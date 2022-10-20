https://ukraina.ru/20221020/1039884491.html

Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально

Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально - 20.10.2022 Украина.ру

Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально

Попадания по гражданским целям, происходящие при обстрелах Донбасса киевским режимом, являются не случайностью, а результатом целенаправленной политики Киева. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

2022-10-20T07:00

2022-10-20T07:00

2022-10-20T07:00

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Журналист, получивший в сентябре ранение в ходе обстрела Донецка, отметил, что многие снаряды калибра 155 мм, выпускаемые по городу, являются высокоточными образцами.Он добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220314/1033511764.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, корреспонденты, чили, венесуэла, донецк, обстрелы, военные преступления