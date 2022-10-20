Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ - 20.10.2022 Украина.ру
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Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ
Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ - 20.10.2022 Украина.ру
Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ
На освобождённых от киевского режима территориях почти нет западных журналистов, а те, которые там находятся, не могут публиковать правдивые репортажи в основных западных СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-20T08:00
2022-10-20T08:00
новости
спецоперация
корреспонденты
цензура
запад
чили
венесуэла
бердянск
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Он напомнил о показательном случае, произошедшем с журналистом государственного канала одной из стран Западной Европы.Находясь в Бердянске Запорожской области, западный журналист начал брать интервью у местных жителей, спрашивая у них, является ли Россия агрессором. Съёмки производились не в присутствии местных чиновников, чтобы исключить какое-либо давление. Журналист опросил 10 человек, выбранных случайным образом.Кирк добавил, что в странах Запада создана ситуация, когда "честный журналист не может делать свою работу".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, корреспонденты, цензура, запад, чили, венесуэла, бердянск
Новости, Спецоперация, корреспонденты, цензура, Запад, Чили, Венесуэла, Бердянск

Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ

08:00 20.10.2022
 
© Фото : из личного архиваАлехандро Кирк
Алехандро Кирк - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : из личного архива
Читать в
На освобождённых от киевского режима территориях почти нет западных журналистов, а те, которые там находятся, не могут публиковать правдивые репортажи в основных западных СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
Он напомнил о показательном случае, произошедшем с журналистом государственного канала одной из стран Западной Европы.
Находясь в Бердянске Запорожской области, западный журналист начал брать интервью у местных жителей, спрашивая у них, является ли Россия агрессором. Съёмки производились не в присутствии местных чиновников, чтобы исключить какое-либо давление. Журналист опросил 10 человек, выбранных случайным образом.

И 10 человек ответили, что нет. Что Россия не является агрессором и к той Украине они вернуться не хотят. Журналист после этого сказал: "Я не могу: это отправить на свой канал, мне нужен тот, кто скажет, что Россия — агрессор". И он сказал, что репортаж, который до этого он отправил из Ростова с теми же вопросами, соцсети просто растерзали. Его называли русским пропагандистом

Алехандро Кирк
Корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Кирк добавил, что в странах Запада создана ситуация, когда "честный журналист не может делать свою работу".
Макс Блюменталь
20 сентября, 09:28
Американский журналист рассказал о цензуре в своей странеОсновные американские СМИ, такие, как телеканал CNN или газете The New York Times, ведут настоящую “психологическую войну" против общественности США, навязывая ей поддержку официальной линии государства. Об этом в интервью китайской газете Global Times заявил на днях Макс Блюменталь, основатель альтернативного новостного сайта Greyzone
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперациякорреспондентыцензураЗападЧилиВенесуэлаБердянск
 
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