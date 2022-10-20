"ЕС и США будут обеспокоены" - Алексей Мухин о перспективах газового хаба в Турции
Москва и Анкара договорились о создании газового хаба, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании своей Партии справедливости и развития.
Договоренности носят предварительный характер, там существуют как очень большие плюсы, так и очень большие минусы, плюс - очень много "если" - так политолог Алексей Мухин прокомментировал перспективы создания газового хаба в Турции изданию Украина.ру.
Понятно, что Турция очень хотела бы стать средоточием всех ресурсов, которые поступают в Европу. Но, я думаю, что в первую очередь европейцы и американцы будут крайне обеспокоены подобными перспективами. Поэтому Турция сейчас ведет переговоры с ЕС и США, чтобы успокоить их.
Российский Президент Владимир Путин уже отмечал, что Европа сможет использовать российский газ через Турцию, и наша страна готова быть надежным поставщиком топлива.
13 октября, 07:34Идея Путина о хабе в Турции может удовлетворить часть потребностей Европы — экспертИдея президента РФ Владимира Путина о перемещении транзита газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и создании газового хаба в Турции в случае реализации может удовлетворить часть потребностей Европы в газе. Таким мнением поделился 12 октября ректор Университета Нишанташи профессор Шенай Ялчын, передает газета Milliyet