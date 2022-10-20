https://ukraina.ru/20221020/1039888447.html

Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика

Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика - 20.10.2022 Украина.ру

Чилийский военкор рассказал, когда умерла западная журналистика

На Западе практически не осталось независимых журналистов, хотя ранее их было достаточно много в государственных СМИ Великобритании и ведущих американских изданиях. Об этом в интервью Украина.ру рассказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

2022-10-20T05:00

2022-10-20T05:00

2022-10-20T05:00

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По его мнению, в конце прошлого века на британском государственном канале BBC действительно работали независимые журналисты, однако уже в 1991 году во время во время операции "Буря в пустыне" по разгрому иракских войск в Кувейте, работу журналистов "начали контролировать".По мнению корреспондента, западная журналистика, "которую мы знали в двадцатом веке — умерла и закончилась".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, корреспонденты, чили, венесуэла, донбасс, сми, запад, журналистика