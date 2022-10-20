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Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холод
Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холод - 20.10.2022 Украина.ру
Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холод
Полтава сокращает потребление электроэнергии на 50%, сообщил 20 октября мэр города Александр Мамай в своем Telegram-канале
2022-10-20T11:21
2022-10-20T11:21
2022-10-20T11:21
новости
полтава
электричество
экономия
мэр
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После обеда на маршруты выйдут только автобусы, а электротранспорт остановится с 10.00.Мамай порекомендовал полтавчанам выключить бытовые электроприборы, чтобы сохранить их, так как все должны "работать на энергетическом фронте".Жители Полтавы действительно жалуются на похолодание и отсутствие отопления. Ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму, а в интернете открыли государственный магазин дров "ДроваЄ" ("Дрова Есть" – ред.).Также в четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, а мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в рамках тотальной экономии электроэнергии, сегодня на маршруты не выйдет весь городской электротранспорт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полтава, электричество, экономия, мэр
Новости, Полтава, электричество, экономия, мэр
Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холод
Полтава сокращает потребление электроэнергии на 50%, сообщил 20 октября мэр города Александр Мамай в своем Telegram-канале
Я понимаю, что это тяжело и тепла в ваших домах КП "Полтаватеплоэнерго" не дало, и вы пользуетесь обогревателями. Но давайте выключать хотя бы один потребитель электроэнергии. И тем самым мы внесем большой вклад в сокровищницу нашей победы.
После обеда на маршруты выйдут только автобусы, а электротранспорт остановится с 10.00.
Мамай порекомендовал полтавчанам выключить бытовые электроприборы, чтобы сохранить их, так как все должны "работать на энергетическом фронте".
Жители Полтавы действительно жалуются на похолодание и отсутствие отопления. Ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму, а в интернете открыли государственный магазин дров "ДроваЄ" ("Дрова Есть" – ред.).
Также в четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, а мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в рамках тотальной экономии электроэнергии, сегодня на маршруты не выйдет весь городской электротранспорт.