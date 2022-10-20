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Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холод

Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холод - 20.10.2022 Украина.ру

Мэр Полтавы призвал жителей экономить электричество, несмотря на холод

Полтава сокращает потребление электроэнергии на 50%, сообщил 20 октября мэр города Александр Мамай в своем Telegram-канале

2022-10-20T11:21

2022-10-20T11:21

2022-10-20T11:21

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После обеда на маршруты выйдут только автобусы, а электротранспорт остановится с 10.00.Мамай порекомендовал полтавчанам выключить бытовые электроприборы, чтобы сохранить их, так как все должны "работать на энергетическом фронте".Жители Полтавы действительно жалуются на похолодание и отсутствие отопления. Ранее мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму, а в интернете открыли государственный магазин дров "ДроваЄ" ("Дрова Есть" – ред.).Также в четверг 20 октября во Львовской области отключили электроэнергию для промышленных предприятий, а мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в рамках тотальной экономии электроэнергии, сегодня на маршруты не выйдет весь городской электротранспорт.

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