"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции - 20.10.2022 Украина.ру
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"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции
"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции - 20.10.2022 Украина.ру
"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции
Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и... Украина.ру, 20.10.2022
2022-10-20T07:54
2022-10-20T07:54
новости
турция
эрдоган
россия
газовый хаб
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Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.Договоренности носят предварительный характер, там существуют как очень большие плюсы, так и очень большие минусы, плюс - очень много "если" - так политолог Алексей Мухин прокомментировал перспективы создания газового хаба в Турции изданию Украина.ру.Российский Президент Владимир Путин уже отмечал, что Европа сможет использовать российский газ через Турцию, и наша страна готова быть надежным поставщиком топлива.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, эрдоган, россия, газовый хаб
Новости, Турция, Эрдоган, Россия, газовый хаб

"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции

07:54 20.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловАлексей Мухин
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Александр Светлов
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Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.
Договоренности носят предварительный характер, там существуют как очень большие плюсы, так и очень большие минусы, плюс - очень много "если" - так политолог Алексей Мухин прокомментировал перспективы создания газового хаба в Турции изданию Украина.ру.
Понятно, что Турция очень хотела бы стать средоточием всех ресурсов, которые поступают в Европу. Но, я думаю, что в первую очередь европейцы и американцы будут крайне обеспокоены подобными перспективами. Поэтому Турция сейчас ведет переговоры с ЕС и США, чтобы успокоить их.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
политолог
Российский Президент Владимир Путин уже отмечал, что Европа сможет использовать российский газ через Турцию, и наша страна готова быть надежным поставщиком топлива.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 07:34
Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — экспертИдея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе. Таким мнением поделился 12 октября ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын, передает газета Milliyet
 
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