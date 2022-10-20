https://ukraina.ru/20221020/1039884491.html
Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально
Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально - 20.10.2022 Украина.ру
Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально
Попадания по гражданским целям, происходящие при обстрелах Донбасса киевским режимом, являются не случайностью, а результатом целенаправленной политики Киева. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-20T07:00
2022-10-20T07:00
2022-10-20T07:00
новости
спецоперация
корреспонденты
чили
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донецк
обстрелы
военные преступления
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Журналист, получивший в сентябре ранение в ходе обстрела Донецка, отметил, что многие снаряды калибра 155 мм, выпускаемые по городу, являются высокоточными образцами.Он добавил, что обстрелы города происходят, чаще всего, в пятницу вечером, когда нет комендантского часа или в субботу утром, когда открывается рынок, и их целью являются не здания, а улицы, где находятся люди.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220314/1033511764.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, корреспонденты, чили, венесуэла, донецк, обстрелы, военные преступления
Новости, Спецоперация, корреспонденты, Чили, Венесуэла, Донецк, обстрелы, Военные преступления
Чилийский военкор объяснил, почему удары киевского режима по гражданским целям наносятся специально
Попадания по гражданским целям, происходящие при обстрелах Донбасса киевским режимом, являются не случайностью, а результатом целенаправленной политики Киева. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк