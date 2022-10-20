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Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ

Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ - 20.10.2022 Украина.ру

Чилийский военкор рассказал о цензуре в западных СМИ

На освобождённых от киевского режима территориях почти нет западных журналистов, а те, которые там находятся, не могут публиковать правдивые репортажи в основных западных СМИ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:00

2022-10-20T08:00

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Он напомнил о показательном случае, произошедшем с журналистом государственного канала одной из стран Западной Европы.Находясь в Бердянске Запорожской области, западный журналист начал брать интервью у местных жителей, спрашивая у них, является ли Россия агрессором. Съёмки производились не в присутствии местных чиновников, чтобы исключить какое-либо давление. Журналист опросил 10 человек, выбранных случайным образом.Кирк добавил, что в странах Запада создана ситуация, когда "честный журналист не может делать свою работу".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038883386.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, корреспонденты, цензура, запад, чили, венесуэла, бердянск