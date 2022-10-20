Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально - 20.10.2022 Украина.ру
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Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально
Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально - 20.10.2022 Украина.ру
Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально
Попадания по гражданским целям, происходящие при обстрелах Донбасса киевским режимом, являются не случайностью, а результатом целенаправленной политики Киева. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-20T07:00
2022-10-20T07:00
новости
спецоперация
корреспонденты
чили
венесуэла
донецк
обстрелы
военные преступления
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Журналист, получивший в сентябре ранение в ходе обстрела Донецка, отметил, что многие снаряды калибра 155 мм, выпускаемые по городу, являются высокоточными образцами.Он добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, корреспонденты, чили, венесуэла, донецк, обстрелы, военные преступления
Новости, Спецоперация, корреспонденты, Чили, Венесуэла, Донецк, обстрелы, Военные преступления

Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально

07:00 20.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Пархоменко / Перейти в фотобанкПоследствия ночного обстрела в Донецке
Последствия ночного обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Михаил Пархоменко
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Попадания по гражданским целям, происходящие при обстрелах Донбасса киевским режимом, являются не случайностью, а результатом целенаправленной политики Киева. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
Журналист, получивший в сентябре ранение в ходе обстрела Донецка, отметил, что многие снаряды калибра 155 мм, выпускаемые по городу, являются высокоточными образцами.

Там нет ошибок расчёта, прилёты не случайны. Удары по гражданским целям — это не случайности. И характеристика атак по Донецку — чтобы они не здания разрушали, а чтобы били по скоплению людей

Алехандро Кирк
Алехандро Кирк
Корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Он добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.
14 марта, 12:05
Украинская «Точка-У» ударила в центр Донецка, СМИ сообщают о 8 погибшихВозле Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская ракета «Точка-У». Об этом 14 марта сообщил глава города Алексей Кулемзин
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперациякорреспондентыЧилиВенесуэлаДонецкобстрелыВоенные преступления
 
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