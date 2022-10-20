https://ukraina.ru/20221020/1039940520.html
Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию
Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию - 20.10.2022 Украина.ру
Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию
Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал двоих украинских посетительниц со словами "Да здравствует [Владимир] Путин!", - сообщает 20 октября "Украина 24/7"
2022-10-20T10:53
2022-10-20T10:53
2022-10-20T10:53
новости
франция
ресторан
беженцы
украина
владимир путин
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По словам украинок, прежде, чем выгнать, он якобы нахамил им и заявил о своей поддержке России и президента РФ Владимира Путина.Позднее появилось еще одно видео, на котором другой украинский беженец в футболке с матерным лозунгом спрашивает у ресторатора о его отношении к России и Путину, а в конце – француз извиняется "перед народом Украины".После инцидента рейтинг ресторана в Google.Maps обрушился, а сотни русскоязычных комментариев сообщают, что в этом заведении "холодно, неуютно, невкусно и еда не разогрета".Последнюю неделю во Франции проходят масштабные митинги и протесты против критического повышения цен на все, в первую очередь, - на коммунальные услуги, что вызвано введением антироссийских санкций.Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, заявил ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру. Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, рассказал эксперт.
https://ukraina.ru/20221018/1039871634.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, ресторан, беженцы, украина, владимир путин
Французский ресторатор выгнал украинских беженок, поддержав Россию
Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse выгнал двоих украинских посетительниц со словами "Да здравствует [Владимир] Путин!", - сообщает 20 октября "Украина 24/7"
По словам украинок, прежде, чем выгнать, он якобы нахамил им и заявил о своей поддержке России и президента РФ Владимира Путина.
Позднее появилось еще одно видео, на котором другой украинский беженец в футболке с матерным лозунгом спрашивает у ресторатора о его отношении к России и Путину, а в конце – француз извиняется "перед народом Украины".
После инцидента рейтинг ресторана в Google.Maps обрушился, а сотни русскоязычных комментариев сообщают, что в этом заведении "холодно, неуютно, невкусно и еда не разогрета".
Последнюю неделю во Франции проходят масштабные митинги и протесты против критического повышения цен на все, в первую очередь, - на коммунальные услуги, что вызвано введением антироссийских санкций.
Украинские беженцы нередко вызывают возмущение у поляков своими наглыми требованиями, заявил ранее специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру. Некоторые украинские беженцы ведут себя оригинально, когда дают объявления, что им требуется прислуга из числа поляков, которая говорит на украинском языке, рассказал эксперт.