Telegram-канале зампред Cовбеза РФ Дмитрий Медведев
2022-10-20T12:53
2022-10-20T12:53
2022-10-20T12:53
урсула фон дер ляйен
дмитрий медведев
вакцина
экономика
трасс (лиз трасс)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/70/1033387086_0:109:2886:1732_1920x0_80_0_0_f37a2d81cdda41c643bd0b7f2e1477f7.jpg.webp
"Тетка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 (!) млрд доз вакцины от ковида на 71 (!) млрд евро. Это — по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь — представитель Большой фармы. Яркая смелая женщина. Ничего не боится", — написал Медведев.Он добавил, что супруг фон дел Ляйен "по случайному совпадению", работает в фармкомпании.Также в своей публикации он упомянул канцлера Германии Олафа Шольца и главу МИД ФРГ Анналену Бербок. По его словам, они "встали на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта"."Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", — подчеркнул Медведев.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/70/1033387086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a95186703adf92bcae781f17a675708.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, вакцина, экономика, трасс (лиз трасс), новости
Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, вакцина, экономика, Трасс (Лиз Трасс), Новости
"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен претендует на Нобелевскую премию по экономике за распил денег на вакцины. Таким мнением поделился 20 октября в своем Telegram-канале зампред Cовбеза РФ Дмитрий Медведев
"Тетка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 (!) млрд доз вакцины от ковида на 71 (!) млрд евро. Это — по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь — представитель Большой фармы. Яркая смелая женщина. Ничего не боится", — написал
Медведев.
Он добавил, что супруг фон дел Ляйен "по случайному совпадению", работает в фармкомпании.
"Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины — Урсула фон как-то дер Ляйен", — заявил Медведев.
Также в своей публикации он упомянул канцлера Германии Олафа Шольца
и главу МИД ФРГ Анналену Бербок. По его словам, они "встали на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта".
"Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", — подчеркнул Медведев
.