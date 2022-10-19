Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео - 19.10.2022 Украина.ру
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Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео
Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео - 19.10.2022 Украина.ру
Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео
Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в интервью Украина.ру объяснил причину эвакуации местных жителей, рассказал, как происходит перемещение... Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T18:06
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сальдо
херсон
видео
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Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в интервью Украина.ру объяснил причину эвакуации местных жителей, рассказал, как происходит перемещение людей на левый берег Днепра, а также о реальной обстановке в регионе после введения военного положения:00:46 – Военное положение в новых регионах России: что изменится в Херсонской области?03:45 - Эвакуация гражданских из региона: как это проходит и сколько человек уже вывезено?06:45 – Что сейчас происходит в Херсонской области в связи с наступлением ВСУ?11:20 – Что делать тем, кто останется в Херсоне?13:40 – "Наша земля вернулась на свою родную Родину…".
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сальдо, херсон, видео, видео
Сальдо, Херсон, Видео

Что происходит в Херсоне в условиях военного положения - ВРИО губернатора Сальдо. Видео

18:06 19.10.2022
 
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Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в интервью Украина.ру объяснил причину эвакуации местных жителей, рассказал, как происходит перемещение людей на левый берег Днепра, а также о реальной обстановке в регионе после введения военного положения:
00:46 – Военное положение в новых регионах России: что изменится в Херсонской области?
03:45 - Эвакуация гражданских из региона: как это проходит и сколько человек уже вывезено?
06:45 – Что сейчас происходит в Херсонской области в связи с наступлением ВСУ?
11:20 – Что делать тем, кто останется в Херсоне?
13:40 – "Наша земля вернулась на свою родную Родину…".
 
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