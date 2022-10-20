"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен" - 20.10.2022 Украина.ру
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"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"
"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен" - 20.10.2022 Украина.ру
"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен претендует на Нобелевскую премию по экономике за распил денег на вакцины. Таким мнением поделился 20 октября в своем Telegram-канале зампред Cовбеза РФ Дмитрий Медведев
2022-10-20T12:53
2022-10-20T12:53
урсула фон дер ляйен
дмитрий медведев
вакцина
экономика
трасс (лиз трасс)
новости
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"Тетка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 (!) млрд доз вакцины от ковида на 71 (!) млрд евро. Это — по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь — представитель Большой фармы. Яркая смелая женщина. Ничего не боится", — написал Медведев.Он добавил, что супруг фон дел Ляйен "по случайному совпадению", работает в фармкомпании.Также в своей публикации он упомянул канцлера Германии Олафа Шольца и главу МИД ФРГ Анналену Бербок. По его словам, они "встали на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта"."Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", — подчеркнул Медведев.
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урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, вакцина, экономика, трасс (лиз трасс), новости
Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, вакцина, экономика, Трасс (Лиз Трасс), Новости

"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"

12:53 20.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Восточного партнерства
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен претендует на Нобелевскую премию по экономике за распил денег на вакцины. Таким мнением поделился 20 октября в своем Telegram-канале зампред Cовбеза РФ Дмитрий Медведев
"Тетка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 (!) млрд доз вакцины от ковида на 71 (!) млрд евро. Это — по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба. Ну понятно. Она ведь и гинеколог, и глава какой-то там Еврокомиссии, и теперь — представитель Большой фармы. Яркая смелая женщина. Ничего не боится", — написал Медведев.
Он добавил, что супруг фон дел Ляйен "по случайному совпадению", работает в фармкомпании.

"Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины — Урсула фон как-то дер Ляйен", — заявил Медведев.

Также в своей публикации он упомянул канцлера Германии Олафа Шольца и главу МИД ФРГ Анналену Бербок. По его словам, они "встали на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта".
"Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны", — подчеркнул Медведев.
 
Урсула фон дер ЛяйенДмитрий МедведеввакцинаэкономикаТрасс (Лиз Трасс)Новости
 
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