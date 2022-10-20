Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию - 20.10.2022 Украина.ру
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Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию
Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию - 20.10.2022 Украина.ру
Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию
Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал двоих украинских посетительниц со словами "Да здравствует [Владимир] Путин!", - сообщает 20 октября "Украина 24/7"
2022-10-20T10:53
2022-10-20T10:53
новости
франция
ресторан
беженцы
украина
владимир путин
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По словам украинок, прежде, чем выгнать, он якобы нахамил им и заявил о своей поддержке России и президента РФ Владимира Путина.Позднее появилось еще одно видео, на котором другой украинский беженец в футболке с матерным лозунгом спрашивает у ресторатора о его отношении к России и Путину, а в конце – француз извиняется "перед народом Украины".После инцидента рейтинг ресторана в Google.Maps обрушился, а сотни русскоязычных комментариев сообщают, что в этом заведении "холодно, неуютно, невкусно и еда не разогрета".Последнюю неделю во Франции проходят масштабные митинги и протесты против критического повышения цен на все, в первую очередь, - на коммунальные услуги, что вызвано введением антироссийских санкций.Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, заявил ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру. Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, рассказал эксперт.
https://ukraina.ru/20221018/1039871634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, франция, ресторан, беженцы, украина, владимир путин
Новости, Франция, ресторан, беженцы, Украина, Владимир Путин

Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию

10:53 20.10.2022
 
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Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал двоих украинских посетительниц со словами "Да здравствует [Владимир] Путин!", - сообщает 20 октября "Украина 24/7"
По словам украинок, прежде, чем выгнать, он якобы нахамил им и заявил о своей поддержке России и президента РФ Владимира Путина.
Позднее появилось еще одно видео, на котором другой украинский беженец в футболке с матерным лозунгом спрашивает у ресторатора о его отношении к России и Путину, а в конце – француз извиняется "перед народом Украины".
После инцидента рейтинг ресторана в Google.Maps обрушился, а сотни русскоязычных комментариев сообщают, что в этом заведении "холодно, неуютно, невкусно и еда не разогрета".
Последнюю неделю во Франции проходят масштабные митинги и протесты против критического повышения цен на все, в первую очередь, - на коммунальные услуги, что вызвано введением антироссийских санкций.
Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, заявил ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру. Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, рассказал эксперт.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 14:53
Терпение народа не безгранично. Во Франции началась всеобщая забастовка
 
НовостиФранцияресторанбеженцыУкраинаВладимир Путин
 
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