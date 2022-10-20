https://ukraina.ru/20221020/1039920041.html

"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции

"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции - 20.10.2022 Украина.ру

"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции

Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и... Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T07:54

2022-10-20T07:54

2022-10-20T07:54

новости

турция

эрдоган

россия

газовый хаб

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Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.Договоренности носят предварительный характер, там существуют как очень большие плюсы, так и очень большие минусы, плюс - очень много "если" - так политолог Алексей Мухин прокомментировал перспективы создания газового хаба в Турции изданию Украина.ру.Российский Президент Владимир Путин уже отмечал, что Европа сможет использовать российский газ через Турцию, и наша страна готова быть надежным поставщиком топлива.

https://ukraina.ru/20221013/1039674378.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

новости, турция, эрдоган, россия, газовый хаб