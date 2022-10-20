https://ukraina.ru/20221020/1039940520.html

Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию

Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию - 20.10.2022 Украина.ру

Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию

Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал двоих украинских посетительниц со словами "Да здравствует [Владимир] Путин!", - сообщает 20 октября "Украина 24/7"

2022-10-20T10:53

2022-10-20T10:53

2022-10-20T10:53

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владимир путин

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По словам украинок, прежде, чем выгнать, он якобы нахамил им и заявил о своей поддержке России и президента РФ Владимира Путина.Позднее появилось еще одно видео, на котором другой украинский беженец в футболке с матерным лозунгом спрашивает у ресторатора о его отношении к России и Путину, а в конце – француз извиняется "перед народом Украины".После инцидента рейтинг ресторана в Google.Maps обрушился, а сотни русскоязычных комментариев сообщают, что в этом заведении "холодно, неуютно, невкусно и еда не разогрета".Последнюю неделю во Франции проходят масштабные митинги и протесты против критического повышения цен на все, в первую очередь, - на коммунальные услуги, что вызвано введением антироссийских санкций.Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, заявил ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру. Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, рассказал эксперт.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, ресторан, беженцы, украина, владимир путин