https://ukraina.ru/20221019/1039927983.html

Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео

Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео - 19.10.2022 Украина.ру

Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео

Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в интервью Украина.ру объяснил причину эвакуации местных жителей, рассказал, как происходит перемещение... Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T18:06

2022-10-19T18:06

2022-10-19T18:06

сальдо

херсон

видео

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Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в интервью Украина.ру объяснил причину эвакуации местных жителей, рассказал, как происходит перемещение людей на левый берег Днепра, а также о реальной обстановке в регионе после введения военного положения:00:46 – Военное положение в новых регионах России: что изменится в Херсонской области?03:45 - Эвакуация гражданских из региона: как это проходит и сколько человек уже вывезено?06:45 – Что сейчас происходит в Херсонской области в связи с наступлением ВСУ?11:20 – Что делать тем, кто останется в Херсоне?13:40 – "Наша земля вернулась на свою родную Родину…".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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