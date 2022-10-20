https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html

Битва за Херсон. Подробности и прогнозы

Битва за Херсон. Подробности и прогнозы - 20.10.2022 Украина.ру

Битва за Херсон. Подробности и прогнозы

О том, почему ВСУ хочет сделать из этого города очередной "Сталинград"

2022-10-20T04:56

2022-10-20T04:56

2022-10-20T04:57

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В последние дни серьезное обострение наблюдается вокруг Херсона: на фоне наступления ВСУ президент России объявил в Херсонской области и недавно присоединенных к РФ территориях режим военного положения. В свою очередь, гражданские власти объявили эвакуацию из областного центра и населенных пунктов, расположенных на правом берегу Днепра. Все говорит о том, что битва за Херсон станет решающей в военной кампании 2022 года.ВСУ бросают резервы в атаку на Херсон, но безуспешноКиевскому режиму необходимо попытаться закрепить имидж "победителей" после отступления ВС РФ из Харьковской области. Поэтому Генштаб ВСУ бросает в бой все новые силы, пытаясь прорвать фронт до наступления осенней распутицы, которая сделает маневры солдат и военной техники невозможными. Существенным фактором Херсонской операции является и влияние Запада. Американским демократам необходимо, что Херсон был взят любой ценой до промежуточных выборов в Конгресс США, дабы предъявить избирателям эффективность военной помощи Украине, а также получить аргумент в дальнейшем давлении на своих "младших партнеров" из ЕС, чтобы те не вздумали прекратить спонсировать Зеленского и Ко.В течение дня ВСУ предприняли попытку удара в направлении Новая Каменка – Берислав силами двух батальонных тактических групп пехоты и батальона танков. Но эти усилия успехом не увенчались. Атакующие понесли серьезные потери в несколько сотен человек и были вынуждены отходить через лесополосы. Расчет украинского командования на быстрый отход противника оказался ошибочным - российская армия здесь демонстрирует стремление сражаться столько, сколько потребуется."Противник понёс потери и отошёл на исходные позиции. В результате боя уничтожено более 15 танков и 10 ББМ, захвачена техника противника, танки, БМП, есть пленные.Потери личного состава противника предварительно оцениваются в 200 человек (убитыми и раненными), сейчас противник пытается организовать их эвакуацию с поля боя. Что примечательно, атака в этот раз была не с наскока как раньше, а с планомерным развёртыванием в боевой порядок", - описывает ситуацию по состоянию на вчерашний вечер с мест телеграм-канал "Архангел Спецназа".Ранее сообщалось, что уничтожена рота 60-й бригады ВСУ, а бойцам ВС РФ даже удалось захватить в качестве трофея один танк. Впрочем, несмотря на потери, Киев будет отправлять в атаку все новые силы, попытавшись использовать численный перевес над российской группировкой в личном составе, пока он не выровнялся за счет прибытия на фронт мобилизованных.Эвакуация мирного населения как принципиально новый подход российской властиСлова командующего СВО Сергея Суровикина о возможных "непростых решениях" по Херсону напрягли многих, а украинской стороной даже интерпретировались как намек на оставление города и уход на правый берег Днепра. Однако после прошедшего референдума Херсонская область уже стала территорией РФ, что закреплено в Конституции страны. Статус Херсона как областного центра России не позволяет им разбрасываться. В сравнении с Харьковской областью налицо забота о мирных жителях, которых эвакуируют, чтобы они не оказались в эпицентре боевых действий. То есть, предотвращается возможное повторение ситуации с массовыми расправами над сторонниками РФ со стороны украинских националистов, аналогичных Балаклее или Изюму.Администрация региона уже распорядилась о закрытии въезда на 7 дней и за 6 дней планируется серьезная эвакуация, которая затронет не менее 50-60 тыс человек (возможно и все 100 тыс). Для подлежащих ей лиц уже обустраиваются пункты временного размещения на левом берегу Днепра, в санаториях Крыма и Краснодарского края. Кроме того, федеральные власти обещают предоставить сертификаты на жилье в регионах России. Правительство РФ реально компенсирует беженцам потерю жилплощади, в то время как киевская власть своих внутренних переселенцев лишь кормит обещаниями. Не спроста процесс эвакуации контролируют глава Крыма Сергей Аксенов и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Казалось бы, еще недавно подобного развития событий ничто не предвещало, ведь фронт находился в относительном отдалении от областного центра. Но глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо, объявляя эвакуацию 4-х муниципалитетов с левого берега, прямо назвал главную причину - существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с вероятным разрушением ВСУ плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В связи с этим уже посчитаны возможные риски и определены районы, где могут быть подтопления, ибо цинизм Зе-команды попросту не имеет границ. Также в связи с военным положением в Херсоне и области усилят охрану стратегических объектов, сформируют подразделения территориальной обороны.Почему Херсон может стать ловушкой для ВСУ?Конечно, слабым местом ВС РФ является снабжение частей, располагающихся в Херсоне из-за наличия у ВСУ разведданных и высокоточного оружия. В случае гипотетического его оставления в стратегическом плане Россия сократит линию фронта, выстроив оборону по Днепру как естественной водной преграде, которую будет преодолеть тяжело. Впрочем, не факт, что украинское командование захочет это сделать. Вероятнее всего, в таком случае резервы перебросят на Донецкое и Запорожское направления для организации марш-броска к Азовскому морю. В свою очередь, возможное занятие Херсона будет знаковой победой киевского режима, ведь это полностью купирует риски возможного продвижения российских войск на Николаев и Одессу.Как нам кажется, пресловутые "непростые решения" - вовсе не оставление Херсона, а превращение его в город-крепость для потенциального сковывания ВСУ в городских боях, для чего уже, по слухам стягивается артиллерия и армейский спецназ. После эвакуации мирных граждан, немалая часть нагрузки для ВС РФ отпадет, воевать станет легче, опираясь на городские кварталы. Ведь ВСУ зачастую ведут себя точно также, только вот судьба не комбатантов их совершенно не заботит. При таком раскладе битва за Херсон станет для украинской армии запредельно тяжелой, неизбежны значительные потери. Окружить его не получится ввиду прикрытия флангов Днепром, соответственно, преимущество получат именно обороняющиеся. Кроме того, атаковать придется по голой степи, которая через пару недель превратится уже в болота. Подвоз боекомплекта и резервов будет крайне затруднительным, ибо с левого берега Днепра непрерывно смогут наносить удары российская артиллерия и авиация.При правильной реализации плана, Украина может получить своеобразный "гамбит": ее боеспособные части будут перемолоты при штурме города, а уж затем, дождавшись подкрепления из мобилизованных, российское командование перейдет в наступление на Николаев и Одессу. Конечно, существенной издержкой этого сценария станет серьезное разрушение Херсона, но город отстроить можно, главное – сберечь людей.ВыводыИсходя из вышеописанного, можно сделать следующие выводы:1. Зе-команда главным направлением удара ВСУ выбрала Херсонское направление ввиду политической целесообразности. Администрация Байдена требует предъявить хоть какой-то успех и продвижение до выборов в Конгресс, поэтому яростные атаки на Херсон не будут прекращаться в течении месяца, а может, и более, считаться с потерями личного состава Киев не будет.2. ВСУ вполне могут разрушить плотину Каховской ГЭС. Чтобы не подвергать мирных жителей опасности стать жертвами боевых действий, учтя тяжелый опыт оставления Харьковской области, местные власти организовали их эвакуацию. Уже прослеживается принципиально новый подход к людям, поскольку есть понимание, что это – граждане России.3. "Непростые решения", анонсированные генералом Суровикиным – не оставление Херсона, а сковывание ВСУ в городских боях. Город может стать "гамбитом" для украинской армии, когда РФ истощат резервы противника, опираясь на городскою застройку, преимущество в артиллерии и авиации, а затем уже пойдут в наступление на Николаев и Одессу.СВО по своей масштабности все-таки не совсем корректно сравнивать с Великой Отечественной войной, но аналогия со Сталинградом напрашивается очевидная.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20221007/1039507890.html

https://ukraina.ru/20221019/1039927983.html

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2022

Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, виталий диденко, украина, россия, сша, херсон