Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке - 20.10.2022 Украина.ру
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Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке
Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке - 20.10.2022 Украина.ру
Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке
Учетные ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) слишком высокие. Об этом 19 октября заявил американский предприниматель Илон Маск на презентации квартальных результатов компании Tesla, передал канал CNBC
2022-10-20T07:54
2022-10-20T07:54
илон маск
процентная ставка
новости
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"ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало. &lt;...&gt; Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки", — подчеркнул Маск.Вместе с тем Маск назвал состояние экономики Северной Амерки "довольно хорошим" в отличие от Европы, столкнувшейся с проблемами из-за роста цен на энергоносители и Китаем, где наблюдаются сложности на рынке недвижимости.С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%. Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 95,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки такими же темпами в ноябре, до 3,75-4% годовых.
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илон маск, процентная ставка, новости
Илон Маск, процентная ставка, Новости

Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке

07:54 20.10.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Учетные ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) слишком высокие. Об этом 19 октября заявил американский предприниматель Илон Маск на презентации квартальных результатов компании Tesla, передал канал CNBC
"ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало. <...> Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки", — подчеркнул Маск.
Вместе с тем Маск назвал состояние экономики Северной Амерки "довольно хорошим" в отличие от Европы, столкнувшейся с проблемами из-за роста цен на энергоносители и Китаем, где наблюдаются сложности на рынке недвижимости.
С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%. Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 95,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки такими же темпами в ноябре, до 3,75-4% годовых.
 
Илон Маскпроцентная ставкаНовости
 
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