https://ukraina.ru/20221020/1039888447.html
Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика
Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика - 20.10.2022 Украина.ру
Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика
На Западе практически не осталось независимых журналистов, хотя ранее их было достаточно много в государственных СМИ Великобритании и ведущих американских изданиях. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-20T05:00
2022-10-20T05:00
2022-10-20T05:00
новости
корреспонденты
чили
венесуэла
донбасс
сми
запад
журналистика
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По его мнению, в конце прошлого века на британском государственном канале BBC действительно работали независимые журналисты, однако уже в 1991 году во время во время операции "Буря в пустыне" по разгрому иракских войск в Кувейте, работу журналистов "начали контролировать".По мнению корреспондента, западная журналистика, "которую мы знали в двадцатом веке — умерла и закончилась".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, корреспонденты, чили, венесуэла, донбасс, сми, запад, журналистика
Новости, корреспонденты, Чили, Венесуэла, Донбасс, СМИ, Запад, журналистика
Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика
На Западе практически не осталось независимых журналистов, хотя ранее их было достаточно много в государственных СМИ Великобритании и ведущих американских изданиях. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк