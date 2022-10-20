https://ukraina.ru/20221020/1039932812.html

Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке

Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке - 20.10.2022 Украина.ру

Маск раскритиковал политику Федеральной резервной системы США по учетной ставке

Учетные ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) слишком высокие. Об этом 19 октября заявил американский предприниматель Илон Маск на презентации квартальных результатов компании Tesla, передал канал CNBC

2022-10-20T07:54

2022-10-20T07:54

2022-10-20T07:54

илон маск

процентная ставка

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039925995_324:118:1455:754_1920x0_80_0_0_f52c9257cf15b75aa85e5c4bc8e241cd.jpg

"ФРС повышает учетные ставки больше, чем следовало. <...> Я думаю, в конечном счете они это поймут и снова опустят ставки", — подчеркнул Маск.Вместе с тем Маск назвал состояние экономики Северной Амерки "довольно хорошим" в отличие от Европы, столкнувшейся с проблемами из-за роста цен на энергоносители и Китаем, где наблюдаются сложности на рынке недвижимости.С начала года ФРС постоянно повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%. Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, 95,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки такими же темпами в ноябре, до 3,75-4% годовых.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

илон маск, процентная ставка, новости