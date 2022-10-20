Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика - 20.10.2022 Украина.ру
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Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика
Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика - 20.10.2022 Украина.ру
Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика
На Западе практически не осталось независимых журналистов, хотя ранее их было достаточно много в государственных СМИ Великобритании и ведущих американских изданиях. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-20T05:00
2022-10-20T05:00
новости
корреспонденты
чили
венесуэла
донбасс
сми
запад
журналистика
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По его мнению, в конце прошлого века на британском государственном канале BBC действительно работали независимые журналисты, однако уже в 1991 году во время во время операции "Буря в пустыне" по разгрому иракских войск в Кувейте, работу журналистов "начали контролировать".По мнению корреспондента, западная журналистика, "которую мы знали в двадцатом веке — умерла и закончилась".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html
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новости, корреспонденты, чили, венесуэла, донбасс, сми, запад, журналистика
Новости, корреспонденты, Чили, Венесуэла, Донбасс, СМИ, Запад, журналистика

Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика

05:00 20.10.2022
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать в
На Западе практически не осталось независимых журналистов, хотя ранее их было достаточно много в государственных СМИ Великобритании и ведущих американских изданиях. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
По его мнению, в конце прошлого века на британском государственном канале BBC действительно работали независимые журналисты, однако уже в 1991 году во время во время операции "Буря в пустыне" по разгрому иракских войск в Кувейте, работу журналистов "начали контролировать".

Это усилилось в 1999 году во время войны в Югославии, потом в 2003-м во время вторжения в Ирак ... И начали затыкать все диссидентские и несогласные голоса, которые придавали этой журналистике настоящие журналистские качества

Алехандро Кирк
Алехандро Кирк
Корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
По мнению корреспондента, западная журналистика, "которую мы знали в двадцатом веке — умерла и закончилась".
Ноам Хомский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 06:45
Хомский рассказал о «безумной» цензуре в СШАЦензура и замалчивание фактов в американских СМИ достигли «безумного» уровня. Об этом заявил на днях в интервью с американской организацией Massachusetts Peace Action выдающийся американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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